Et hav av deilig, norsk musikk

NRK spiller mye norsk musikk, og hvert år har vi en norskdag på radio. Denne uka har NRK P1 spilt norsk musikk for å varme opp til den nå avlyste Spellemannprisen.

Korona-situasjonen påvirker alle sider av norsk musikk. Folk kan ikke gå på konserter og festivaler avlyses. Derfor vil vi fortelle deg om alle våre favoritter, den musikken vi selv elsker, på tvers av det norske musikklandskapet.

Foto: Tor Otto Mjelde / NRK

Anbefalt av:

Tor-Otto Mjelde, Programleder «Stjernepose», P13

Sier om seg selv:

Leder et av radioprogrammene i NRK der programlederne velger all musikken selv.

5. Combos - Boom Shakalaka

Hvorfor: Combos tar rennefart fra Trondheim og braser inn i lokalet med en av de freidigste partylåtene i norsk rock på lenge. Kanongod stemning hele veien.

4. Caddy - Tornado

Hvorfor: Enmanns-bandet Caddy fra Oslo er norgesmester i powerpop, og har laget mye godt de seneste årene. På høstparten slapp Caddy plutselig en norskspråklig låt for første gang, og den er så sår og vakker at jeg får frysninger hver gang den spilles.

Caddy på Facebook

3. Slomosa - Heroes

Hvorfor: Vi fikk totalt rockesjokk i studio da vi hadde radiopremiere på denne låten fra det helt nye bandet Slomosa for noen måneder siden. Tung og deilig stoner anno 2019. Med Marie Moe fra nedlagte Razika som ny bassist. Her gjelder det å følge med fremover!



2. Singing Swords - Stranger Things

Hvorfor: Med herlige nikk i teksten til både tv-serien Stranger Things og band som Pavement og norske Sweden spilte trønderne i Singing Swords seg rett inn i hjertet mitt. Hjelper også at selve låten er en indie-perle. Låten er muligens et par år gammel, men kom ut på album i fjor.

1. Silja Sol - Superkresen

Hvorfor: Silja Sol og produsent Fredrik Vogsborg har funnet en vidunderlig formel der Siljas stemme og lekker lyd mikses til ekstremt vakre poplåter. Jeg har sikkert hørt denne låten et par hundre ganger nå, og den virker hver eneste gang.

Foto: Bjarte Tjøstheim / NRK

Anbefalt av:

Bjarte Tjøstheim, Underholdningskonsulent i NRK Underholdningsavdelingen

Sier om seg selv:

Som regel en snill fyr som jobber med humor



5. Silje Nergaard - Tell me where you’re going



Hvorfor: Silje har laget mange fantastiske plater, men for meg er denne, hennes første, fortsatt favoritten. Den er så fri, vakker og leken. Skader heller ikke at Pat Metheny dukker opp med sin gitar

4. Terje Rypdal - Waves



Hvorfor: Et lite mesterverk! Rypdal spiller på sitt aller beste her og lyden i gitaren låter ekstraordinært bra på denne plata

3. Elephant9 - Dodovoodoo

Hvorfor: Er ikke mulig å lage tøffere band og kulere plate.

De spiller på så høyt nivå at du må være skolert for henge med på lufttrommer.

2. Jan Garbarek - Belonging



Hvorfor: Begynner å bli noen år denne plata, men den låter fortsatt like kult som da den kom ut. Dette er jazzplata alle med litt respekt MÅ ha i hylla.

1. Radka Toneff - Fairytales



Hvorfor: Dette er ikke bare Norges vakreste jazzplate, det er Norges vakreste uansett genre, hvis ikke verdens.

Foto: Mats Borch Bugge / NRK

Anbefalt av:

Mats Borch Bugge, Redaksjonssjef NRK P3

Sier om seg selv:

Livsbejaende og ganske åpen fyr med (ikke for å skryte) interesse for mye. Jobber for og med innhold som bringer unge folk nærmere hverandre.

5. Walls - Susanne Sundfør

Hvorfor: Denne debuten gjorde at vi plutselig fikk vår helt egen Elton John i Norge. «Walls» gir feelings fra første sekund, med sin sterke melodi og den pure og inderlige stemmen som spenner så vidt.

4. «Hallo» - Isah, Duttu Dyor

Isah og Dutty Dior var gjester i NRK-programmet «Kulturstripa» 6. mars 2020. Du trenger javascript for å se video. Isah og Dutty Dior var gjester i NRK-programmet «Kulturstripa» 6. mars 2020.

Hvorfor: «Hallo» er en av de beste norske låtene som er laget. To og et halvt minutt med sømløs sammenristing av språk, perfekt paring av stemmer og en ultratett og lekker produksjon gir denne umiddelbar klassikerstatus.

3. «Ambitions» - Donkeyboy

Hvorfor: Popmagi. «Ambitions» er en av de lengstlevende rytterne av hitlistene. Et refreng fra oven og en mjuk 70-tallsproduksjon setter denne i bås med det beste fra California.

2. «Dont kill my vibe» - Sigrid

Fra P3 Gull 2017. Du trenger javascript for å se video. Fra P3 Gull 2017.

Hvorfor: En berg- og dalbane av alle følelser. Låten representerer en tekst som maner til opprør, sunget med en rasp som gjenkaller de beste periodene av livet.

1. «Take on me» - a-ha

a-ha - Take On Me Du trenger javascript for å se video.

Hvorfor: a-ha gjør fremdeles rent dansegulv med stivpiska trommeprogrammering og et av verdens frekkeste og skarpeste synthriff. Harkets guddommelige vokal ligger som lys rosa glasur over det hele. Wow i 35 år.

