St. Olavs hospital i Trondheim tok i bruk det omstridde journalsystemet Helseplattformen 12. november i fjor.

Over eitt år seinare er det framleis feil og manglar. Planen var å innføre Helseplattforma ved sjukehusa i Møre og Romsdal i slutten av april 2024.

I styrepapira frå administrasjonen i Helse Møre og Romsdal står det at basert på vurderingar rundt pasienttryggleik og forsvarleg drift foreslår ein å utsette innføringa av systemet.

– På denne måten kan ressursane i Helseplattformen settast inn til å optimalisere og forbetre brukervennlegheita i løysinga fram mot sommaren, seier administrerande direktør Olav Lødemel i Helse Møre og Romsdal i ei pressemelding.

Administrasjonen i Helse Møre og Romsdal anbefalar styret å utsette innføringa av helseplattformen ved dei fire sjukehusa i fylket. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Store vanskar ved St. Olavs hospital

Olav Lødemel seier at det har blitt gjennomført ei risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS)., der ein spesielt har lagt vekt på konsekvensen for pasientsikkerheit i Helse Møre og Romsdal. Analysen viser at innføringa av Helseplattformen er på raudt nivå for pasientsikkerheit og kapasitet.

– Sjølv med omfattande avbøtande tiltak er vi ikkje kome tilstrekkelig ned i risiko, forklarer Olav Lødemel.

Svært alvorlege feil blei oppdaga så seint som i førre veke. 44 tilvisingar til radiologi i Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal og selskapet Evidia kom ikkje fram til rett mottakar.

– Dette er alvorleg, særleg for fem pasientar som ikkje har fått time innan fristen. Vi fryktar alvorlege følgjer. Feilen har eksistert heilt sidan vi tok i bruk Helseplattforma for over eitt år sidan, seier direktør Grete Aasved ved St. Olavs hospital.

Glad leiinga høyrer etter

Maud-Kristine Aga Ljoså er tillitsvald for overlegane ved Ålesund sjukehus. Ho er ein av mange som har stått på for å få utsett innføringa av journalisystemet.

– Eg er først og fremst veldig letta over at det som var innstillinga og det var jo heilt i tråd med det legegruppa ønska. Eg er glad for at vi har ei leiing som har tatt desse bekymringane på alvor, seier ho.

No reknar ho med at styret følger innstillinga til administrasjonen, slik at innføringa blir utsett.

– Vi kan ikkje innføre dette systemet før det er trygt for pasientane og det må gjere arbeidssituasjonen for oss som jobbar på sjukehusa enklare og ikkje vanskelegare, seier ho.

Styret i Helseforetaket skal behandle forslaget torsdag 7. desember.

Éin pasient – éin journal

Helseplattforma skulle vere svar på den dåverande regjeringa sin visjon om at kvar pasient skulle ha éin digital journal å forhalde seg til, anten ein var på sjukehus, hos fastlege eller i kommunal helseomsorg.

Helseregion Midt-Noreg melde seg som forsøksområde og etablerte Helseplattforma, med Helse Midt-Noreg og aktuelle kommunar som eigarar. Etter ein anbodsrunde sto amerikanske Epic systems att som einaste tilbydar.

Dette har resultert i at det er inngått tre hovudkontraktar med Epic med ei rekkje tillegg som både viser korleis Helseplattforma skal vere, korleis systemet skal haldast ved like, korleis tilsette skal få opplæringa og korleis forholdet mellom dei norske eigarane og Epic skal vere.

Pasienttryggleik, god tilpassing til norsk helsevesen, personvern, riktig innsyn, korrekt flyt av informasjon, kvalitet, beste praksis og brukarvennlegheit, er avsnitt som ligg høgt i kontraktane som er inngått med Epic.

Omfattande kritikk

Sagt med andre ord: Det Helseplattforma skulle løyse og forbetre er langt på veg det same som Helseplattforma er kritisert for å vere for dårleg på.