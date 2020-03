Her får du tips til gode bøker som varer lenge. Bøker du kan ta bolig i gjennom dager og kanskje uker.

Foretrekker du klassikere eller nye romaner? Vi gir deg noe å sluke, annet å bryne seg på.

Eventyrlig klassiker

Foto: Aschehoug forlag

Tittel : «Don Quijote» (del 1: 1605, del 2: 1615 på spansk)

: «Don Quijote» (del 1: 1605, del 2: 1615 på spansk) Forfatter: Miguel de Cervantes

Miguel de Cervantes Lengde: 802 sider

Det er nesten ubegripelig at en bok fra starten av 1600-tallet kan virke så moderne.

Historien om den gale ridderen «av den bedrøvelige skikkelse» og hans væpner Sancho Panza som legger ut på eventyr, har inspirert forfattere, filmskapere og musikere i flere hundre år. Dette er en bok som er like mangfoldig som det eventyrlige livet den skildrer.

Teksten er både komisk og trist, undrende og frekk.

Store følelser

Foto: Aschehoug

Tittel : «Store forventninger» (1860-1861)

: «Store forventninger» (1860-1861) Forfatter: Charles Dickens

Charles Dickens Lengde: 733 sider

Hvem vil ikke bli berørt av den fattige, foreldreløse gutten Pip som vokser opp hos sin strenge, hardhendte søster?

Charles Dickens byr på hele det menneskelige følelsesregisteret i en roman som overrasker og underholder – og som viser verdens urettferdighet. Dickens skildrer samfunnets lyse og mørke sider. For Pip kommer plutselig til penger og lever det glade liv som gentleman.

Men hvem er den anonyme velgjøreren? Kan lykken vare? Og hvordan forandrer rikdommen Pip som medmenneske?

En medrivende fortelling som også gir ny erkjennelse om verdier og moral.

Mord i munkeklosteret

Foto: Tiden Norsk Forlag

Tittel : «Rosens navn» (1980 på italiensk)

: «Rosens navn» (1980 på italiensk) Forfatter: Umberto Eco

Umberto Eco Lengde: 536 sider

Hvis en bok er spennende nok, er det ingen sak at den er lang.

Umberto Ecos idéhistoriske krimfortelling finner sted i et kloster i Italia på 1300-tallet. Tidens store religiøse dragkamper blir et bakteppe for mysteriet, der klosterets bibliotek står i sentrum. Én etter én blir munkene i klosteret myrdet. Det blir skikkelig uhyggelig.

«Rosens navn» er vanskelig å legge fra seg. Ikke uten grunn er romanen blitt både film og TV-serie.

Ondskapens natur

Foto: Aschehoug forlag

Tittel : «De velvillige» (2006 på fransk)

: «De velvillige» (2006 på fransk) Forfatter: Jonathan Littell

Jonathan Littell Lengde: 1026 sider

Vi kunne alle blitt bødler om forholdene lå til rette for det, er den franske forfatteren Jonathan Littells budskap.

Romanen viser frem en SS-offiser fra 2. verdenskrig, en intelligent mann med estetiske og humanistiske interesser og som altså var med på å gjøre jødeutryddelsen mulig. Romanen er forferdelig i sine skildringer av den kalkulerte ondskapen og kan føles tung å fordøye.

Dette er en bok jeg ikke glemmer selv om det er mange år siden jeg leste den.

Barnebokforfatterens barn

Tittel : «Barnas bok» (2010 på engelsk)

: «Barnas bok» (2010 på engelsk) Forfatter: A.S. Byatt

A.S. Byatt Lengde: 730 sider

Lever du deg inn i kunsten, kan det få katastrofale følger, skriver A.S. Byatt i denne romanen.

Vi er på den sørengelske landsbygda i årene før første verdenskrig. En suksessrik fantasy-forfatter lar sine sju barn vokse opp i stor frihet. Dessverre lider de også overlast siden moren deres ikke innser forskjellene mellom virkelighet og fantasi.

Byatt dokumenterer stor kunnskap på mange samfunnsområder, og skaper en fortelling som både er eventyrlig, avslørende og vesentlig.

Om kunst, krig og kjærlighet

Tittel : «Max, Mischa og Tetoffensiven» (2015)

: «Max, Mischa og Tetoffensiven» (2015) Forfatter: Johan Harstad

Johan Harstad Lengde: 1083 sider

Romanen er en grandios beretning om vennskap, kjærlighet, tilhørighet og kunst.

Max vokser opp i det nyrike olje-Stavanger på 1980-tallet. Der leker han krig med vennene sine; de er alle uvanlig opptatt av Vietnamkrigen. Mot alle odds flytter familien til USA, der den smuldrer opp. Max blir teaterregissør og bruker hele livet på å finne et fotfeste, både i kunsten og kjærligheten.

Nydelig vever Johan Harstad sammen oppvekstfortellingen med intellektuell kunstkritikk og politikk. En ambisiøs bok om tid som står stille og tid som flyr.

Som en meditasjon

Foto: Samlaget

Tittel : «Septologien: Det andre namnet» (2019)

: «Septologien: Det andre namnet» (2019) Forfatter: Jon Fosse

Jon Fosse Lengde: 513 sider

Den første av tre bøker som sammen skal utgjøre verket «Septologien».

Dette er umiskjennelig Fosse, med en musikalsk tekst der tankene tumler rundt og rundt med små nyanser og forskyvninger. Jeg synes Fosse er mer leken og humoristisk enn tidligere. Men leken tar aldri luven fra alvoret: Billedkunstneren Asle prøver å finne frem til det lysende mørket, både på lerretet og hverdagen. I letingen trer hele livet hans frem, i glimt, minner og speilinger.

Boken er blant kandidatene til årets Man Booker International, som er en av verdens viktigste litterære priser.

Dette er en roman du må gi deg hen til, la deg oppsluke av – nesten som en meditasjon. Boken åpner nye rom som du kanskje ikke hadde hatt tilgang til uten Jon Fosses suggererende språk.