Anbefalt av:

Wolfgang Wee, Musikkprodusent i P3, mP3, P3X og NRK Sport

Sier om seg selv:

Frisk og veltrent mann på 38 år med lang fartstid i NRK og musikk, som jobber med å vurdere hvilken musikk som skal spilles på radioen.

5. Tennis - Oral Bee feat. Mr. Pimp-Lotion & Bosko

Hvorfor: «Tennis» var låten som tok meg inn i Oral Bee og Pimp Lotions univers for godt. Ekstremt fengende, stilig tekst og en utsøkt produksjon. En tidløs, norsk klassiker.

4. NoMBe vs. Sonny Alven - California Girls

Hvorfor: En fire år gammel global sommerfavoritt som aldri ble særlig kjent her hjemme. Tilbakelent, funky og veldig sexy fra verdens hyggeligste bergenser.

3. Röyksopp - Eple

Hvorfor: Til tross for at jeg en vakker dag fant ut at gutta i Röyksopp hadde forsynt seg grådig av Bob James sin «You're as Right as Rain» fra 1975, står denne instrumentale klassikeren fortsatt høyt-høyt i kurs. Så enkel, så fengende.

2. Nikita - Ralph Myerz and the Jack Herren Band

Hvorfor: Sjangeren «funky og eksotisk loungemusikk» var ikke noe du sa høyt at du likte på begynnelsen av 2000-tallet. Likevel hadde nesten alle hørt om musikken til Ralph Myerz and the Jack Herren Band og de energiske liveshowene deres. Og for mange, inkludert meg selv, var nydelige «Nikita» et første møte med denne unorske, Cafe del Mar-aktige musikken som i dag er mest kjent som «digg chill out».

1. Hubbabubbaklubb - Mopedbart

Hvorfor: Hvert år, når det nærmer seg sommer, får jeg som regel to type henvendelser: 1) Blir det noe sommershow på P3 i år med Ronny Brede Aase? 2) Skal du ikke spille Hubbabubbaklubb med Mopedbart på radioen snart? Hva det er med denne låten, vet jeg ikke. Men den kommer alltid snikende, hver eneste sommer, setter seg på hjernen og forsvinner igjen uti august. Essensen av en sommerklassiker, rett og slett.

Foto: Olav Viksmo Slettan / NRK

Anbefalt av:

Olav Viksmo-Slettan, Programleder i NRK Radio og TV

Sier om seg selv:

Har siden starten i 1992 blant annet jobbet mye med rene musikkprogram, som Store Norske, 333 Half Evil, MGP, Eurovision Song Contest, Forces of the Northern Night i Oslo Spektrum (Dimmu Borgir, KORK og Scola Cantorum).

5. Shake! - Laila Granum 1967

Hvorfor: Herlig 60-talls, med et ektefølt ønske om å være ung og opprørsk. Ekstra pluss for trommis i sjeldent godt driv ... og egen mann på tamburin.

4. Nothing remains - Susperia 2011

Hvorfor: For en som har hjertet djupt planta i tungmetall, er det alltid like artig når noen av sjangerens beste utøvere gir blaffen i hva resten av mørkets fyrster mener ... og brenner til i MGP. En forholdsvis snill og behersket låt dette, men du verden så forfriskende i formatet.

3. In my dreams - Wig Wam 2005

Hvorfor: Wig Wam var perfekte for MGP: Breibeinte og breiale, humoristiske og med et raust forhold til glitter og glam. Låten sitter som ei kule og du kan synge med på refrenget FØR du har hørt låten for første gang.

2. Mil etter mil - Jahn Teigen 1978

Fra den internasjonale MGP-finalen i Paris i 1978 der Jahn Teigen ble kjent for sine null poeng, sine bukseseler og sitt splitthopp. Du trenger javascript for å se video. Fra den internasjonale MGP-finalen i Paris i 1978 der Jahn Teigen ble kjent for sine null poeng, sine bukseseler og sitt splitthopp.

Hvorfor: Jahn Teigens legendariske null-poengs låt i Eurovision Song Contest. Han dro til på de høyeste tonene, gjøgla på scenen og toppa det hele med selveste varemerket: Splitthoppet! Jahn var kongen!

1. Feed you my love - Margaret Berger 2013

Hvorfor: En kontemporær poplåt av høy klasse, knallsterkt produsert, og fremført av superdyktige Margaret Berger. Ferdig arbeid!

Foto: Jørgen Hestad / NRK

Anbefalt av:

Jørgen Hegstad, Programleder for Y2K på NRK P13

Sier om seg selv:

Musikkprodusent i P13, tidligere prosjektleder for P3 Urørt, har også radioprogrammet Y2K som retter oppmerksomheten mot den aller beste musikken fra totusentallet, med mye indiepop og -rock, og ekstra hjerte for å løfte frem alle de beste bandene som «ingen» har hørt.

5. Frode Johannessen - «Ein Liden Tegning»

Hvorfor: Stavangerartisten Frode Johannessen er vokalist i det tilsvarende obskure bandet Popface, men hans norskspråklige debutalbum fra 2012 er kanskje den skjulte skatten innen moderne norsk indierock. Hadde dette kommet ut på en stort selskap (og på engelsk) ville det vært for en internasjonal klassiker å regne. Dette er det albumet Death Cab For Cutie hadde laget om de hadde sunget rogalandsdialekt og hatt litt mer selvironi.

