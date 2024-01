Saka oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Helse Midt-Noreg avsluttar avtalen med private psykologtenester i juni.

Helse Møre og Romsdal må dermed tilsette om lag 25 psykologar, fagkonsulentar og legar innan sommaren.

Det er bekymring for at oppseiinga av avtalen kan føre til lengre ventetider og at pasientar ikkje får hjelp til rett tid.

Private aktørar trur helseføretaket vil ha store utfordringar med å rekruttere så mange fagpersonar på kort tid.

Helseføretaket trur ein kan risikere at ventetidene går opp i ei periode.

Helse Midt-Noreg meiner det offentlege helsevesenet kan gjere jobben like godt som dei private aktørane, gitt riktig tilgang på personell. Oppsummeringa er laga av ei KI-teneste frå OpenAi. Innhaldet er kvalitetssikra av NRKs journalistar før publisering.

Møre og Romsdal er ein av verstingane, med lengst ventetid for barn og unge som treng hjelp i psykiatrien. Også i vaksenpsykiatrien har det vore stort trykk.

For å få bort dei lange køane og stadige fristbrot blei det i 2022 inngått avtalar med private aktørar. No er det kjent at avtalane blir avslutta i juni.

Dermed må helseføretaket skaffe om lag 25 psykologar, fagkonsulentar og legar dei neste fem månadane.

Bekymra for pasientane

Vebjørn Leite Olsen, nestleiar i Mental Helse ungdom, fryktar at oppseiinga av avtalen skal gå utover pasientane.

– Vi er redde for at det blir lengre ventetider og at pasientar ikkje får hjelp til rett tid, seier Olsen.

Han meiner det ikkje er gitt signal om at sjukehusa sjølve skal auke sin kapasitet, no når avtalane går ut. Han fryktar også for rekrutteringa.

– Det er naivt å tru at dei som jobbar i det private automatisk går over til det offentlege, seier Olsen.

Vebjørn Leite Olsen er nestleiar i Mental Helse ungdom. Han er bekymra for kva konsekvensar dei avslutta avtalene vil få for pasientane. Foto: privat

– Null sjanse å rekruttere så mange

Administrerande direktør i Medi3 i Ålesund, Jan-Terje Teige, seier at beskjeden kom som lyn frå klar himmel. Dei har gitt tilbod til 800 pasientar i året og forstår ikkje logikken i å seie opp avtalen.

– Å ha private avtalar har vore svært viktig middel for å unngå lange ventetider, seier Teige. Medi 3 har brukt store ressursar på å bygge opp tilbodet og har 22 behandlarar innan psykisk helsevern.

Jan Terje Teige i det private helsetilbodet Medi3 meiner helseføretaket vil slite med å rekruttere nye psykologar. Foto: Mia Sofie Ytreberg / NRK

Teige forstår ikkje korleis helseføretaket no skal klare å rekruttere så mange helsepersonell innan sommaren.

– Dei er sjanselause. Det er fem månader til dei skal ha på plass 25 fagpersonar. Dei er ein knapp ressurs og det er krevjande å få opp fungerande team, seier Teige.

– Forstår ingenting

Psykologsenteret «Unicare Coperio» etablerte seg i Molde på grunn av samarbeidsavtalen med helseføretaket. Dei forstår ingenting av avviklinga av avtalen.

– Vi har heller ikkje fått noko god grunngiving på kvifor kontrakten er terminert, seier avdelingsleiar Lill Tove Gimnes.

Ho meiner at dei har gjort ein god jobb og tatt imot alle tilvisingar dei har fått, og dei har også auka inntaket av pasientar med 50 prosent for å imøtekome behovet.

– Vi har nøgde pasientar og tilsette. Vi har hatt eit godt forhold og samarbeid med Helse Midt, seier Gimnes. No må psykologsenteret i Molde tenke nytt sidan delar av pasientgrunnlaget forsvinn. Også i Trøndelag har helseføretaket avtale med private.

Gimnes seier at kollegaene der stiller seg like uforståande til avgjerda.

Kan risikere lengre ventelister

– Både Medi3 og Unicare har gjort ein veldig god jobb saman med oss. Samtidig ser vi at vi har ikkje klart å oppnå dei måla som vi hadde, altså å redusere ventetidene tilstrekkeleg, seier klinikksjef for psykisk helse og rus ved Ålesund sjukehus, Ståle Hoff.

Han legg vekt på at dei fokuserer på å gi god behandling og utgreiing til pasientane, og seier dei no vil jobbe med å bygge opp det offentlege tilbodet.

– Det trur eg vil kome pasientane til gode på sikt. Samtidig trur eg vi kan risikere over ei periode at ventetidene går opp. Og det vil eg beklage. Men vi skal jobbe for at det skal ha minst mogleg innflytelse på pasientane.

Samtidig vedkjenner han at det vil vere vanskeleg å få tak i nok psykologar for å klare å ta unna alle pasientane.

– Det inneber for oss at vi no må satse endå sterkare på rekruttering, samt behalde dei som allereie er i tenesta. Og så veit eg sjølvsagt at det er utfordrande.

I Helse Nord-Trøndelag skal ikkje konsekvensane vere like store, fordi dei ikkje har nytta det private tilbodet i like stor grad. Det opplyser Klinikkleiar for psykisk helsevern og rus, Arnt Håvard Moe.

Ståle Hoff, klinikksjef for psykisk helse og rus i Helse Møre og Romsdal. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Vil gjere jobben sjølv

Kommunikasjonsdirektør i Helse Midt-Noreg, Eiliv Flakne, seier dei vel å ikkje vidareføre avtalene med dei private aktørane fordi dei meiner det offentlege helsevesenet kan gjere jobben like godt.

– Det private leverer på oppdraget, vi er godt fornøgde. Men vi ser at vi kan gjere det like godt sjølve, med riktig tilgang på personell. Så då er det logisk å sjå på om det ikkje er betre å løyse dette innanfor det offentlege.

Men korleis skal helseføretaka klare å rekruttere så mange nye fagpersonar?

– Det er heilt klart ein krevjande situasjon. Dette er det dialog med helseføretaka om, utan at eg kan gå inn på den prosessen no. Men vi har godt håp om at dette skal la seg løyse, seier Flakne.

Han seier at dei, samtidig som dei har hatt samarbeid med det private, har gjort tiltak for å redusere fristbrot og ventelister.

– Vi meiner vi har kontroll på dette. Vi kjem til å ha fokus på psykisk helsevern, det er det også nasjonalt. Og vi har godt håp om at dette går bra.