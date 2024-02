Studenter klager på uverdige boforhold: – Skjeggkre, fuktskader og blod i senga

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Studenter som flyttet inn i et ombygd hotell i Ålesund føler utleieselskapet har drevet med falsk reklame. Det ble reklamert med flotte, nyoppussede rom, men studentene opplevde det motsatte.

Da Ingeborg Skeidsvoll Granli (27) skulle flytte inn i den nye hybelen i Ålesund i fjor høst, trodde hun at hun hadde funnet det perfekte stedet.

Utleieselskapet Bo Coliving reklamerte med flotte, nyoppussede hotellrom, i tillegg til attraktive fellesarealer. Granli var overbevist, og signerte kontrakten før hun ankom byen.

Da hun fikk se rommet angret hun umiddelbart.

BLE SKUFFET: Granli måtte bruke mye tid på å vaske før innflytting. Hun mener det er altfor lett å utnytte at enkelte studenter ikke får dratt på fysisk visning. Foto: Mia Sofie Ytreberg / NRK

– Da jeg kom inn her var det ordentlig skittent, og mange feil og mangler som det ikke var opplyst om. Det var sjokoladeflekker på gulv og vegger, hår i vasken og klissete gardiner, forteller den ferske studenten.

Utleieselskapet kjenner seg igjen i noen av påstandene, men tar avstand fra flere av dem. Les hele tilsvaret lenger nede i saken.

Føler seg lurt

For Granli gikk hele den første kvelden med til rydding og vasking av det nye hotellrommet.

– I kontrakten jeg hadde signert før innflytting ble det stilt tydelige krav til renhold og utvask, men det er tydelig at rommene ikke blir sjekket når noen flytter ut, mener hun.

MUGGEN SITUASJON: På flere av rommene er det funnet mugg på håndkleholdere og andre overflater. Foto: Privat Flere av takplatene har synlige fuktskader. Foto: Privat Fellesarealene skal, ifølge kontrakten, vaskes hver uke av eget vaskepersonale. Likevel forteller studentene at ventiler og andre overflater sjelden er rene. Foto: Privat I gangene kan man finne flere slitasjeskader på teppene. Foto: Privat I trappeoppgangene flasser malingen av fra veggene. Foto: Privat Flere studenter forteller at dører og vinduer er dårlig isolerte, og at det ofte lekker inn vann. Foto: Privat På grunn av utette dører og vinduer finnes det tydelige vannskader inne på rommene. Foto: Mia Sofie Ytreberg / NRK

Også hybelkamerat Oskar Hoddø Lindh (21) har reagert på dårlig renhold i hybelkollektivet. Blant annet forteller han at det var flekker av blod og andre kroppsvæsker på senga hans da han flyttet inn.

– Det ble aldri gjort noe med, og jeg fikk til svar at de alltid anbefaler at man bruker egne overmadrasser. Men dette har ikke stått skrevet i boligannonsen, eller på noen måte blitt opplyst om på forhånd.

BLODIG ALVOR: Slik så senga til Oskar Hoddø Lindh ut da han flyttet inn i fjor. Foto: Oskar Hoddø Lindh / Privat Foto: Oskar Hoddø Lindh / Privat Foto: Oskar Hoddø Lindh / Privat Foto: Oskar Hoddø Lindh / Privat

I annonsene sine reklamerer Bo Coliving med at man kan flytte inn som student uten å ha med seg noe av eget utstyr eller møbler.

På bildene de reklamerer med ser rommene nye og flotte ut. Studentene mener at både rom og møbler i virkeligheten er gamle og slitte.

I tillegg mener de at utleieselskapet lokker til seg nye leietakere med lovnader om flotte fellesarealer og studentutesteder som ikke finnes lenger.

NEDLAGT STUDENTBAR: I boligannonsen på hybel.no bruker Bo Coliving 4 av 16 bilder på å reklamere for studentutestedet The Monkey Bar, som skulle ligget i byggets første etasje. Utestedet ble nedlagt før årets studentkull flyttet inn. Foto: Skjermbilde fra boligannonse Per 27. februar 2024 brukes bildene fortsatt som markedsføring i alle boligannonsene for hybler på samme adresse. Foto: Skjermbilde fra boligannonse Foto: Skjermbilde fra boligannonse Foto: Skjermbilde fra boligannonse

Lindh og Granli mener de er ofre for falsk markedsføring.

– Det er generelt veldig lite her som stemmer overens med det som blir lovet i boligannonsene. Mange av oss har blitt lokket til å signere kontrakt før vi fikk se hvordan det så ut i virkeligheten, mener Lindh.