4. Magnus Moriarty - «Perhaps Interior Heart Politeness»

Hvorfor: Magnus Nielsen er Oslo-undergrunnens ukjente multiinstrumentalist, som ved siden av å bidra i en god del band med nachspiel-påfunnaktige navn (Samuel Jackson Five, Jetsetnjet og Now We’ve Got Members), har et usedvanlig appellerende soloprosjekt. Perhaps Interior Heart Politeness er hans beste album i en diskografi av svært høy kvalitet. Den høres ut som en gjenfunnet, skjult, psykedelisk pophemmelighet fra sekstitallet. Smittende refreng i tospann med kledelig snålhet og tekster som leser som et science fiction-hørespill.

3. Harrys Gym - «What Was Ours Can’t Be Yours»

Hvorfor: Harrys Gym ga ut to strålende album, uten at mange nok fikk det med seg, fortærende nok. Frontet av en av norsk undergrunns mest fengslende stemmer, Anne Lise Frøkedal (senere i I Was A King og Frøkedal), lagde de låter som svevde langs bakken i sakte tempo – like deler meditativt som hjertevarmt. What Was Ours Can’t Be Yours ble bandets siste, akkurat idet vi hadde håpet gjennombruddet var like om hjørnet.

2. Cold Mailman - Heavy Hearts

Hvorfor: Et usedvanlig velprodusert, varmt og supercatchy popalbum fra et konstant undervurdert band. «Heavy Hearts» er deres hovedverk: Så umiddelbart og lettlikt at det alltid er fristende å sette på, men samtidig så detaljrikt, smart og uforutsigbart at man stadig finner noe nytt å elske.

1. The Lionheart Brothers - «Dizzy Kiss»

Hvorfor: Få lager bedre og mer interessante harmonier enn The Lionheart Brothers på sitt beste, og på Dizzy Kiss stemmer alt. Dette er et mestermøte mellom noen av landets aller beste musikere, som boltrer seg i de flotteste refrengene og lureste orkestreringene jeg har hørt på totusentallet. Rett og slett det nyeste årtusenets aller beste, norske popalbum.

Foto: Erik Forfod / NRK

Anbefalt av:

Erik Forfod, NRK P1+ På dansefot

Sier om seg selv:

Jeg har vært programleder for programmet «På dansefot» i 26 år

5. Contrazt

Hvorfor: Det blir virkelig Kalas når Contrazt står på scenen. Et populært band som i 2020 feirer sine 15 år på veien. Har gitt ut 14 plater, fått 4 gullplater, nominasjon til Spellemannprisen.

4. Anne Nørdsti

Hvorfor: Hjemme i Alvdal har Anne Nørdsti veggen full av gull og platinaplater. Anne ga ut sitt første album i 2004 og var den første kvinnelige artisten som vant Spellemannsprisen i kategorien «Danseorkester».

3. Ingmars

Hvorfor: Siden oppstarten i 1996 har Ingemars virkelig satt spor etter seg. Nå jobber gutta fra Finnskogen iherdig med en etterlengtet plate, som kommer før sommeren. Mens vi venter kan vi mimre tilbake på et knippe gullkorn fra bandet.

2. Scandinavia

Hvorfor: Scandinavia er et begrep innen norsk dansemusikk. På få år greide de å etablere seg blant de mest populære innen nordisk dansemusikk. Bandet hold på fra 1988 – 2009, ga ut 16 album, deltok i Grand Prix to ganger og fått Spellemannprisen to ganger. Men musikken lever fortsatt i beste velgående. Det beviste bandet da de sommeren 2019 gjorde en jobb på en stor dansefestival. Terje Mårstad, Kjetil Nordfjeld, Eirik Johansen og Rune Rudberg har alle sunget for et av de mest populære bandene i sjangeren.

1. Ole Ivars

Hvorfor: Bandet som ble startet i 1964 er fortsatt på farten etter 56 år. Store og små synger med når de mest kjente låtene kommer. Ole Ivars ga ut en plate sist sommer, med sin nye vokalist Espen Hagen Olsen. Ole Ivars har hele åtte Spellemannpriser inkludert den gjeveste av alle, Årets Spellemann. Hele 12 ganger har de blitt nominert fra prisen ble oppretta for danseband i 1996. Her finner du albumet med den mest populære Ole Ivars musikken.

Anbefalt av:

Kristin Winsents, Musikksjef og programleder i NRK P13

Sier om seg selv:

Musikkmenneske som elsker radio, radiomenneske som elsker musikk. I P13 plukker jeg musikk til spillelistene våre, spiller og prater om den beste nye musikken i programmet Musikksjefen søndager klokken 11-12.

5. «The Extra Mile» - Tommy Tokyo

Ny singel ute i dag, klikk på 'lytt nå' for å høre hele låten. Håper du liker den! Publisert av Tommy Tokyo (Offisiell) Fredag 31. mai 2019

Hvorfor: Dette er en fengende og rørende hyllest til kjærligheten og tosomheten, hentet fra Tommy Tokyos nye album «The Remaining Days of Life».

4. «Hatten» - Silja Sol

Hvorfor: «Hatten» er et godt på at det går an å danse og føle og tenke samtidig, og det gjelder også resten av det nye Silja Sol-albumet «På Ekte».

3. «Rosa Sky» - Cezinando

Hvorfor: I år må vi være våryre hjemme, men hvis man åpner vinduene og setter på Cezinandos «Rosa Sky» er vi der ute med vennene våre igjen.

2. «Remember It» - The Northern Belle

It's been a pleasure being back in the studio with our producer Marcus Forsgren! Here's a sneak peek from the session... Publisert av The Northern Belle Torsdag 5. mars 2020

Hvorfor: Av og til det å få en låt på hjernen kun en velsignelse, og den nye The Northern Belle-singelen «Remember It» går for tiden på høy rotasjon i hodet mitt.

