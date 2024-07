Se for deg hvilken som helst amerikansk film.

Uansett hvilken du nå så for deg, er sannsynligheten ganske stor for at denne inneholdt i hvert fall én heit sexscene.

Men hvorfor? De fleste har hørt ordtaket «sex selger». Men selger den til unge?

En ny amerikansk undersøkelse viser at nesten halvparten av unge mellom 13 til 24 år mener at TV- programmer og filmer ikke trenger seksuelt innhold.

De vil heller vil se folk som lever vanlige liv, noe de selv kan relatere til.

Anette Søholt, helsesykepleier og spesialist i sexologisk rådgivning hos Sex og Samfunn, er kritisk til å fjerne sex fra filmer.

– Det er viktig å lage scener med seksuelle møter, men at de skal gjøres på en realistisk måte. Det tror jeg unge folk savner.

Unge på gata i Bodø synes det er akkurat passe mange sexscener i filmer de ser.

Dina (24) – Jeg synes det er en viktig del av filmen, men jeg synes ikke det er helt realistisk fremstilt. – Alt virker så perfekt, det er ikke så klumsete som det er på ekte. Råd til regissører: – Regissører burde gjøre scenene mer realistisk og klumsete. Lukas (20) – Det kan jo bringe noe mer realisme, men jeg tror også at det ikke alltid er nødvending. – Det viser jo litt relasjonen mellom karakterene. Råd til regissører: – Scenene trenger ikke være så pornografisk. De trenger ikke vise det private. Ingeborg (21) – Filmscenene er veldig rett på sak. Alt går fra null til hundre. Det går fra kyss, og så er det rett inn. Det er litt urealistisk. – Men, det skaper en viss intimitet i filmen. Råd til regissører: – Gjøre det mer ekte. Gunnar (20) – Jeg vet ikke, kanskje litt færre sexscener. Råd til regissører: – Ikke ha så grove sexscener. Meg (23) – Jeg føler at vi burde være åpen om det. Det er vakkert, naturlig og ekte. – Hvis du ikke vil se på det kan du lukke øynene dine. Råd til regissører: – Regissøren burde sørge for at alle føler seg komfortabel. – At skuespillerne ikke er i scener de ikke ønsker å være i. Guro (20) Sex er ikke lik på film og i virkeligheten. I virkeligheten er det mer klumsete, klissete og kleint. – Jeg vil ikke si det er så realistisk. – Sex på film kan fort bli kleint når det er i familiefilmer.

– De unge har sett nok av perfekte kropper

Det er viktig at filmbransjen tar sjansen til å produsere filmer som viser hva sex kan være.

Søholt oppfordrer bransjen til å vise mer mangfold i kropper, legning og funksjonsvariasjoner i sexscenene.

– Filmene kan godt slutte med å vise de perfekte kroppene og et urealistisk bilde av hvordan sex kan være, sier Søholt.

– Mange unge ser på sex som prestasjon. Man skal kunne forskjellige stillinger. Man skal holde lengst mulig, sier Anette Søholt. Foto: Sex og samfunn

Hun tror unge prøver å skaffe seg et frirom fra sex, og at det kan være grunnen til at de ikke vil ha det i film og TV-serier.

– Mange unge ser på sex som prestasjon. Man skal kunne forskjellige stillinger. Man skal holde lengst mulig. Hvis man har sett mye porno på forhånd gir det et inntrykk av at sex kan være skummelt eller gi høye forventninger.

Søholt oppfordrer filmbransjen til å gripe tak i muligheten til å gi unge et naturlig bilde av sex.

– I porno ser vi jo ikke samtykke, kommunikasjon, mangfold av kropper og seksualitet. Så det tenker jeg at filmbransjen har en mulighet til å fremstille på en god og naturlig måte.

– Sexscener for å vise pupper

En som har jobbet med mangfoldige sexscener er regissør Erika Calmeyer. Hun har blant annet regissert serien Tore og intimscener i Netflix-suksessen Young Royals.

Begge inneholder scener som inneholder skeiv sex.

– Jeg har gjort mer skeiv sex enn heterofil sex i det jeg har regissert. Det handler om at det er de historiene jeg har vært interessert å fortelle.

Regissør Erika Calmeyer sier at unødvendig sex ikke har noe å gjøre i film og serier. Foto: Torstein Bøe / NRK

Hun sier det er mye unødvendig sex som kun er der for å sprite opp filmene.

– Sexscener bare for sexens skyld, det er uinteressant. Det må være fordi man vil si noe om dynamikken mellom karakterene. Det foregår mye menneskelig interaksjon gjennom sex og intime situasjoner.

Hun mener at det spesielt tidligere kun har handlet om at folk skal kunne se skuespillerne nakne.

– Det har vært en utvikling. Jeg føler der man puttet inn sexscener for å vise puppene til den kvinnelige hovedrollen, det er ganske utdatert, noe man så på 90-tallet. Nå tenker jeg at en sexscene er ganske uinteressant om ikke den har noe den vil si.

Calmeyer skryter derimot av norske filmskapere.

– Jeg synes norske filmskapere er gode til å bruke sexscener der det trenges, men ikke dytter det inn unødvendig.