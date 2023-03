Det nærmer seg påske og krim­tid, men det er ikke alltid like lett å velge hvilken bok du skal plukke ut i vrimmelen av krim­bøker og thrillere.

NRKs litteratur­kritikere har derfor pløyd seg gjennom en solid bunke med årets ferske utgivelser.

Det skulle være mulig å finne noe du vil like – også om du ikke vanligvis leser krim.

Godt plott

FULLTREFFER: Samuel Bjørk treffer både tone og blink i politi­romanen «Hitra». Foto: Bonnier Norsk Forlag

Bok : «Hitra»

: «Hitra» Forfatter : Samuel Bjørk

: Samuel Bjørk Anbefalt av: Leif Ekle

Det er varm høy­sommer på trønder­øya Hitra. Lens­mannen finner ei 16 år gammel jente død i en gammel sjark.

Tre år tidligere forsvant en åtte år gammel gutt, han ble aldri funnet igjen. Den kjente etterforskeren Mia Krüger er allerede på øya, har egentlig sagt opp. Sjefen hennes Holger Munch kommer fra Oslo.

Slik har pseudonymet Samuel Bjørk lagt til rette for en svært velskrevet politi­roman.

Plottet er godt. Lokal­samfunnets hemmeligheter og snakk spiller sammen med tunge økonomiske lakse­interesser.

Velskrevet og klokt

NOVELLER: «Ettermiddager» består av 26 historier. Foto: NTB Bilder/Gyldendal

Bok : «Etter­middager»

«Etter­middager» Forfatter: Ferdinand von Schirach

Oversatt av : Sverre Dahl

Anbefalt av: Ola Hegdal

Ferdinand von Schirach skriver essayistisk kort­prosa i grense­land mellom moral, jus, filosofi og litteratur. Dette er ikke krim i vanlig forstand, men mer en slags meditasjoner over valg og livsløp han som forfatter og forsvars­advokat har møtt sin vei.

Det er litterært, velskrevet – klokt – av en mann som er tolerant, verdensvant og vidsynt, uten å være ukritisk.

Til forfatter å være legger han for dagen en deilig mangel på selv­opptatthet. Om dette er virkelighets­litteratur, er den aller mest om de andres virkelighet.

Anbefales på det varmeste.

Krim og kjærlighet

KJÆRLIGHET: Ingrid Berglund skriver litt kjærlighet inn i krimmen. . I forrige bok kom også den unge Birk kommer inn i hovedperson Odas liv. Foto: Julie Pike / Gyldendal

Bok : «En skygge på min grav»

: «En skygge på min grav» Forfatter: Ingrid Berglund

Ingrid Berglund Anbefalt av: Leif Ekle

Oda Krogh, ung dødsbo­advokat, har stadig og uvurderlig hjelp av sin venn og ulønnede assistent Reidar, som er pensjonert finans­megler.

Det hele begynner da en fetert, eldre kvinnelig advokat kommer med en fremtids­fullmakt fra sin berømte far.

Faren, også advokat og kjent krigs­helt, er blitt dement. Oda skal sørge for at oppgjør skjer. Det dreier seg om store verdier.

Dette er blitt en riktig spennende whodunnit. Røttene strekker seg langt bakover til krigens dager, til Rjukan, angiveri, heltemot og svik. Og kjærlighet.

Det umake paret, Oda og Reidar, er et snedig bekjent­skap.

Vond og velturnert

DET ONDES PROBLEM: «Perfect Day» lodder dypere enn en gjennomsnitts­thriller, der den utforsker emner som sannhet og selv­bedrag. Foto: Lina Hindrum / Cappelen Damm

Bok : «Perfect Day»

: «Perfect Day» Forfatter: Romy Hausmann

Romy Hausmann Oversatt av: Rune R. Moen

Rune R. Moen Anbefalt av: Ola Hegdal

En serie­morder blir arrestert. Men har politiet tatt riktig mann? Med denne psykologiske thrilleren viser Romy Hausmann at den infernalske debuten «Elskede barn» ikke var en slump.

Romy Hausmann har en helt særegen uhyggelig fantasi og en egen evne til å famle seg fram til de virkelig vonde delene av under­bevisstheten. Til de marerittene som er så fæle at vi ikke engang orker å drømme dem.

Dette makter hun å gjøre uten at det i det hele tatt føles kalkulert eller spekulativt.

Det er usedvanlig godt gjort.

