Noen av verdens beste komikere er tilgjengelige via strømmetjenester. Disse bør du få med deg hvis du liker standup:

«Nanette»

Hvem: Hannah Gadsby

Når: 2018

Se den på: Netflix

Denne snakket «alle» om i omtrent hele fjor. Har du enda ikke sett den, er det ingen grunn til å vente: Dette settet er verdt Netflix-abonnementet alene, kanskje til og med også skjermen du ser det på. Gadsby har funnet en unik måte å bruke virkelig god humor for å formidle viktige perspektiver om LGBTQ+ og mental helse. Forestillingen er en oppvisning i historiefortelling og dramaturgi. Ordene viktig og humor er vanskelig å forene uten at det blir for snilt og korrekt.

Hvis du ikke sitter igjen med vidåpen munn etter dette, må du reparere munnen din.

«Tries Stand-Up For The First Time»

Hvem: Rory Scovel

Når: 2017

Se den på: Netflix

Rory Scovel lanserte denne specialen med den misvisende tittelen i 2017, etter å ha laget «The Charleston Special» i 2015. Hans kompromissløse og merkelige stil får publikum på laget umiddelbart – tydelig lettet over å slippe klassiske standup-floskler a la «Er det noen fra Tønsberg her eller, haha». Settet er en imponerende oppvisning i absurd humor, en sjanger som fort bukker under for stopp-knappen dersom den behandles feil.

Rory Scovel behersker sjangeren så godt at han like gjerne kunne skrevet pensum i den.

«Boyish Girl Interrupted»

Hvem: Tig Notaro

Når: 2015

Se den på: HBO Nordic

Tig Notaros evige deadpan-blikk og nyskapende, genierklærte tekster er en dødelig kombinasjon som stadig vekk gir standup-showene hennes både Emmy og Grammy-nominasjoner. Med «Boyish Girl Interrupted» tar hun fatt i sitt eget følelsesliv som i årene før hadde blitt satt på prøve med både dobbel brystkreft og død i nær familie.

Dette lager hun altså ærlig, intelligent og original humor av.

«Hitler’s Dog, Gossip & Trickery»

Hvem: Norm MacDonald

Når: 2017

Se den på: Netflix

Ah, vidunderlige Norm. Etter min mening kanskje verdens beste standup-komiker, verdens beste talkshow-vert, og verdens beste menneske. Norm MacDonalds humor baserer seg i hovedsak på film noir-troper, gammelmodigheter og utgåtte ord. Helt magisk. Ha litt tålmodighet, så vil denne sjarmerende canadieren komme under huden på deg.

Denne specialen er en fin innføring i Norm MacDonalds uforutsigbare humor.

«I’m Gonna Die Alone (And I Feel Fine)»

Hvem: Jen Kirkman

Når: 2016

Se den på: Netflix

California-komikeren Jen Kirkman har gjort standup på de største scenene i Los Angeles siden 1997, og har de siste årene fått mye oppmerksomhet for podcasten «I Seem Fun» og boka «I Can Barely Take Care of Myself: Tales From a Happy Life Without Kids» om livet som frivillig barnløs. Kirkmans første Netflix-special handler om singellivet etter fylte 40 – der det meste sirkler rundt barn og de nyfrelste foreldrene deres. Kirkman har et vidunderlig dystopisk syn på livet.

Hun maler fanden på veggen med et språk som kan hugge ned selv den mest innbitte livsnyter.

«Killin’ Them Softly»

HAR TÅLT TIDENS TANN. Foto: STUART RAMSON / Scanpix

Hvem: Dave Chappelle

Når: 2000

Se den på: HBO Nordic

Dave Chappelle hadde ved årtusenskiftet allerede vært i komikermiljøet i en årrekke, og hadde blant annet opptrådt på Def Comedy Jam på HBO i 1992. I 2000 fikk han sin første HBO-special, og resultatet er et hysterisk morsomt oppgjør med amerikanske raserelasjoner. Rolling Stone Magazine kåret i 2015 dette settet til den sjette beste standup-specialen noensinne.

Chappelles unike fortellerevne gjør at «Killin’ Them Softly» har tålt tidens lunefulle tann med glans.

«Kondolerer»

BENYTT SJANSEN: Forestillingen Kondolerer med Else Kåss Furuseth kan du se til 19.april. Du trenger javascript for å se video. BENYTT SJANSEN: Forestillingen Kondolerer med Else Kåss Furuseth kan du se til 19.april.

Hvem: Else Kåss Furuseth

Når: 2016

Se den på: NRK TV

Det er kanskje ikke standup, men «Kondolerer» er et så velskrevet og imponerende stykke scenearbeid at alle bør få det med seg. Tidvis veldig morsomt, tidvis veldig rørende. Kåss Furuseths forestilling om selvmord i familien tiltrakk seg priser og skryt fra nær sagt alle som åpnet munnen i månedene etter premieren på Torshovteateret i 2011. «Kondolerer» ble etterhvert flyttet til Hovedscenen på Nationaltheatret.

Tidvis veldig morsomt, tidvis veldig rørende.

(NB! Denne er tilgjengelig til søndag 19.april klokka 23.00)

