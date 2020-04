Film, tv-serier eller teater, musikk og konserter, kunst, bøker og spill. Mulighetene er mange selv om du skal holde avstand til andre mennesker. Bare se her:

15 TV-serier

TV-SERIER du kan se fra begynnelse til slutt. Foto: Amazon / Amazon

I en tid hvor vi alle oppfordres til å være veldig mye hjemme, er selvfølgelig TV-serier godt selskap – og en deilig mulighet for både avkobling og tilkobling.

Filmpolitiet har satt sammen en liten tipsliste til dere som trenger påfyll av kvalitetsunderholdning nå i disse dager. 15 serier du kan binge i hjemmekarantene.

3 verdenskjente museer

GUGGENHEIM i New York på nett. Foto: Richard Drew / AP

Museer over hele verden er stengt, men det trenger ikke å hindre deg i å oppleve noen av verdens fremste kunstverk.

NRKs kunstkritiker Mona Pahle Bjerke anbefaler Paris, Roma, Madrid og New York. Fra sofaen.

5 legendariske konserter

KONSERTER av legendarisk kvalitet. Foto: AP PHOTO/AMY SANCETTA

Ingen vet når vi fysisk kan gå på konsert igjen. Internett er fullt av fantastiske opptak fra noen av tidenes mest legendariske konserter.

Kos deg med disse fem konsertfilmene mens du venter.

7 mursteinsbøker

TJUKKE BØKER du endelig har tid til. Foto: NRK

Noen har fått bedre tid om dagen. Her får du tips til gode bøker som varer lenge. Bøker du kan ta bolig igjennom dager og kanskje uker. Foretrekker du klassikere eller nye romaner?

Her er både bøker du kan sluke, og noen til å bryne seg på. 7 litterære tjukkaser.

7 stand up-show

LATTER og litt sjokk er det du kan vente deg. Foto: Scanpix/Nationaltheatret

Er du klar for å le – og kanskje bli litt sjokkert? Strømmetjenestene bugner av standup-komedie.

Vi har plukket fram sju favoritter, fra verdensstjernen Dave Chapelle, til mer hjemlige Else Kåss Furuseth. Disse sju bør du få med deg.

18 gode barnefilmer

BARNEFILMER av beste kvalitet. Foto: DISNEY/STUDIO GHIBLI/NORDISK FILMDISTRIBUSJON

Det kan bli lange dager for foreldre og barn når både barnehage, skole og fritid foregår hjemme med familien. Samtidig har tilbudet for å strømme filmer aldri vært større.

NRKs filmeksperter har hentet sine aller beste tips fra arkivet for å hjelpe deg å velge. Her er det bare terningkast 5- og 6-filmer!

10 teaterforestillinger

TEATER du kan se eller høre. Foto: NRK

Mens verden venter på normale tider, har vi funnet frem perler fra Radio- og Fjernsynsteateret som kan erstatte noen av forestillingene som skulle gått på teaterscenene. Åtte er fra fjernsynsteatret, mens to er fra radioteatret. Opplev teater uten å gå i teater.

Her det spesielt verdt å nevne Semmelweis fra 1983, som brått ble et svært aktuelt drama. Det handler rett og slett om viktigheten av håndvask.

16 sceneopplevelser

TOPP SCENEKUNST i NRK TV. Foto: Erik Berg

Norske intimkonserter eller helt fantastiske forestillinger som har solgt ut scener verden over. Det ligger mye «gull» for den kulturinteresserte i NRK TV. Musikk, dans og akrobatikk – her er 16 sterke opplevelser.

3 pandemifilmer

PANDEMIFILMER for deg som orker det. Foto: Courtesy Warner Bros.

Pandemi-filmen «Contagion» har de siste ukene fått fornyet aktualitet og popularitet. NRKs filmkritiker gir deg tips til hvilke pandemi-filmer som kan være verdt å se, og hvilke du bør styre unna. Rett og slett en guide til å velge de riktige pandemifilmene.

Flere gode dataspill

TIMEVIS MED lange og dype spillopplevelser. Foto: Rockstar Games

Mange er kanskje lei av Yatzy og kortspill. Digitale spill kan passer for både store og små, og være helt fine familieaktiviteter. Spillforsker på NTNU i Trondheim, Kristine Ask, anbefaler fem spill som kan engasjere hele familien i påsken.

På listen hennes er det både quiz-varianter og spill som krever samarbeid.

Spillekspert Rune Fjeld Olsen fra Level Up har følgende anbefalinger for de som virkelig vil fordype seg i dataspilling:

– Dette kan være en god anledning til å virkelig dykke ned i store, lange og dype enspiller-opplevelser som The Witcher 3, Red Dead Redemption 2 og Death Stranding.

100 norske låter

MUSIKK for enhver smak. Foto: Torstein Vegheim, NRK, Kim Erlandsen/NRK, Tom Øverlie/NRK

Korona-situasjonen påvirker alle sider av norsk musikk. Derfor har vi samlet den musikken vi selv elsker, på tvers av det norske musikklandskapet. 20 NRK-medarbeidere anbefaler fem favoritter hver. Denne artikkelen kan du fordype deg i timevis, og la øret oppdage et hav av deilig norsk musikk.

4 digitale forestillinger

DIGITAL DANS og teater du kan se nå.

Koronapandemien fester grepet og de fleste danse- og teaterscener i Europa er stengt. Her er fire forestillinger du kan se digitalt – noe for enhver smak – som europeiske og norske teaterhus byr på i en begrenset periode.

Mengder av podkasttips: