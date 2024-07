Den svenske skuespilleren var aktiv på scenen, på TV og i film i mange tiår.

I Norge er han nok aller mest kjent for rollen som politietterforsker Martin Becks nabo i femti «Beck»-filmer.

Filmserien sendes på TV 2 i Norge, og norske skuespillere som Kristofer Hivju og Pia Tjelta har også vært med.

«Beck»-serien «Beck» var opprinnelig en krim-bokserie på ti bøker skrevet av ekteparet Maj Sjöwall og Per Wahlöö mellom 1965 og 1975.

Hovedpersonen er Martin Beck, en svensk politietterforsker i Stockholm.

I 1997 kom den første filmen om Beck. Der er det hovedsakelig figurene Martin Beck og hans kollega Gunvald Larsson (lenge spilt av Mikael Persbrandt) som er med fra bøkene.

Filmserien har gått over 9 sesonger.

Den sendes på TV4 i Sverige og TV 2 i Norge.

I april 2023 gikk Hirdwall bort, 88 år gammel.

Hans kollega Peter Haber, som spiller hovedrollen som Martin Beck, sa til Aftonbladet at hans dødsfall kom som «lyn fra klar himmel».

Ønsker åpenhet

Nå snakker Hirdwalls enke om dødsfallet til Värmlands folkblad og Aftonbladet.

GIFT I 50 ÅR: Ingvar Hirdwall og Marika Lindström på premiere på filmen «Unga Astrid» i Stockholm i september 2018. Foto: Hanna Franzén / TT / NTB

Der forteller Marika Lindström (77), som også er skuespiller, at Hirdwall tok sitt eget liv.

– Det er en slags stigmatisering rundt det som er vanskelig for oss som er igjen, sier hun til Aftenbladet.

Enken sier også at hun ønsker mer åpenhet rundt selvmord.

– Vi har ikke ment å holde det hemmelig ... men det er jo ikke lett å snakke om, sier hun og legger til:

– Det er jo ikke et samtaleemne man åpner med når man møter mennesker. Derfor er det vanskelig. Det er død, og det er vanskelig å prate om i seg selv.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse, 116 123 (tilbyr også chat) Kirkens SOS, 22 40 00 40 (tilbyr også chat) Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse rådgivningstelefon, 22 49 19 22 LEVE (landsforeningen for etterlatte ved selvmord), 22 36 17 00

Film med selvmord-tematikk

Hun påpeker at selvmord skjer i alle aldre, og hun synes det er viktig å snakke om det.

Selv tar Lindström en dag av gangen etter mannens bortgang.

Nå er hun aktuell med innspilling en ny svensk kinofilm, «Biodlaren», som handler om konsekvensene av å ikke prate om selvmord.

– Jeg skal forsøke å bruke min erfaringer på en god måte, sier hun.

Savnes i «Beck»

Den siste «Beck»-filmen Hirdwall spilte i er «Dödläge» eller «Deadlock». Den kom i februar i år og er den 50. i rekken.

DISTINKT STIL: Skjermbilde av Ingvar Hirdwall slik mange er vant til å se ham, som Martin Becks nabo. Her i film nummer 26, «Levende begravd». Foto: Skjermbilde / TV 2 Play

Både Hirdwall og Peter Haber har spilt i alle sammen. Haber har ingen planer om å pensjonere seg, og denne våren ble to nye filmer spilt inn.

Men Haber savner sin filmnabo.

– Det er et kjempestort tap. Både for meg privat, fordi vi også hadde en privat relasjon, og for filmene. Det er et stort hull som ingen kan fylle, sier Haber til Aftonbladet.