Makt­kamp og begjær

EGENRÅDIG: Førstebetjent Harinder Singh er tilbake i Oslo-politiet etter å ha falt i unåde hos Kripos i «Passasjeren». Foto: Tine Poppe / Aschehoug forlag

Bok : «Passasjeren»

: Forfatter: Sven Petter Næss

Sven Petter Næss Anbefalt av: Leif Ekle

Handlingen i Sven Petter Næss´ fjerde kriminal­roman har sine røtter tilbake til 90-tallet. Romanens her og nå begynner imidlertid i det eieren av et drosje­selskap, Karl Kolstad, myrdes av en passasjer etter en nattlig tur.

Stedet er Opsal, offerets egen barndoms bydel. Det stopper på ingen måte der, selv om den egenrådige politimannen Harinder Singh og kollegene gjør det de kan.

Penger, nag, makt­kamp og begjær. Alt virker inn før saken er avsluttet.

«Passasjeren» er en politi­roman etter oppskriften. Karakterene og fortellingen bærer den helt fram til slutten.

Nært og troverdig

KVALITET: Katrine Engberg blitt en stødig leverandør av kvalitets­krim fra vårt flate naboland i sør. Foto: Bonnier

Bok : «Det brennende bladet»

«Det brennende bladet» Forfatter: Katrine Engberg

Katrine Engberg Oversatt av : Monica Carlsen

: Monica Carlsen Anbefalt av: Ola Hegdal

En ung kvinne kommer til storbyen for å etter­forske mord. Liv Jensen er hennes navn, og hun er hoved­personen i den nye danske krim­serien fra Katrine Engberg.

Engberg har skrudd sammen en kompleks intrige, som holder på interessen til siste stund. For første gang har Engberg tatt opp den dramatiske historien til sin jødiske bestefar, som flyktet fra nazistene under krigen.

Engberg skriver nært og troverdig om enkelt­menneskers tvil og lengsel etter å høre til.

«Det brennende bladet» er en lavmælt, sober krim fra dansk krims førstedame.

Psykologisk skrekk

UHYGGELIG DRIV: Joyce Carol Oates' «Barnevakten» er en skrekkroman av det psykologiske slaget. Foto: Dustin Cohen / Pax

Bok : «Barnevakten»

: «Barnevakten» Forfatter: Joyce Carol Oates

Joyce Carol Oates Oversatt av : Bente Klinge

: Bente Klinge Anbefalt av: Leif Ekle

1977 i Detroit. En barnemorder er løs i Oakland County. Foreløpig har han holdt seg unna det velstående nabolaget der Hanna Jarret og ektemannen bor.

Men Hanna møter en mann som rykker henne ut av hennes naivt uvitende virkelighet. Y.K., som kaller han seg, viser seg å være en sann predator.

Den produktive veteranen Joyce Carol Oates (84) har nikket til virkelige hendelser (barnemorderen) i «Barne­vakten».

Boka er lang, men spennende.

Solid under ­ holdning

DOWN UNDER: Garry Disher skriver proff politikrim fra Australia. Foto: TextPublishing / Aschehoug forlag

Bok : «Snapshot»

: «Snapshot» Forfatter: Garry Disher

Garry Disher Oversatt av : Morten Hansen

: Morten Hansen Anbefalt av: Ola Hegdal

«Snapshot» er årets utgivelse i den såkalte Peninsula-serien, som viser til den australske halv­øya der Melbourne ligger.

Det begynner med en snublende henrettelse. En kvinne blir angrepet og drept av et par leie­mordere. Hal Challis og hans team ved Melbourne-politiet tar saken.

Challis er et ganske så sympatisk bekjentskap, leder for en temmelig variert og variabel flokk med politi­folk, fra de briljante til de surrete.

Boken er en stødig og proff politikrim, med alle de klassiske elementene. Ikke nybrotts­arbeid, men solid og jordnær spenning med rot i australsk virkelighet.

Glitrende fra Nesser

GOD PENN: Håkan Nesser ble tildelt Rivertonklubbens internasjonale ærespris høsten 2022. Foto: Jo Voets / Gyldendal

Bok: «En fremmed banker på din dør»

«En fremmed banker på din dør» Forfatter: Håkan Nesser

Oversatt av: Elisabeth Bjørnson

Elisabeth Bjørnson Anbefalt av: Leif Ekle

Håkan Nesser har igjen latt forfatter­skapet peke mot hans eget nesten-neder­landske landskap og den like fiktive byen Maardam. Få ting fra den skrive­kanten kunne glede meg mer.

