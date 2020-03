«Elskar den! Ein humoristisk og journalistisk god podkast om teknologi/Internett og alt det mystiske, gøyale og merkelege som oppstår når eit knippe nysgjerrige journalistar grev og nerdar seg inn i alt det forskjellige som finnast der ute.»

«Ei ganske bakpå anbefaling for mange, men likevel mi aller første podkastoppleving. Eg hadde høyrt litt ymse her og der, men denne var den første store opplevinga mi av kor god ein podkast kan vere. Her kjem du tett på ein journalist og alle han møter på vegen. Det går frå å vere ei mogleg mystisk drapssak til noko mykje meir spanande enn som så.»

«To kvite menn som snakkar om greier. Hundre prosent gøy. Hundre prosent «korleis enda dei opp med å snakke om dette?» Ein ganske random og veldig morosam podkast. Perfekt for dei dagane du berre treng å lytte, men vil sleppe å tenke.»

«Lindmo og Co» – Kvar fredag lagar Lindmo-redaksjonen ein time talkshow på TV, men kva skjer eigentleg resten av veka? Her er podkasten om det som utspelar seg i dei 167 timane mellom kvar sending. Med Anne Lindmo, Rune Norum og Halvor Haugen.

«Med all respekt» – Med All Respekt-gutane diskuterer verda og aktuelle hendingar – usensurert. Gjengen er samansett av ein indar, ein pakistanar, ein kurdar og ein engsteleg kvit cis-mann med dialekt. Dei har kjent kvarandre lenge nok til at dei ikkje treng å legge band på seg sjølve for å vere høflege.

«Are og Odin» – Ein bygut og ein sauebonde bygger bru mellom rurale og urbane strok. Og godt er det, for verda er om mogleg enda galnare enn før. Innbyggarane på kloden treng nokon som minner oss på at vi må vere snille og greie med kvarandre. Are og Odin tek gledeleg på seg den jobben, samtidig som dei kjeklar og styrer og kaukar og syng undervegs.

«Karakter» – Ein smart kanadiar, ein sleip norsk-somaliar og ein naiv skuleslitar auser av skuleerfaringa si for å gi råd til dagens elevar, anten dei går på ein faktisk skule eller livets eigen skule.

Populære NRK-podkastar:

Foto: NRK

«Lørdagsrådet» – Kvar veke blar tre (meir eller mindre) kvalifiserte rådgjevarar i livserfaringsarkivet sitt for å hjelpe deg. Lurer du på om du skal gjere det slutt, er naboen din ein tyrann eller er du håplaust forelska? Vi skal prøve å gi deg gode råd.

«Sånn er du» – Harald Eia og Nils Brenna analyserer kjende personar med personlegdomstesten «Big 5».

«The Kåss Furuseths» – Ingen bør vere åleine på søndagar! Derfor inviterer søstrene Else og Ramona på brunsj kvar veke. Der er det alltid ledige plassar rundt bordet, for dei vil utvide med kjende gjestar og lyttarar. Alle burde ha ein familie, no er The Kåss Furuseths din. Velkomen skal du vere!

«Tore Sagens podkast» – Tore snakkar med folk som har noko interessant å fortelje, så slepp du å gjere det.

