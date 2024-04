Da den populære treningsprofilen ble spurt om å lede sin fjerde sesong av programmet takket hun først nei. Det satt langt inne.

– Jeg elsker jo programmet, jobben og folka, men jeg fikk det ikke helt til å gå opp logistikkmessig.

– Derfor har jeg sett nåværende sesong med kjærlighetssorg langt opp til ørene. Ekte kjærlighetssorg over tanken på at min tid i Norges tøffeste var over.

Jørgine Massa Vasstrand, også kjent som «Funkygine» har ledet tre sesonger av TV-programmet. Hun var selv deltaker i sesong to. Foto: Erlend Lånke Solbu

Men nå angrer Vasstrand på valget, og har funnet ut at hun er villig til å rokere om på andre planer for å få det til.

– Og heldigvis ble jeg tatt imot med åpne armer. Jobben var min igjen, og det er jeg ufattelig glad for, sier hun.

– Den perfekte programleder

Programsjef i NRK region midt, Kristian Karlsen, er veldig fornøyd med å ha Vasstrand med videre.

– Hun er den perfekte programleder for Norges tøffeste, så vi er veldig glade for at hun har funnet veien tilbake til oss, sier han.

– Vi planlegger neste sesong i disse dager og har ambisjoner om å skru til programmet ytterligere. Det gleder vi oss skikkelig til å få med Jørgine på.

Spilles inn i høst

Styrk Eriksen gikk av med seieren i den femte sesongen av Norges tøffeste, som gikk på TV i vår.

– Det har ikke gått opp for meg at jeg vant, sa han til NRK før finalen ble sendt.

Den neste sesongen spilles inn i september og oktober 2024.