1. «You Are Not Who I Thought I Was» - Sondre Lerche

Watch new the video for 'You Are Not Who I Thought I Was' Pre-Order Patience - out June 5th: https://shop.merchcentral.com/collections/sondre-lerche Publisert av Sondre Lerche Fredag 20. mars 2020

Hvorfor: Hei, du splitter nye Sondre Lerche-låt! Deg skal jeg danse til i mitt lille isolasjonsdiskotek denne helgen. Hypp på trivsel? Sett på «You Are Not Who I Thought I Was».

Anbefalt av:

Foto: Olav Viksmo Slettan / NRK

Olav Viksmo-Slettan, Programleder i NRK Radio og TV

Sier om seg selv:

Har siden starten i 1992 blant annet jobbet mye med rene musikkprogram, som Store Norske, 333 Half Evil, MGP, Eurovision Song Contest, Forces of the Northern Night i Oslo Spektrum (Dimmu Borgir, KORK og Scola Cantorum).

5. Tristania - Himmelfall

Hvorfor: Rogalandsk goth-metall av det melodiøse slaget. Hvis du vil ha rause riff, melodiøse låter og sterke vokalprestasjoner så er dette gjengen du vil ha på øret. Dette er en låt fra den andre skiva med Mariangela Demurtas og Kjetil Nordhus på hovedvokal.

4. Fuel for hatred - Satyricon

Hvorfor: En klassiker fra Satyricon-albumet Volcano, der «Fuel for hatred» fikk Alarmprisen for årets beste låt. Elsker det energiske og messende gitardrivet. Og Wongraven er akkurat passe sint på vokalen.

3. Ready to leave - TNT

Hvorfor: Norsk metalls bestefedre, med en av verdens beste gitarister i front. Ronni Le Tekrøs gitarspill er sammen med Tony Harnells vokal sjølve signaturen til TNT - og i «Ready to leave» er det plenty med pass til begge to.

2. Serpentine offering - Dimmu Borgir

Hvorfor: Hvis du liker tung, symfonisk svartmetall, så kommer du ikke forbi en av Norges aller største musikalske eksportvarer gjennom tidene - Dimmu Borgir. Så kan en krangle til en blir aldri så mørk i øynene om det er ekte svartmetall eller ikke - det bryr meg filla. Dette er massivt!

1. Mourning Palace - Dimmu Borgir

Hvorfor: Det kommer en Dimmu-låt til helt på toppen! Mourning Palace står som en klassiker i den sprekkfulle låtkatalogen til bandet som snart har holdt på i 30 år. Mourning Palace er fast sistelåt på alle konserter. Unn dere videoen fra konserten Forces of the Northern Lights - der bandet sto på scena i Oslo Spektrum med KORK og Scola Cantorum.

Foto: Stig Holmer / NRK

Anbefalt av:

Stig Holmer, P13-sjef

Sier om seg selv:

Laget radiounderholdning for NRK i maaange år. Som programleder, redaksjonsleder og nå ansvarlig for Underholdningsavdelingens radiokanal NRK P13.

5. Leprous: «The Congregation»

Hvorfor: Notoddens største verdensstjerner sitt 6. album fra 2015. Et fabelaktig liveband, et band som blander det knallharde og det svevende. Kremtoppet med Einar Solbergs forførende og plagede vokal.

4. Motorpsycho - The Tower

Hvorfor: Progrock-veteranenes... eh, 22. album er det vel. Røft, rufsete og rivende, og melodiøst samtidig. Drar deg med og virvler deg vekk. Bandet øser av sin utømmelige kilde.

3. Gazpacho - «Night»

Hvorfor: 2000-tallets så langt raskest voksende tilvekst til det norske prog-landskapet. Et band med sterk egenart og mange gode album, 10 stk. til nå gjør det vanskelig å velge det aller beste. Men på Night er vel melodiene ørlite sterkere...

2. Popol Vuh - «Popol Vuh»

Popol Vuh (før de skifta navn til Popol Ace) med Jahn Teigen i spissen fra Ragnarock i Holmenkollen i 1974. Du trenger javascript for å se video. Popol Vuh (før de skifta navn til Popol Ace) med Jahn Teigen i spissen fra Ragnarock i Holmenkollen i 1974.

Hvorfor: Tilbake til 1972 og norsk progs barndom her. Jahn Teigen og bandkollegene i Popol Vuh debuterte med det sterkeste prog-albumet fra denne epoken. En grunnstein i norsk prog. Et eget sound fra første album.

1. Gåte - «Svevn»

Hvorfor: Mange norske progband bruker norsk folkemusikk som en ingrediens. Gåte gjør det mer helsveisa enn de flest. «Svevn» er comeback albumet fra 2018, med bandet og ikke minst frontkvinne Gunhild Sundli fremdeles i fyr og flamme.

Foto: Leiv Solberg / NRK

Anbefalt av:

Leiv Solberg, Programleder for Folkemusikktimen i P2

Sier om seg selv:

Folkemusikkentusiast, spelemann og programleder i NRKs eldste radioprogram. Programmet har vært på lufta ukentlig siden 1931.

5. «Mælefjøllvisa» NRK P2 - Buen Kulturverksted (FONO) - Bkcd 22 -

Hvorfor: Bjarne Øverbø (1940-1991) er en av de beste kvedarane fra Telemark i moderne tid. Han var superstjerne på folkemusikkscenene på 70-tallet og sang bygdevisene med en innlevelse og uttrykk som var enestående. De gamle tekstene ble på en merkelig måte aktualisert gjennom Bjarne Øverbøs framføringer. Mælefjøllvisa har en dramatisk tekst.

