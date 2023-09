Første gang jeg ble oppmerksom på forfatter­skapet til Morten Langeland var dikteren akk, så alene!

Han gikk gate­langs (riktignok ledsaget av noen kompiser) i boken «Barbar» (2020), opp og ned gatene i et Oslo av i dag.

Men hele tiden med en historisk bevissthet. Stadig dukket bilder og tekst­brokker opp, som pekte i retning av fordums steder og diktere.

Jeg tenker at Morten Langeland kombinerer historisk bevissthet med raffinert samtids­forståelse.

Hør anmeldelsen av «Til mote»:

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Morten langeland: Gåtta banen!».

Godhjerta

Og humør. Det gjelder uansett om de til nå ni bøkene har merke­lappen poesi eller prosa.

Kanskje det er derfor han minner meg om Jan Erik Vold, slik Vold fremsto i dikt-klassikeren «Mor Godhjertas glade versjon. Ja» (1968).

I «Til mote» er det tilkommet noen nye elementer. Dikteren har fått seg kjæreste. Jeg holdt på å si, takk og lov!

Han er blitt sammen med en som heter Elise. Hun finnes i virkeligheten, og driver International Fashion Library (IFLR), et bibliotek for mote­magasiner, på Nasjonalmuseet i Oslo.

Hun reiser rundt i Europa og møter folk i mote­verdenen, og samler nye objekter til sin samling. Langeland loggfører det hele. Tog er foretrukket transport­middel.

Elise har en baby i magen, unnfanget på tog-toalettet. Dikt­samlingens første side fungerer også som innholds­fortegnelse:





på toget, i farta, jeg kom på en form

for meg har det vært motoren som ledet meg

til helt nye problemer, formen er som følger





tre linjer – såkalte treversinger – i fire strofer

per side, innholdet som følger: et hyllestdikt til

min hjertenskjær og et læredikt til min ufødte datter





Lille Trille, og tro ikke at jeg vet så mye

mer enn at læreren bestandig lærer mest

for eksempel at et dikt trenger et sted





så vil du ha et reisedikt med litt samtid

og mye alenetid har du hoppet på riktig tog

vi ankommer snart Paris, motemoloens arnested

Innforstått

Tekst møter altså tekstiler i denne dikt­samlingen. Tekstilene er i sin tur vevd sammen, ja nærmest sydd inn i europeisk historie.

Det kan dreie seg om snittet i soldatenes uniformer, eller det faktum at de franske revolusjonære sanskulottene gikk i vide langbukser, i motsetning til aristokratenes knebukser.

Mote­verdenens storheter, døde og levende, passerer revy.

Ann Demeulemeester, Martin Margiela, Alexander McQueen, John Galliano – alle kjente navn for de moteinteresserte. Vi andre får google det.

Referanser til virkelighetens verden er ikke problemet. I den grad Langeland støter på problemer, må det være når han lander i det privat-nusselige.

Jeg er litt usikker på hvor mye jeg får ut av å vite at næringsminister Jan Christian Vestre ble spleiset med sin utkårede under en panelsamtale ledet av Langelands kjæreste.

Samtidig liker jeg hvordan Langeland skitner til diktene sine med samtid, så å si i sanntid.

Men hoved­grunnen til å oppsøke denne diktsamlingen ligger i de til tider spektakulært gode setningene. De er det mange av her, altså.

Fremtidsfrykt

Henvendelsen til den ufødte datteren, et grep sist sett hos Knausgård i hans årstidskvartett, kunne fort også havnet ut i det privat-nusselige.

Når så ikke skjer, har det å gjøre med at dikteren frykter fremtiden. Frykten gjelder både på makro­nivå – hvor er verden på vei, og på mikro­nivå:





Engels og Bourgeois var begge barn av tekstilfabrikkeiere

jeg arbeider en gros, sier ja til alle oppdrag, får ingen fast jobb

jeg strekker ikke til lenger, arven tar snart slutt, jeg vet ikke





og jeg kan ikke si noe til moren din og jeg vet ikke hva lenger

før tenkte jeg bestandig at jeg henger meg når det ikke går lenger

men det går visstnok ut over deg, så det går ikke lenger



Les også: Tips til lekne, vittige, intime, magiske og tårevåte diktbøker

Til å smykke seg med

Vil de to foreldrene klare å holde sammen? Klare utgiftene? Hun som sitter med fasiten ligger i magen, men kommer til å leve i en annen virkelighet enn oss.

Hva fremtiden vil bringe vet vi ikke, men akkurat nå finnes denne boken som et fysisk fenomen i verden.

Mote er også tekst. En bok er også en accessoire.

Og når det slik er fatt, hvorfor ikke gjøre det skikkelig? Det er ingen ulempe at «Til mote» i Julie Kristensens design – tar seg svært pent ut.

Det er en bok av den sorten som jeg gjerne vil bli sett sammen med. Les Langeland og bli glad. Du kommer langt med denne boken på din neste togreise i Europa.

NRK anmelder Foto: Cappelen Damm Ekspander/minimer faktaboks Tittel: «Til mote»

«Til mote» Forfatter: Morten Langeland

Morten Langeland Forlag: Flamme forlag

Flamme forlag Sjanger: Lyrikk

Lyrikk Sider: 233

233 Dato: 1. august 2023