VIL FØLE SEG HØRT: Lindh mener første steg for utleier bør være å ta studentene på alvor. Foto: Mia Sofie Ytreberg / NRK

Lette å utnytte

Anne-Rita Andal ved Leieboerforeningen forteller at hun ofte blir kontaktet av frustrerte studenter som føler seg utnyttet av kyniske utleiere.

– Studenter kan ofte bli sett på som et lett bytte fordi de ikke har et så langt perspektiv på boforholdet og ofte er uerfarne på leiemarkedet, mener Andal.

VIL HJELPE: Anne-Rita Andal oppfordrer studentene til å si fra om urimelige leieforhold. Foto: Kirsten Randers-Pehrson / Leieboerforeningen

Hun mener dette kan føre til at studentene tar til takke med lavere standard enn de er blitt lovet, fordi de føler de ikke har noe valg.

– Mange som kontakter oss føler på en avmakt som leieboer. Alle trenger et sted å bo, og slik markedet er nå, er det mange som innser at de må akseptere at ting er dårligere enn lovet. Alternativet blir å flytte, og det kan ofte være vanskelig å finne noe sted å flytte til.

Likevel understreker hun at dårlig standard ikke er noe kontraktbrudd i seg selv, og at mange lever godt under enkle kår.

– Det må kunne gå an å bo i en bolig med en litt dårligere standard. Men da må leieforholdet reflektere det, og forholdene må opplyses om på forhånd, mener Andal.

Tips og råd til deg som er ny på leiemarkedet Ekspander/minimer faktaboks Gå på visning. Ikke nøl med å sjekke grundig, og still spørsmål til utleier. Når du skal overta; dokumenter eventuelle feil og mangler du finner.

Ikke nøl med å sjekke grundig, og still spørsmål til utleier. Når du skal overta; dokumenter eventuelle feil og mangler du finner. Fyll ut en innflyttingsprotokoll sammen med utleier. Ikke skriv under på innflyttingsprotokollen hvis du ikke er enig i det som står der.

Ikke skriv under på innflyttingsprotokollen hvis du ikke er enig i det som står der. Les leiekontrakten nøye før du signerer den. Vær spesielt obs på betalingsforpliktelser, varighet, oppsigelses- og bindingstid, og vedlikeholdsplikt. Hvis det er noe du ikke forstår i kontrakten, så er det viktig at du får hjelp til å forstå hva du signerer på.

Vær spesielt obs på betalingsforpliktelser, varighet, oppsigelses- og bindingstid, og vedlikeholdsplikt. Hvis det er noe du ikke forstår i kontrakten, så er det viktig at du får hjelp til å forstå hva du signerer på. Klargjør premissene på forhånd. Dersom du skal flytte i kollektiv, vær obs på hvorvidt det er snakk om leie av et enkeltrom med tilgang til fellesarealer, eller leie av en hel leilighet, der alle leieboerne er solidarisk ansvarlige for forpliktelsene.

Dersom du skal flytte i kollektiv, vær obs på hvorvidt det er snakk om leie av et enkeltrom med tilgang til fellesarealer, eller leie av en hel leilighet, der alle leieboerne er solidarisk ansvarlige for forpliktelsene. Les deg opp på rettighetene og pliktene dine. Du finner mye relevant informasjon hos Leieboerforeningen og Forbrukerrådet.

Du finner mye relevant informasjon hos Leieboerforeningen og Forbrukerrådet. Meld fra til utleier innen to uker dersom du oppdager feil ved boligen. Dokumenter både feilene og kommunikasjonen med utleier.

Dokumenter både feilene og kommunikasjonen med utleier. Søk hjelp og juridisk bistand. Medlemmer i Leieboerforeningen har rett på rimelig juridisk bistand. Studenter kan kontakte et av de studentdrevne rettshjelpstiltakene som Jussbuss, JURK, Jusshjelpa eller Jussformidlingen. Forbrukerrådet svarer også på enkle husleierettslige spørsmål på telefon.

Medlemmer i Leieboerforeningen har rett på rimelig juridisk bistand. Studenter kan kontakte et av de studentdrevne rettshjelpstiltakene som Jussbuss, JURK, Jusshjelpa eller Jussformidlingen. Forbrukerrådet svarer også på enkle husleierettslige spørsmål på telefon. Engasjer deg for en bedre boligpolitikk for leieboere. Det er ingenting som tyder på at det blir lettere å komme seg inn på boligmarkedet, og flere må regne med å bli langtidsleieboere i framtiden. Økt engasjement kan bidra til at også leieboere kan bo trygt og godt. Kilde: Leieboerforeningen

Fant skadedyr på rommet

For Ingeborg Skeidsvoll Granli og Oskar Hoddø Lindh har mye tid det siste halve året gått med til å få orden på egen bosituasjon. Fortsatt kan man se rester av de tiltakene som er gjort.