4. «Gammelsteinomen» Heilo (FONO) - Ho 7013

Hvorfor: Hans W Brimi (1917-1998) , gardbruker og spelemann, var fra Lom i Gudbrandsdalen. Han spilte i radiosendingene med folkemusikk allerede før krigen. Han var aktiv spelemann til langt ut på 90-tallet og var bla en viktig bidragsyter på Ole Bull Akademiet på Voss der musikkstudenter fra klassisk og jazz fikk møte norsk folkemusikk for første gang. Med fantastisk uttrykksfull feletone og musikktradisjoner fra 1700-tallet i ubrutt linje, er Hans Brimi en av de store bautaene i norsk folkemusikk. Og så hadde han en stor sans for humor og fortellerevne som trollband enhver forsamling.

3. «Margit Hjukse» Heilo (FONO) - HCD 7289 Heilo (FONO) - HCD 7289

Folkemusikktimen Du trenger javascript for å se video.

Hvorfor: Kirsten Bråten Berg (f.1950) er sølvsmed og folkesongar, bosatt i Setesdal. Hun har vært en av de viktigste brobyggerne mellom den gamle folkemusikksangen og moderne fusjon med bla jazzmusikere- F.eks. Arild Andersen. Men hun har arbeidet mye med å få fram ukjente kilder, og har fortsatt den gamle syngemåten som spesialitet der balladenes historie skal fram. Vers på vers med dramatiske hendelser fra tider langt tilbake. I denne balladen om Margit Hjukse, blir den unge Margit lokket inn i berget av «Bergekongen». Ja hør bare!

2. «Hildalen» NRK P2 - 4099-10 (pl.7 av 10) Grappa (FONO) - GRCD 4067

Hvorfor: Knut Hamre (f.1952) er fra Granvin i Hardanger. Han er en viktig brobygger mellom de gamle spelemannen der, som han har lært av, og de utallige elevene i musikkskolene i Hardanger han har lært opp. Han har dessuten utgitt svært mange CD-produksjoner og ikke minst gjort det skarpt på kappleiker med ikke mindre en 7 landskappleik-seiere. Knut Hamre har en egen evne til å tolke de gamle slåttene på nytt, og er av den spelemannstypen som ofte drømmer seg inn i musikken selv på en kappleiksscene med 1500 mennesker i salen. Som her på Landskappleiken i 1988.

1. «Varulven» Sylvartun Folkemusikk - Sylvcd 7

Hvorfor: Elias Akselsen (f.1947) bor på Skarnes og er av reisende slekt. Han er oldebarn av den kjente tateren Stor-Johan, og har et stort repertoar av viser og ballader som har levd i muntlig tradisjon i tatermiljøene. Han har dessuten en unik formidlingsevne på scenen, og ingen glemmer vel hans opptreden i Aulaen for noen år siden, der han sang visa om Jørgen Hattemaker foran Kong Harald «sola skin på deg, og skuggen fell på meg. Men graset er grønt for alle». Han har utgitt en rekke CD-er, nominert til Spellemann, fått kunstnerstipend mm. Likevel treffer du ofte Elias Akselsen på markeder og dyrskuer der han selger kniver og klokker og forteller historier i god gammel tater-stil. Jeg fikk spesialtilbud for noen år siden; brannstige, skjøteledningstrommel til utebruk, og canada-skjorte. Det ble handel! Balladen om Varulven er dramatisk der sju ulver tar livet av en gravid jente. Han har visa etter en slektning, Hulda Johansen, og den finnes også i andre land. Bla er den godt kjent i Sverige.

Foto: Ida Eline Tangen / NRK

Anbefalt av:

Ida Eline Tangen, Musikksjef i NRK P3 og mp3

Sier om seg selv:

Sammen med musikkprodusentene lytter, vurderer og lister vi ny musikk hver uke.

5. Musti - Gro Harlem Brundtland

Hvorfor? Allerede før Musti hadde gitt ut en eneste låt var det hype knyttet til 18-åringen fra Tøyen. Etter at hun bidro med gjestevers på Arifs siste album, og med festivalkonserter og oppvarmings-gigger for flere etablere artister begynte ryktet om dette musikalske rap-talent å spre seg. I vinter slapp hun albumet, «Qoyskayga». Tittelen er somalisk og betyr familie, et tema som går igjen i flere av låtene. Her er det mange låter som fasinerer, som den intense «meg selv», og det lekne lydbildet i «ok rosa blomst». «Gro Harlem Brundtland, jeg er next», synger Musti i sin shoutout til Norges første kvinnelige statsminister. I et intervju med Dagsavisen sier hun at hun synes det er kjipt at hun ikke lærte om Brundtland på skolen. Musti rapper uanstrengt, med nerve og intensitet. Det kjennes tvers igjennom ekte

4. Dagny - Come over

Hvorfor: I forbindelse med singelslippet kunne Dagny fortelle P3 at hun har måttet velge bort over 150 selvskrevne låter for å lande på de 12 som blir det kommende debutalbumet. «Come over» er den første smakebiten hun gir oss, og er en velprodusert og sprudlende forelskelse av en låt. Energien og følelsen i Dagnys stemme forteller en direkte og gjenkjennbar historie om å falle for noen, og sammen med fengende melodipartier og et energisk lydbilde gir dette godfølelse i hele kroppen. Jeg vil danse, jeg vil synge og jeg vil rope hey, sammen med Dagny.

