Svært bekymret for Helseplattformen: – Folk kommer til å dø

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Lege Alexander Bergseth Borgen ved Volda sjukehus er svært bekymret for innføringen av Helseplattformen, og mener systemet må skrinlegges.

Borgen har deltatt på et to dagers-kurs i Helseplattformen, og fant systemet uoversiktlig og lite intuitivt. Han frykter for pasientsikkerheten.

En annen lege, Bo Martin Johannes Larsson, har sagt opp stillingen sin ved Volda sjukehus på grunn av den planlagte innføringen av Helseplattformen.

Styret i Helse Møre og Romsdal skal ta den endelige avgjørelsen om innføringen av Helseplattformen 17. april. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.



Journalsystemet Helseplattformen har fått massiv kritikk etter innføringa ved sjukehusene i Trøndelag. Det har blitt meldt om alvorlige feil og mangler.

Lege Alexander Bergseth Borgen ved sjukehuset i Volda var godt kjent med dette, men hadde likevel et håp om at det ikke var så ille.

Nå har han nettopp vært gjennom et to dagers-kurs i Helseplattformen, som etter planen skal innføres i Helse Møre og Romsdal 27. april.

Legen syntes systemet var uoversiktlig, lite intuitivt og at det var null struktur.

– Jeg skjønte ikke en dritt av det. Jeg fikk en panikkfølelse. Jeg skjønte ikke at det kunne være så dårlig. De overdrev ikke i Trondheim, det var det jeg skjønte da.

Han ble ordentlig bekymret, og la derfor ut en video på Instagram for å illustrere hvilke følelser han sitter med.

– Jeg føler vi taler for døve oppover i systemet, og derfor henvender jeg meg til befolkningen i desperasjon etter å bli hørt, sier Borgen.

Videoen Alexander Bergseth Borgen la ut på Instagram. Du trenger javascript for å se video. Videoen Alexander Bergseth Borgen la ut på Instagram.

Nesten hele opposisjonen på Stortinget mener helseminister Ingvild Kjerkol må ta grep og utsette innføringa av Helseplattformen. «– Lite realistisk», svarer hun. Les saken her.

Frykter for pasientenes liv

Det omstridte systemet har vært gjennom flere runder.

17. april skal styret i Helse Møre og Romsdal ta den endelige avgjørelsen på om det er trygt å innføre Helseplattformen som planlagt.

– Vi har ansvar for pasientsikkerheten, men vi fratas midlene for å opprettholde og bevare pasientsikkerheten. Det for meg er et paradoks jeg ikke blir god på, sier legen i Volda.

Borgen sier det er få ting som vekker så sterke følelser i ham som Helseplattformen.

Etter å ha prøvd å navigere seg gjennom øvingsoppgaver i det nye systemet, mener han at de får et verktøy som er både dårligere og dyrere.

– Trivselen på sykehuset går ned, vår effektivitet går ned, viktig info blir oversett. Dette går ut over de som trenger hjelpen vår på sjukehus. Jeg er overbevist om at folk kommer til å dø som følge av dette.

– Jeg føler vi vil levere et dårligere helsetilbud. Det er det jeg personlig tenker, sier Alexander Bergseth Borgen, lege i spesialisering i ortopedi ved sjukehuset i Volda. Foto: Sondre Hafnor

Legen mener de vil levere et dårligere helsetilbud til befolkninga med Helseplattformen, og er alvorlig bekymret.

– Håpet mitt er at hele greia skal skrinlegges. Håpet mitt er at vi bruker de milliardene det krever å få avvikla Helseplattformen, og finne en løsning som faktisk fungerer. Det er det store håpet.

Les også Helseplattforma: – Systemet hadde neppe blitt valt om det skulle kjøpast i dag

Sa opp stillingen sin

En annen frustrert lege er Bo Martin Johannes Larsson.

Han trivdes godt i jobben på Volda sjukehus, men har sagt opp stillingen sin nettopp på grunn av den planlagte innføringa av Helseplattformen.

Larsson mener både risikoanalysen fra Helse Møre og Romsdal, rapportene til Riksrevisjonen og Helsetilsynet viser at det ikke er et pasientsikkert system.

Lege Bo Martin Johannes Larsson sa opp stillinga si Volda sjukehus på grunn av Helseplattformen. Foto: Privat

– Vi på mindre sykehus er redde for belastningen Helseplattformen vil gi.

Han sier systemet vil gi økt arbeidsbelastning, og at det tar tiden fra pasientene. Han frykter også at de vil feilbehandle pasienter.

– Det er derfor jeg ikke vil jobbe med systemet og har sagt opp, sier Larsson.

Vanskelig å få med seg alle sakene om Helseplattformen? Her er oversikten over alle.

Helseforetakene svarer

Administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Olav Lødemel, skriver i en e-post at det har blitt satt inn betydelige ressurser det siste året for å rette feil og bedre systemets brukervennlighet.

