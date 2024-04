Russebuss i Ålesund blei stoppa med 40 personar for mykje

Natt til laurdag blei ein russebuss i Ålesund stoppa ei patrulje frå politiet. Bussen blei stoppa i området Moa.

Då viste det seg at bussen hadde langt fleire passasjerar enn den skulle.

Bussen var berre registrert for 30 personar, men politiet talde i overkant 70 personar om bord under køyring, melder politiet i Møre og Romsdal. Politiet seier at dei ser alvorleg på saka.

– Det er svært uansvarleg av sjåføren å ha tillat dette. Det er jo ikkje sitteplassar til alle som var om bord så mange har stått i bussen under køyring og vore usikra, seier Leif Arne Mork, operasjonsleiar i Møre og Romsdal politidistrikt.

– Dersom det hadde blitt ein bråstopp så seier det seg sjølv at dei om bord i bussen kunne ha blitt alvorleg skadd, legg han til.

Fekk førarkortet beslaglagt

Føraren av russebussen er meldt til politiet. Førarkortet blei også beslaglagt.

– Det blir oppretta ei straffesak mot sjåføren av bussen. Det vil også bli tatt avhøyr av vedkomande etter kvart.