3. Emilie Nicolas - Who's gonna love you

Hvorfor: Den vakreste konserten jeg var på i 2019 var Emilie Nicolas sin konsert i Nidarosdomen. Å sitte helt stille i dette enorme rommet, stappfullt av mennesker hvor alle bare lyttet, var magisk. Slik Norge ser ut akkurat nå kan vi ikke dra på konserter. Men vi har fortsatt musikken. Og vi har Emilie Nicolas sin nye singel. Over lekne melodiøse beats med variasjoner over jazz og R&B, driver Emilies kraftfulle og følsomme stemme låta fremover, og tvinger lytteren med på reisen. Hun beveger seg i kontrastene mellom lys og mørke og har en helt egen evne til å gå direkte inn i ubehagelige følelser. I «Who’s gonna love you» setter hun ord på hvor vanskelig det kan være å gi slipp på et annet menneske, og det store ansvaret en kan kjenne for en man har elsket. Det er umulig å ikke bli blank i øynene.

2. Cezinando - Rosa sky

Hvorfor: Et av 2020s foreløpige musikalske høydepunkt er Cezinandos albumslipp. «Et godt stup i et grunt vann» er lekent og velprodusert, kunstnerisk og upretensiøst. Ikke minst er den svært ærlig både gjennom humor og alvor, med ni sterke låter om det å leve. «Rosa sky» skildrer de blå og mørke følelsene, i en sprudlende positiv låt som hyller de små fine tingene i livet. Cezinando er en fabelaktig låtskriver og lyriker, og setter ord på balansen mellom det tunge og lette i tekstlinjer som «Inni meg bor det et monster / Som iblant bare vil lukte på blomster / Og smile til hunder og klappe på katter / Stoppe noen og si at fy faen, du er vakker». Dette er en låt vi trenger nå!

1. Amanda Delara - Nå er det oss

Hvorfor: Endelig gikk Amanda Delara for en EP hvor hun synger på norsk. «Et lite stykke Norge» har flere perler, og åpningssporet «Nå er det oss» er den låta som virkelig har festet seg i hjertet mitt denne vinteren. Amanda Delara har en unik formidlingsevne både språklig og musikalsk. Pakket inn i delikate strykere, utforskende synther og en aktiv beat setter hun ord på hva kjærlighet kan være. Både når den er trygg og gjensidig gjennom linjer som, «Ingenting var forgjeves / for nå er det oss» og «Nåtid med deg gjør fortid uviktig». Jeg blir takknemlig for at det lages så ærlig og vakker norsk musikk.

Foto: Arne Berg / NRK

Anbefalt av:

Arne Berg, Programleder for Jungeltelegrafen på NRK P2

Sier om seg selv:

Programleder og reporter for Jungeltelegrafen og Verdensscenen, de to programmene på NRK P2 som dekker et globalt musikkfelt, først og fremst innen moderne og populære sjangere. Jungeltelegrafen dekker musikken journalistisk, mens Verdensscenen presenterer konserter, først og fremst gjennom vårt samarbeid med andre europeiske kringkastere.

5. Mari Boine/Denez Prigent

Hvorfor: Den eksperimentelle musikeren og folkesangeren Denez Prigent fra Bretagne ga i 2003 ut et album hvor han inviterte med seg store stemmer fra flere steder i verden, og en av disse stemmene var Mari Boine. Kombinasjonen var perfekt og skapte et av hennes største øyeblikk. Og hans.

4. Unganisha/Bernt Isak

Hvorfor: Hva kan man si? En kenyansk sanger og folkemusiker møter en norsk elektronikautøver? Eller rett og slett bare – Det mest interessante som skjedde på Bylarm 2020! Venter spent på fortsettelsen.

3. Nico D/Jah Mason

Hvorfor: Da Nico D. i 2009 tok sjansen og forflyttet seg til Jamaica, spilte inn en singel med Jah Mason og plutselig var nummer én på radiolistene i reggaens hjemland, var i hvert fall jeg temmelig lamslått. Og hvilken låt!

2. Sly Dunbar og Robbie Shakespeare/Nils Petter Molvær

Hvorfor: Black Uhuru og Grace Jones hadde rett og slett ikke hørtes ut som de gjorde uten rytmetvillingene Sly Dunbar og Robbie Shakespeare. Deres dubkunster passer som hånd i hanske med Nils Petter Molværs sfæriske trompet. Mesterlig.

1. Fuat Talays/Mashti aka Mads Nordheim

Hvorfor: Den tyrkiske sangeren og musikeren Fuat Talays samarbeid med elektronikamusikeren Mashti aka Mads Nordheim (ja, det er sønnen) i 2006 er en av de mest oversette mesterverkene i norsk musikkhistorie. Magisk.

Anbefalt av:

Foto: Marion Hestholm / NRK

Marion Hestholm, Programleder for Spillerom Søndag

Sier om seg selv:

Gladnerdete dame med stort hjerte for den kuriøse og seriøse nye musikken. Programleiar for Spillerom Søndag – P2s program for ny kunstmusikk.