Dette er ikke en politi­roman med Van Veeterens etterfølgere, men tre noveller.

Den ene handler om at en kvinne finner en merkelig valentinsdags­hilsen utenfor døra. Det går veldig galt, men er glitrende fortalt, slik Nesser kan.

Nesser skriver det vi før kalte litterær krim. Her på sitt beste.

«Christie» i Quebec

ELEGANT: Spesielt realistisk er det ikke alltid, men det er da heller ikke egenskapen man letter etter i en slik stilisert, elegant krimlitterær gåte. Foto: Jean-Francois Berube / Kagge forlag

Bok : «En regel mot mord»

: «En regel mot mord» Forfatter: Louise Penny

Louise Penny Oversatt av : Kjersti Velsand

: Kjersti Velsand Anbefalt av: Ola Hegdal

Med sin serie om Armand Gamache har Louise Penny stått for en slags gjenfødsel av tonen og elegansen til Agatha Christie på fransk­kanadisk jord.

I denne boken er Gamache og hans kone på et romantisk ferie ved en avsides­liggende hotell i den kanadiske øde­marken. Idyllen blir, naturligvis, ødelagt av et grusomt mord. Og Gamache må finne morderen, for på dette hotellet er det flere som vet å vokte godt om hemmelighetene sine.

Penny skriver glimrende, og det er en slags letthet over dette som både gjør det spennende og sjarmerende.

Jeg koste meg storlig i selskap med Armand Gamache og hans brokete forsamling av medarbeidere og mistenkte.

God finsk politi­roman

FINSK SKRIVEPAR: Ekteparet Aki og Milla Ollikainen ble i 2016 nominert til den internasjonale Man Bookerprisen. Foto: Jonne Räsänen/Otava / Aschehoug

Bok : «Konteiner»

: «Konteiner» Forfattere: A.M. Ollikainen

Ollikainen Oversatt av : Turid Farbregd

: Turid Farbregd Anbefalt av: Leif Ekle

Forfatterparet A.M. Ollikainen (pseudonym) lanserer den første boka på norsk med politi­etterforsker Paula Pihlaja.

Det er midtsommer­aften og plagsom varme i Helsingfors. I en konteiner plassert utenfor land­stedet til eier­firmaet våkner en kvinne av afrikansk herkomst idet konteineren pumpes full av sjøvann. Hun er sjanseløs.

Paula Pihlaja og kollegene finner linjer til finske aktiviteter i Namibia. Personlige, økonomiske og kriminelle forbindelser vikles ut, mens handlingen skyter betydelig fart.

Godt plott og overraskende vendinger: Politi­romanen er definitivt oppe og går – også i Finland.

Intens thriller

PRISVINNER: Med «Sarek» vant Ulf Kvensler prisen for beste svenske thriller-debut. Foto: Bonnier forlag

Bok : «Sarek»

«Sarek» Forfatter: Ulf Kvensler

Oversatt av : Bodil Engen

Bodil Engen Anbefalt av: Ola Hegdal

De tre vennene fra Stockholm drar på sin årlige fottur, men denne gang er det annerledes. For det første går turen til Sarek, det øde fjellområdet langt mot nord i svensk Lappland.

Dessuten er det denne gang med en fjerde person, som skal endre den kjente dynamikken i gruppa radikalt.

Det blir en tur som setter de fire på vold­somme prøver, idet de kjemper med den ville naturen utenfor seg, og på innsiden.

Det er blitt et intenst kammer­spill i et vidåpent landskap. Og nei, du kan ikke tro på riktig alt som noen av de andre sier til deg.

Truet retts­sikkerhet

FRANSK: Bernard Miniers franske krimhelt anbefales som nytt bekjentskap. Foto: Bruno Lévy / Aschehoug forlag

Bok : «Jakten»

: «Jakten» Forfatter: Bernard Minier

Bernard Minier Oversatt av : Christina Revold

: Christina Revold Anbefalt av: Leif Ekle

En ung, svart mann fra en utsatt forstad drives nådeløst gjennom en fransk skog. Menn med merkelige dyre­masker på hodene jager ham. Til døde. Hva fanden foregår – og enda mer: hvorfor?

Bernard Miniers politihelt Martin Servaz må grave dypt for å finne svar.

Bak ligger det polariserte samfunnet, en retts­sikkerhet som truer med å gå opp i limingen med moralsk korrupsjon, rasisme og selv­bestaltede frelsere.

Den niende boka om Martin Servaz er langt på vei et must.