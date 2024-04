Melding om fratredelse fra arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyse vedrørende innføring av journalsystemet Helseplattformen april 2024

Som foretakstillitsvalgte fra Overlegeforeningen (Of) og Yngre legers forening (Ylf) har vi besluttet at vi trekker oss som representanter fra arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalysen som utarbeides i forbindelse med planlagt innføring av Helseplattformen april 2024 med umiddelbar virkning.

Bakgrunnen for at vi trekker oss fra dette arbeidet er tilbakemeldinger på både arbeidets betydning for den videre vurderingen og bidraget i arbeidet fra oss som tillitsvalgte. Dette er kommet opp i forbindelse med besøket ved St.Olavs Hospital 20.mars 2024 som ledd i kartleggingen av status ved St.Olavs Hospital som en del av arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalysen.

I etterkant av besøket ved St.Olavs Hospital, der både ansatte og tillitsvalgte deltok, er det blitt gjort klart for oss som tillitsvalgte at Helse Midt-Norge har satt spørsmålstegn ved analysens objektivitet. Av den grunn vil analysen som gjennomføres i HMR denne vinteren/våren ikke vil bli tillagt den nødvendige betydningen fra Helse Midt-Norge i den videre risikokartleggingen slik forutsetningene for arbeidet tilsa, og at denne vil bli satt til side til fordel for Helse Midt-Norges egen regional risikovurdering. Dette ble vi informert om i møtet som fant sted den 21. mars, dagen etter hospiteringen på St.Olavs Hospital. Som tillitsvalgte kan vi derfor ikke lenger være en del av dette arbeidet.

En av begrunnelsene som blir gitt for at ROS-analysen ikke nødvendigvis vil bli tillagt betydning i den videre vurderingen er at vi som tillitsvalgte skal ha uttrykt negative holdninger under det nevnte besøket ved St.Olavs Hospital der vi også skal ha fremstått forutinntatte, respektløse og fremvist en væremåte som oppfattes aksjonspreget og på den måten ikke bidratt til å utarbeide en objektiv ROS-analyse. Dette er karakteristikker av vårt bidrag og arbeid som foretakstillitsvalgte vi ikke kjenner oss igjen i, og som vi tar sterk avstand fra.

Som tillitsvalgte er vi opptatt av at arbeidet som gjøres skal belyses fra flere vinkler og at prosessen i arbeidet er god slik at ledelsen og styret får best mulig oversikt over status i sine vurderinger. Hovedhensikten med å gjennomføre den planlagte ROS-analysen er, slik vi ser det, å få frem det som kan være forbundet med økt risiko for pasientsikkerheten hvis løsningen innføres slik at vedtak om innføring eller eventuell utsettelse kan fattes på best mulig grunnlag. At deler av løsningen for enkelte grupper ansatte fungerer fint er gledelig. Det som er det største utfordringsbildet er imidlertid de delene av løsningen som ikke fungerer som tiltenkt, eller mangler, og summen av risiko de ulike feilene og manglene i løsningen gir for både pasientbehandlingen og arbeidsmiljøet for våre medlemmer i HMR. Vi mener dette er momenter som er av stor betydning i et slikt arbeid som dette.

Ut i fra totalsituasjonen velger vi altså å trekke oss som aktive deltakere i ROS-analysen, med umiddelbar virkning.

Vennlig hilsen

Igor Jokic Fredrik Einar Tobias Axelsson

FTV, Norsk Overlegeforening FTV, Yngre legers forening