5. Øyvind Torvund (f. 1978)

Vi takker for en flott sesong, og en fantastisk festivalopplevelse i Stavanger i mai, med denne fine Only... Publisert av Ny Musikk Torsdag 27. juni 2019

Hvorfor: Han tar med seg fortida som rockegitarist inn i kunstmusikken i form av rare riff og pompøse former. Han badar gjerne i kitsch som bryt med den meir brainy, ‘seriøse’ musikken. Torvund skapar heilt nye klangverder ved å trekke popkulturen inn i orkesterpartitura, og lagar veldig rar musikk som er veldig lett å like. Musikken hans vert framført på internasjonale samtidsmusikkfestivalar, men skil seg ofte kraftig ut på grunn av sitt naivistiske uttrykk. The Exotica Album med BIT20 ensemble er nominert til Spellemannsprisen 2019 - høyr omtale her

4. Ragnhild Berstad (f. 1956)

Hvorfor: Ho skriv seriøs, litt mystisk musikk, som skapar store og spektakulære nye klangrom. Berstad tar opp i seg estetikken frå sentrale europeiske stilretningar, og saman med m.a. Åse Hedstrøm, Rolf Wallin og Nils Henrik Asheim høyrer ho til ein generasjon som har sett norsk samtidsmusikk på verdskartet. Stilig og sober men fargerik og øyreopnande musikk. Høyr orkesterstykket Krets med Oslo filharmoniske orkester og Christian Eggen som dirigent i lenka over.

3. Ketil Hvoslef (f. 1939)

Høyr: Spillerom Søndags Hvoslef-portrett Du trenger javascript for å se video. Høyr: Spillerom Søndags Hvoslef-portrett

Hvorfor: Han skriv også musikk som fangar opp impulsar frå viktige europeiske stilretningar, med Stravinsky, Ligeti og Lutoslawski som viktige impulsar. Men Hvoslef har bakgrunn som jazz- og teatermusikar. Kanskje er det derfor musikken hans har både driv, spenning og ein god del humor? Ketil Hvoslef vann Musikkforleggerprisen som Årets opphaver 2019. Høyr BIT20 framføre Hvoslefs La Scala

2. Gisle Kverndokk (f. 1967)

Hvorfor: Han er Noregs mest produktive og suksessrike komponist av scenemusikk for tida. Han har stor suksess i utlandet, noko som i stor grad har gått under radaren hos oss her heime. Musikalversjonen av familieoperaen Jorden rundt på 80 dager hadde premiere i Østerrike i 2016, og vann den tyske musikkteaterprisen, som omfatter produksjonar frå alle dei tyskspråklege landa i Europa. Musikk som kan passe utmerka til karantenepåska er nydelege Mass for Six Voices, sunge av Nordic Voices.

1. Maja Ratkje (f. 1973)

Hvorfor: er ein eventyrleg allsidig og produktiv komponist. Musikken hennar er intens og biletskapande og involverer ofte vokal, av og til på ein vill og desperat måte, som i And Sing While Thou On Pressed Flowers Dost Sleep eller på ein reinspikka vakker måte som iSirkling, skrive for Det Norske Jentekor. Ho har skrive effektiv teatermusikk, der musikken til danseforestillinga Sult frå 2019 står i ei særklasse, og kan vere eit perfekt soundtrack til koronakarantena, med sitt rustikke lydbilete prega av trøorgel og speledåse. Musikken er dessutan nominert til Tonos komponistpris (Høyr også og reportasje frå premiereførebuingane her ).

Anbefalt av:

Foto: Nina Kristine Opheim Gjertsen / NRK

Nina Kristine Opheim Gjertsen, Urørt

Sier om seg selv:

Sammen med Urørtredaksjonen jobber jeg med å løfte og vise frem ny og spennende norsk musikk fra helt ferske artister som er i startgropen av musikk karrieren. Hver dag lytter vi på all musikk som blir lastet opp på P3.no/urørt, og løfter frem musikken som fortjener litt ekstra oppmerksomhet både på P3radio, nett og gjennom arrangementer.

5. Raw B

Hvorfor: En helt fersk artist fra Oslo som kun har gitt ut en låt! 17-åringen imponerer med en unik stemme og et spennende uttrykk. Jeg venter i spenning på fortsettelsen, og hører gjerne på hennes «Cold As Ice» igjen og igjen. Lytte nå: Raw B på Urørt

4. This Daze

Hvorfor: En ung gjeng fra Trondheim som kommer til å treffe rett hjem for deg som liker band som The Strokes og The Libertines. Skranglete og fengende på samme tid, og låtene setter seg fort! Lytte nå: This Daze på Urørt

3. Daufødt

Hvorfor: Med medlemmer fra Mandal, Gjøvik og Kristiansand, lager bandet punkrock med masse energi og et forfriskende sinne. Det er bare å komme seg på konsert og kaste seg inn i moshpitten når den tid kommer. Les mer og lytte på Urørt

2. Days Of August

Hvorfor: Trioen fra Rogaland lager nydelig indiefolk og har allerede en million avspillinger på Spotify! Et band som lager musikk som får deg til å senke skuldrene og finne hvilepulsen. De lager det perfekte soundtracket til din søndag, og kommer nok til å gjøre det i flere år fremover. Les mer og lytte til dem på Urørt

1. Sei Selina

Hvorfor: Et friskt pust innen norsk pop og RnB, som allerede har høstet gode ord etter sine to første konserter under musikkfestivalene VillVillVest og Bylarm. Med et tydelig uttrykk, solide tekster og inspirasjon fra vestafrikansk musikk, er dette musikk som gir energi og som får deg til å ville danse og synge med. Les mer om henne og lytte på Urørt

Anbefalt av:

Foto: Håkon Heggstad / NRK

Håkon Heggstad, Programleder NRK Klassisk

Sier om seg selv:

Har jobbet med klassisk musikk på NRK i 25 år. Svak for pianomusikk, men ganske altetende og liker å prate om rare sammenhenger og musikkens mystiske virkemidler i «Eureka» på NRK Klassisk.

