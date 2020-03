Museer over hele verden er stengt, men det trenger ikke å hindre deg i å oppleve noen av verdens fremste kunstverk.

Vi anbefaler Paris, Roma, Madrid og New York. Fra sofaen.

Louvre, Paris

På Musée du Louvre får vi en rekke valg. Et vell av ulike faner som på ulike måter viser veien inn i den enormt omfattende samlingen.

Ved første øyekast ser selve nettsiden en tanke gammelmodig ut. Men de ulike temaboksene, som er historisk og tematisk ordnet, viser seg å inneholde mengder av interessant og inspirerende materiale.

Du kan få innblikk i livet i museets kulisser – konserveringsavdelingen. Her finnes filmer og enkle virtuelle vandringer gjennom museet.

Men hvis du foretrekker på mer tradisjonelt vis å bla deg gjennom samlingen bilde for bilde, er det også mulig. «Selected Works» gir en effektiv innføring i samlingens høydepunkter. Det følger også en god, informativ tekst til hvert kunstverk som plasserer det i en kunsthistorisk sammenheng.

Nettsiden tilbyr også fyldig informasjon om samlingens historie. I en kort video gir et levende bilde av byggets arkitektoniske utviklingen fra 1100-tallet og frem til det tjuende århundre.

«MONA LISA»: Blant de utvalgte arbeidene finner du også selvfølgelig samlingens definitive hovedverk; nemlig Leonardo Da Vincis «Mona Lisa». Blikket hennes følger deg tilsynelatende hvor enn du står i forhold til bildet. Foto: Thibault Camus / AP

«VENUS FRA MILO»: Louvre er kjent for sin fantastiske samling av antikk skulptur. På nettsiden kan man lese mer om disse sentrale kunstverkene. Foto: Raul Arboleda / AFP

Vatikanmuseet, Roma

Museo del Vaticano i Roma har en enorm kunstsamling. Denne er samlet av ulike paver gjennom århundrene. Museet ble grunnlagt av Pave Julius II i 1506. Det er særlig kjent for sin omfattende samling antikke mesterverk, samt store hovedverk fra italiensk renessanse.

Nettsiden er visuelt svært tiltalende, og griper fatt i deg med en gang med en effektiv og profesjonelt produsert velkomstvideo.

Ved hjelp av 3D-teknologi tilbys virtuelle vandringer gjennom de ulike salene.

Du kan for eksempel klikke deg inn i det sixtinske kapell. Det er enkelt å forstå hvordan man kan navigere rundt rommet ved hjelp av piler. Her kan man gå tett inn på Michelangelos takfreske, og slik studere verket nærmere enn om man var til stede i det fysiske rommet.

Likevel har teknologien noen klare begrensninger. Hvis man forsøker å se noe annet enn taket, er det vanskelig å få «vrengt» blikket over mot veggene. Da blir perspektivet straks fordreid, og det er ikke så lett å få studert de fantastiske veggfreskene utført av ungrenessansens store mestre. Hvis jeg ikke visste bedre, kunne jeg trodd at taket var det eneste viktige å få med seg her inne. Her er det definitivt et klart forbedringspotensial.

Det kunne også vært behov for en noe tydeligere veiledning i forhold til de absolutte hovedverkene, for den som kanskje ikke er så kjent med samlingen fra før.

Totalt sett er dette likevel en svært brukervennlig og profesjonell nettside som har mye spennende stoff å by på.

POPULÆRT TAK: Høydepunkt i Vatikanmuseet er Michelangelos mektige skapelsesberetning skapt som freske i taket i det Sixtinske kapell fra 1508–12. Foto: Handout / AFP

OVERDØVES OFTE: Når man er i det sixtinske kapell er det lett at Michelangelos mektige takfreske overdøver ung-renessansebildene på veggene. Hvis du vil se nærmere på eksempel Perugino, er det lurt å bla seg inn på ung-renessansen i stedet for å gjøre 3D-vandringen. Foto: Plinio Lepri / AP

Prado, Madrid

Museu del Prado huser en av verdens flotteste og mest omfattende samlinger av europeisk kunst fra 1100-tallet og frem til 1900.