Han har forståelse for at flere er bekymret for innføringa av det nye systemet, og har respekt for at enkelte medarbeidere ønsker å slutte. Les hele svaret her:

Svar fra Helse Møre og Romsdal Ekspander/minimer faktaboks NRK har sendt Helse Møre og Romsdal flere spørsmål på e-post. Her kan du se spørsmål fra NRK og svar fra administrerende direktør Olav Lødemel: – «Pasienter kommer til å dø», sier Alexander Bergseth Borgen. Hva sier dere til det? – Vi tar pasientsikkerheten på alvor. Vi har gjennomført et omfattende arbeid for å vurdere risikoen knytt til innføringen av HP. Konklusjon på dette arbeidet er at vi må sikre tilstrekkelig bemanning av helsepersonell ved innføring av HP og dette blir det jobbet med. Samtidig har det vært viktig med god opplæring i systemet. Til nå har vi doblet opplæringstiden for leger sammenlignet med da HP ble innført på St.Olavs hospital. Endelig stilling til saken vil bli tatt i styremøtet til Helse Møre og Romsdal nå i april. Det regionale prosjektet har satt inn betydelige ressurser det siste året for å rette feil og bedre systemets brukervennlighet. Dette arbeidet vil holde frem. – Hva tenker dere om at folk sier opp stillingen sin på grunn av innføringa av Helseplattformen? – Mange er bekymret for innføring av nytt system og det har jeg forståelse for. Vi ønsker å ha alle tilsette med oss videre i helseforetaket, men har likevel respekt for at enkelte medarbeidere av overbevisning ønsker å slutte.. – Vil innføringen av Helseplattformen bli utsatt? – Styret i HMR skal på et selvstendig grunnlag vurdere om forutsetningen for å innføre Helseplattformen i Helse Møre og Romsdal er til stede, med hensyn til pasientsikkerhet og forsvarlig arbeidsmiljø. – «Jeg føler vi taler for døve oppover i systemet, og derfor henvender jeg meg til befolkningen i desperasjon etter å bli hørt», sier Borgen. Hva sier dere til det? – Vi jobber for å få et best mulig beslutningsgrunnlag til å vurdere pasientsikkerheten og forsvarlig arbeidsmiljø. Det har vært et enormt engasjement fra medarbeidere. Personlig har jeg deltatt på mange møter og hatt tett dialog med mange tillitsvalgte og vernetjenesten.

Helse Midt-Norge skriver i en e-post til NRK at:

«Det er etablert en felles prosess for å identifisere- og gjennomføre tiltak for å redusere pasientsikkerhetsrisikoen til et akseptabelt nivå.»

De skriver at ansatte i Helse Møre og Romsdal også har stått i en høy arbeidsbelastning over tid, og at de tar det på alvor. Les hele svaret her:

Svar fra Helse Midt-Norge Ekspander/minimer faktaboks – «Pasienter kommer til å dø», sier Alexander Bergseth Borgen. Hva sier dere til det? – Det utøvende ansvaret for den pasientrettede virksomheten, herunder ivaretagelse av pasientsikkerheten, ligger hos det enkelte helseforetak. Helse Midt-Norge RHF har på sin side et overordnet ansvar for å påse at de tjenester som ytes i helseforetakene er i samsvar med lovverkets krav, herunder krav til forsvarlige tjenester og til pasientsikkerhet. I det regionale innføringsprosjektet følges den samlede risikoen for innføringen opp, og det rapporteres hver 14. dag på risiko til operativ styringsgruppe. Det gjennomføres ukentlig risikomøter med deltakelse fra St. Olavs hospital HF, Helse Møre og Romsdal HF, Helse Nord-Trøndelag HF, Helseplattformen og Hemit HF. Det er etablert en felles prosess for å identifisere- og gjennomføre tiltak for å redusere pasientsikkerhetsrisikoen til et akseptabelt nivå. Arbeidet som nå pågår vil bidra til å sikre at pasientrisikoen ved innføringen vil være håndterbar og gi forsvarlig pasientbehandling. I tillegg til dette gjennomfører Helse Møre og Romsdal sin egen risikovurdering knyttet til pasientsikkerhet og drift. Helse Midt - Norge mener Helse Møre og Romsdal styrer risiko i forhold til pasientsikkerhet på en god måte. – Folk sier opp stillingen sin på grunn av innføringen av Helseplattformen. Hva tenker dere om det? – På bakgrunn av erfaringene fra innføringen ved St Olavs hospital HF, forstår vi at det er bekymring for innføringen av et nytt system blant ansatte i Helse Møre og Romsdal. Ansatte i Helse Møre og Romsdal har også stått i høy arbeidsbelastning over tid og det tar vi på alvor. Det arbeides derfor med flere tiltak for å sikre tilstrekkelig kapasitet i forbindelse med innføringen. – Mener dere fremdeles det er forsvarlig at Helse Møre og Romsdal innfører Helseplattformen 27. april? – Vi har tett og god dialog på styreleder- og direktørnivå, og på operativt nivå mellom Helse Midt-Norge RHF og Helse Møre og Romsdal HF. Det er Helse Møre og Romsdal HF sin egen risikoanalyse om pasientsikkerhet som ligger til grunn for det videre arbeidet. Vi forholder oss til den risikoanalysen som foreligger fra Helse Møre og Romsdal. Betydelige ressurser har det siste året blitt satt inn for å rette feil og bedre systemets brukervennlighet. Vi ser derfor at situasjonen ved St Olavs hospital suksessivt har bedret seg og vi jobber nå målrettet med å forbedre situasjonen frem mot planlagt innføring den 27.april.

– Dritredd

Lege Alexander Bergseth Borgen, som fremdeles jobber på sjukehuset, er klar på hva han synes om at Helseplattformen etter planen skal innføres 27. april:

– Vi gleder oss masse, sier Borgen sarkastisk og fortsetter:

– Jeg er kjempebekymra. Jeg er dritredd.

Borgen mener politiske partier kan tjene på å fronte skroting av Helseplattformen ved neste valg, og håper det blir tatt grep.

– Folk som lurer på om dette faktisk er så ille som vi skal ha det til; kom til meg. Da kan vi gå inn på øvingssidene til Helseplattformen, så kan de prøve å navigere litt. Da skjønner de at vi ikke overdriver.