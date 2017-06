Bekymret over nedskjæringene

Lederen i Brukerutvalget, Ingrid Løset, er bekymret over nedskjæringene i Helse Møre og Romsdal. Ved tidligere nedskjæringer har det vært helt klart at pasientbehandlinga skulle være skjerma fra kutt, men i forbindelse med de siste kutta heter det at pasientbehandlinga skal skjermes så godt som mulig.