Nettsiden er visuelt innbydende, men nokså tradisjonell. Her er det færre virtuelle tilbud, men god anledning til å bla seg igjennom den omfattende samlingen.

For den som har tålmodighet, kan dette tidvis være vel så bra som overfladiske videoer som sveiper over kunsten, med begrensede muligheter til å stoppe opp ved verk eller detaljer.

Prado har rett og slett mye å by på for den som ønsker å gå i dybden. Tekstene til hvert kunstverk er meget gode, og det er en oversiktlig inndeling av samlingen.

Videomaterialet er litt for faglig og utilgjengelig. En del av talen er også på spansk, noe som effektivt ekskluderer et bredere internasjonalt publikum.

GÅTEFULLT: Hieronymus Bosch «The Garden of Eartley delight» (1503 -15) skildrer skapelsen, paradiset og skjærsilden og helvete. En kvinne står på alle fire med blomster ut av anus, en annen står på hendene i en dam med et stort jordbær mellom bena. En enorm person har en overkropp som likner et knust eggeskall. Et dypt fascinerende maleri fullt av gåter. Foto: Bernat Armangue / AP

NASJONALE MESTERE: Samlingen fokuserer på de spanske mestrene som Goya. Foto: Daniel Ochoa De Olza / AP

Det er så mye interessant å oppdage og lære i disse rike nettuniversene. Ikke desto mindre har disse store europeiske museene fremdeles mye å lære. De kunne alle tre vært flinkere til å åpne bredere opp, og skape mer populariserte presentasjoner, en mer folkelig inngang, uten å miste den faglige tyngden.

Guggenheim, New York

Solomon R. Guggenheim Museum i New York fokuserer på moderne kunst. Det er et museum som på en helt annen måte gjør døren høy og porten vid.

Nettsiden byr på fantastiske virtuelle vandringer, der man får en opplevelse av å gå gjennom det spiralformede museet.

Det er mulig å studere ulike verk i detalj, eller du kan fordype deg i et stort utvalg videoer som tar for seg kunstnere, enkeltverk og større deler av samlingen. Det er også presentasjoner av aktuelle utstillinger.

STJERNEARKITEKT: Museet var ferdigstilt i 1959 er tegnet av den amerikanske stjernearkitekten Frank Lloyd Wright. Det gjør seg bemerket med sin runde spiralformede konstruksjon. Foto: Timothy A. Clary / AFP

SPIRAL: Via nettsiden kan du også oppleve spiralformen. Foto: Richard Drew / AP

«Norsk» Picasso-utstilling

Her til lands har vi dessverre ikke imponerende digitale museer å skryte av. Både Nasjonalmuseet og Munchmuseet i Oslo, så vel som KODE i Bergen har hjemmesider som fungerer mer som flate digitale plakater, enn som noen inngangsport inn i en rik kunstverden.

Derfor var det fint å se at Henie Onstad Kunstsenter snudde seg på gulvet i en rasende fart, og har laget en digital versjon av utstillingen Picasso Suite 347. Kurator Karin Hellansjø forteller her om denne helt spesielle alderdomsserien til Picasso. Denne digitale erstatningen anbefales alle som har gått glipp av den fysiske utstillingen.

Jobber med utvidelser

Valgene du har er mange. Google Arts and Culture har for eksempel i samarbeid med 500 museer og gallerier over hele verden skapt nettutstillinger og virtuelle reiser inn i de ulike samlingene. Men også de enkelte museene jobber i øyeblikket på spreng for å utvikle et rikere digitalt tilbud.

Selv om det å se bilder på en skjerm aldri kan erstatte den virkelige kunstopplevelsen, anbefaler jeg varmt at man tar de digitale museene i bruk. De tilbyr en herlig reise inn i verdenskunsten, som du trygt og smittefritt kan foreta fra sofaen.