Etter mange runder med diskusjoner mener direktøren i Helse Møre og Romsdal at de har fått nok hjelp, og kan innføre Helseplattformen som planlagt.

Journalsystemet skulle gjøre papirarbeidet på sykehuset enklere, men det har blitt sterkt kritisert.

Leger er redde for at Helseplattformen kan koste liv og vil ødelegge arbeidsmiljøet.

Les også Svært bekymret for Helseplattformen: – Folk kommer til å dø

Holder fast på vedtak

Helse Møre og Romsdal tok en avgjørelse forrige onsdag. De vil innføre journalsystemet til planlagt tid. Men forutsetninga var at de skulle få nok hjelp i innføringsperioden.

De bestemte seg for å bruke ei ekstra uke for å få på plass den siste bemanninga.

Nå mener direktør Olav Lødemel at dette er i orden, og han skriver at styret derfor holder fast på innføring til planlagt tid.

«Samlet sett vurderer administrerende direktør at HMR vil være i stand til å håndtere den samlede risiko og ivareta pasientsikkerheten og arbeidsmiljøet ved en innføring 27. april 2024».

Til NRK sier Lødemel at det er klart for å innføre Helseplattformen, og at det nå er klart for å ta den i bruk. Han føler seg helt trygg på at det er det rette å gjøre.

– Vi har en så god oversikt over hva det innebærer, i forhold til pasientsikkerhet, og arbeidsmiljøet for medarbeiderene våre. Så det er jeg helt trygg på nå, sier han.

TRYGG: Direktøren i Helse Møre og Romsdal er helt trygg på at ingen liv skal gå tapt som følge av å innføre Helseplattformen. Foto: Hans-Olav Landsverk / n648420

Han forteller at de har jobbet intenst med plattformen på kort tid, og at det ikke er grunn for bekymring.

– Pasientsikkerheten er på plass, og vi har jobbet mye med å forstå risikoen, og vi har sikret oss ekstra bemanning, sier han og legger til:

– Det skal være minst like trygt som ellers, sier han.

– Stemningen er dårlig

Lege og spesialist innen ortopedi, Alexander Bergseth Borgen, ved Volda sykehus er bekymret for pasientsikkerheten når Helseplattformen blir en realitet.

Han fikk panikk etter kursingen av plattformen, og mener hele systemet må skrinlegges.

– For meg er det så vanskelig å navigere, at jeg ikke stoler på meg selv til å kunne gjøre en god jobb og gi forsvarlig helsehjelp.

BEKYMRET: Lege Alexander Bergseth Borgen mener legene får mindre muligheter til å gjøre en god og effektiv jobb når Helseplattformen innføres. Foto: Privat

Borgen mener hovedproblemet ligger i hvor lite brukervennlig systemet er, og tror det blir utfordrende å bruke det på en god måte.

Han merker godt på kollegaene og seg selv at innføringen av plattformen nærmer seg.

– Stemningen er dårlig. Det er ganske tung stemning, sier han bekymret.

– Jeg tror folk kommer til å dø på grunn av ting som vi kunne ha unngått. Det er veldig alvorlig.

Legen mener at dersom systemet blir innført nå, kommer det til å skape problemer i flere tiår fremover.

Bemanning er på plass

Direktøren forteller at behovet for ekstra bemanning er dekket gjennom innleie av ansatte fra St. Olavs, Helse Nord-Trøndelag og vikarbyrå fra Danmark. I tillegg til medarbeidere fra andre norske sykehus.

60 fageksperter skal komme fra St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag. Omtrent 140 ansatte i Epic, som står bak Helseplattformen, skal også komme for å hjelpe til de første ukene.

«Per 22. april 2024 har HMR dekt kritisk bemanningsbehov (...) En samlet foretaksledelse har dermed vurdert risikostyringen til å være tilstrekkelig for at pasientsikkerheten er forsvarlig,» skriver direktøren.