Langs kantene på vegger og møbler inne på det ene rommet kan man se små dotter med hvitt pulver. Granli kan fortelle at det er åte med gift i.

Både Granli og Lindh har slitt med skjeggkre og andre skadedyr på rommene sine siden innflyttingen.

– Det er tydelig at de har visst om dette lenge uten å ha gjort noe med det. Vi har måttet fange og ta bilder av skadedyrene for at de skulle tro oss og gjøre noe med situasjonen, sier Lindh.

BITTESMÅ SKADEDYR: Disse bildene ble sendt inn til utleier som dokumentasjon på at det fantes skjeggkre på hyblene. Foto: Ingeborg Skeidsvoll Granli / Privat Foto: Ingeborg Skeidsvoll Granli / Privat

De har også tatt kontakt om andre problemer, men ofte uten en følelse av å bli hørt.

Det finnes ikke noe telefonnummer til Bo Coliving i Ålesund, bare til selskapet sentralt. Den eneste måten å nå ut til utleier på er skriftlig gjennom chat-funksjonen på hybel.no, eller på e-post, hevder studentene.

Bo Coliving svarer at de også har en egen app for kontakt med leieboere. Studentene mener de ikke har blitt informert om denne appen. Les hele tilsvaret til selskapet nederst i saken.

– Men der inne er det altfor lett å unngå oss. Det kan gå timer, dager og uker før vi for svar, og ofte svarer de ikke i det hele tatt, selv om man kan se at de har sett meldingene. Det er utrolig frustrerende, sier Granli.

Lindh er enig. Han savner en mer personlig kontakt med utleier. Meldingene på hybel.no signeres ikke med navn.

– Inne på siden blir vi ofte henvist til administrator og boligfadder, men vi aner egentlig aldri hvem vi snakker med, eller om det er samme person hver gang. Vi savner at noen tar ansvar, rett og slett. Vi føler ikke vi blir tatt på alvor når ingen vil høre på oss, forteller han.

DRITKJIP SITUASJON: En annen student NRK har vært i kontakt med forteller at det flere ganger har kommet kloakk opp fra avløpene på badet, på dager med mye regn. Foto: Privat NØDLØSNING: Studenten har sluttet å bruke badet. I stedet bruker han håndklær og andre tøystykker til å tette sprekkene rundt baderomsdøren, slik at stanken ikke siver ut i rommet. Foto: Mia Sofie Ytreberg / NRK

Ønsker å flytte

Daglig leder ved Bo Coliving, Johan Rasting, skriver i en e-post til NRK at de tar påstandene fra studentene på høyeste alvor, og at de har tatt kontakt med alle aktuelle leieboere hos dem.

Utleieselskapet kjenner seg igjen i noen av påstandene. De skriver at skjeggkre har blitt behandlet og fjernet av et skadedyrselskap, og at de holder på å bytte ut noen av vinduene.

– Flere av de andre påstandene er vi først blitt kjent med gjennom henvendelsen fra dere i NRK. Vi har gjennom helgen sjekket opp i disse, og vurderer fortløpende om det er behov for å sette inn tiltak, skriver Rasting.

De har forståelse for at det kan oppleves frustrerende om forventningene ikke står i stil med den faktiske opplevelsen.

De har nå, i lys av denne saken, tatt initiativ til å sette sammen et beboerråd for å i større grad legge til rette for at innspill og tilbakemeldinger når frem til dem.

Les hele tilsvaret nederst i saken.

UKOMFORTABEL: Oskar Hoddø Lindh sliter med å slappe av på den nye hybelen. Foto: Mia Sofie Ytreberg / NRK

Studentene NRK har vært i kontakt med er imidlertid tydelige på at de fremdeles er misfornøyde med egen bosituasjon.

– Det er utrolig slitsomt å vite at du skal hjem til et sted der du ikke føler deg komfortabel. Da føler du ikke at du drar til et hjem, du drar bare til et sted du bor. Det blir ikke et sted man kan slappe av, sier Lindh.

– Det er liksom noe annet å slappe av i senga når man vet at rett ved siden av deg ligger det fullt av skjeggkre, fuktskader og blod i senga, legger han til.

Både Granli og Lindh er tydelige på at de ikke kommer til å bli boende lenger enn kontrakten de er bundet til tilsier.

– Det har vært altfor mye jobb for å komme til et sted hvor man føler seg komfortabel med å bo her, og det er fortsatt flere mangler. Når kontrakten min med Bo Coliving går ut, flytter jeg permanent, slår Granli fast.