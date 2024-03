Fant tjueåring etter 30 timers leting: – Det er dette vi jobber for

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks En tjueåring ble meldt savnet etter en kveld på byen i Ålesund, og et stort apparat med politi, brannvesen og frivillige ble mobilisert for å lete etter ham.

Etter omtrent 30 timer ble han funnet i en stupbratt skråning midt i Ålesund sentrum, mellom et bygg og en fjellvegg.

Lokalkunnskapen ble avgjørende for funnet, da brannvesenet hadde hatt to aksjoner i det samme området tidligere.

Brannkonstabel Thomas Bjerkhagen Indrearne sier at det er slike utfall de jobber og trener for, og at det gir en god følelse å kunne bidra til en positiv avslutning på en redningsaksjon.

– Ofte er det dessverre sånn at ved søk etter savnede personer, er det et uheldig utfall.

Det sier brannkonstabel Thomas Bjerkhagen Indrearne. For litt siden ble en ung mann sporløst vekke etter en kveld på byen i Ålesund.

Politiet, brannvesenet og en hær av frivillige satte i gang med å lete.

Etter omtrent 30 timer ble han funnet, av nettopp Indrearne og hans kollegaer i brannvesenet. Mannen lå i en stupbratt skråning midt i Ålesund sentrum, mellom et bygg og en fjellvegg.

– Det første vi tenker når vi ser vedkommende ligge der nede, er at vi må få ned en person og se om vedkommende er i live.

Det ble en dag brannkonstabelen aldri vil glemme, og hvor lokalkunnskapen var avgjørende.

Brannkonstabel i Ålesund brannvesen, Thomas Bjerkhagen Indrearne. Foto: Remi Sagen / NRK

– Man tenker ikke at man skal være med å finne en person som dette. Vi er en enhet som blir tilkalt når det blir gjort funn, sier brannkonstabelen.

Tjueåringen ble funnet i live - til alles lettelse.

– Man kjenner i ettertid en viss glede. Det gir en spesiell følelse. Det er dette vi som redningspersonell, uansett om du er i Røde Kors, brannvesenet, politiet eller helse ... Det er dette vi jobber for. Det er dette vi trener for. Det gir en god følelse, det gjør det.

For snart 16 år siden falt også Simon Wille ned en skråning i det samme området. Det gikk mange timer før noen oppdaget at han lå der.

– Tenker det verste

Og en god følelse fikk også Marléne Nordstrand. Hun og familien bidro i letinga etter mannen. Det første hun tenkte da hun hørte om den savnede var:

– «Hva kan vi hjelpe til med?». Pappa ringte familien og spurte hva vi skulle gjøre, og da var det søk med båt som var ønskelig.

De søkte langs kaier og alle mulige småholmer rundt Ålesund.

– Jeg, som mor, hadde ønsket at alle instansene skulle ha bidratt når noen blir savnet på den måten der, sier hun.

Marléne Nordstrand bidro med leting til sjøs. Foto: Remi Sagen / NRK

Og etter 30 timer ble det altså gjort funn.

– Det var en utrolig gledesnyhet. Når folk har vært savnet så lenge tenker man det verste. Da han ble funnet og var i live, var det helt fantastisk.

Lokalkunnskapen ble avgjørende

Stedet hvor 20-åringen ble funnet er ikke et ukjent sted for brannvesenet. De har hatt to aksjoner der tidligere, forteller brannsjef Sindre Egeness.

– En av de i mannskapet som var med, har også vært med på å hente ut folk herfra, forteller han.

Sindre Egeness, brannsjef ved Ålesund brannvesen. Foto: Remi Sagen / NRK

Han forteller at det var krevende, og at det var samarbeidet mellom de frivillige og nødetatene som ledet de frem til sluttresultatet.

– Lokalkunnskap er alltid viktig, i alle redningsaksjoner. Det er lokalkunnskapen som kan finne disse vanskelige, utilgjengelige områdene man ikke alltid kjenner til.

Og også for brannsjefen betydde det mye å finne tjueåringen i live.

– Det er alltid en god følelse å vite at det vi øver på hver dag året rundt er en avgjørende faktor i sånne type hendelser som dette, sier Egeness.