5. Christian Ihle Hadland + OFO + Engegård (Simax) Mozart: Klaverkonsert 21 og 22.

Hvorfor: Mozart med unik klangbehandling og leken fremføring. Rørende vakkert med masse glimt i øyet. Arvid Engegård frembringer en rik og flott klangpalett fra Oslo Filharmoniske.



4. Leif Ove Andsnes + Birmingham SO + Rattle (EMI) Brahms: Klaverkonsert nr. 1 (mm).

Hvorfor: En av romantikkens virkelig store og utfordrende konserter. Andsnes får det nesten til å høres for lett ut, men likevel med den motstand som musikken skal ha. Perfekt orkestersamspill takket være Rattle. Enorm internasjonal konkurranse her, men denne hevder seg bra!

3. Vilde Frang + WDR SO + Søndergaard (EMI) Sibelius & Prokofjev: Fiolinkonserter.

Hvorfor: Vilde Frang har alt – ikke minst et enormt spenn fra skjøre og sårbare klanger til enorme utladninger med voldsom energi. Det kreves i Sibelius’ gripende Fiolinkonsert – og en enorm teknikk som ikke føles. Musikken flyter fritt. Det kan virke improvisert, men en stålkontroll holder det sammen.

2. Augustin Hadelich + KORK + MH Bedoya (Warner) Brahms & Ligeti: Fiolinkonserter

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «På konsert med KORK».

Hvorfor: Brahms’ Fiolinkonsert har enorm konkurranse, men Hadelich klarer å holde den oppe med stor poesi og mye varme. Men det er Ligeti som virkelig imponerer. Enormt krevende for både solist, orkester og dirigent, men det glemmer vi her. Alt blir forbløffende lekent, underfundig og faktisk nokså skummelt.

1. Truls Mørk + Birmingham SO + Simon Rattle (Virgin) Elgar & Britten: Cellokonsert & Cellosymfoni.

Hvorfor: Kanskje den beste innspillingen som finnes av Elgars vemodige cellokonsert. Teknisk er tolkningen helt skremmende god, men likevel full av lidenskap – og tårer. Brittens Symfoni er et ruvende og underkjent stykke musikk, her full av fascinerende klanger og masse temperament.

Runner uppers: Andsnes (igjen) med Rakhmaninovs klaverkonserter med Berlin-filharmonikerne og Pappano. I toppklasse musikalsk og teknisk i verdens fineste klaverkonserter.

Foto: Knut Folkestad / NRK

Anbefalt av:

Knut Folkestad, Programleder i Nitimen

Sier om seg selv:

Sender direkte fra studio i Bodø mellom klokken 09 og 11 på NRK P1.

5. I like you so much better when your naked - Ida Maria

Hvorfor: Sterk, naken og - ikke biltyvene, men Ida Maria i toppform! For et momentum Nesna-artisten hadde på plata «Fortress around my heart». Allsangvennlig og akkurat passe frekt reint tekstmessig.

4. Metallic Hvit - DumDum Boys

Hvorfor:

Flere ganger i året tenker jeg at DumDum Boys er Norges beste rockeband. Deilig øs fra et legendarisk band som også leverer varene HVER gang de spiller live.

3. Out of the City - Audrey Horn

Hvorfor: At ikke denne låta - eller bandet generelt - har fått mer oppmerksomhet, er meg en liten gåte. Out of the City fra Audrey Horn er rock and roll på sitt aller mest magiske. Thin Lizzy ville drept både mennesker og dyr for å få denne låta på sitt repertoar.

2. Love Don't Bother me - Stage Dolls

Hvorfor: Torstein Flakne! Låtskriver og medmenneske! Jeg vokste opp med The Kids og har hjertet fult av trønderrock og Stage Dolls. Kvalitet!

1. Den Du Veit - Marius Mueller

Marius Müller og Lave med den udødelige «Den du veit». Fra Halvsju 21.03.1981 Du trenger javascript for å se video. Marius Müller og Lave med den udødelige «Den du veit». Fra Halvsju 21.03.1981

Hvorfor: Den Du Veit er en oppvisning i effektiv rock. Riff, refreng, trommefills, budskapet. Like viktig for det norske folk som grevinnen og hovmesteren. Telefonen ringer. Snubler i teppet hver gang!

Anbefalt av:

Foto: Kjetil Lillesæter / NRK

Kjetil Lillesæter, Livssynsjournalist

Sier om seg selv:

Gjennom halvparten av mine 52 år på jorda har jeg arbeidet med de store og nære spørsmåla i livet - for NRK: Hvor kommer vi fra? Hva er meningen med livet? Og hva skjer etter døden? I dag er jeg programleder for «Tro håp og Lillesæter» på NRK P1, og «Salmer til alle tider» på NRK P1+. I tillegg er jeg morgenvert for radiomagasinet «God helg» på NRK P1+. Privat er jeg en troende tviler. Uansett har jeg stor sans for opprøreren Jesus som snakket maktmennesker midt imot og tok parti for folk som sleit med livene sine.

5. «Gje meg handa di ven»

Sondre Bratland synger sin egen «Gje meg handa di» til en irsk folketone, i forbindelse med en konsert med KORK i 2010. Du trenger javascript for å se video. Sondre Bratland synger sin egen «Gje meg handa di» til en irsk folketone, i forbindelse med en konsert med KORK i 2010.

Hvorfor: Er det ikke dette mange av oss drømmer om, at noen vil være en følgesvenn også gjennom tunge tider? Teksten er skrevet av Sondre Bratland. Spesielt godt liker jeg orda «Varme tankar og hender som trøystar er som sol over frosen jord». De av oss som har ei hånd å holde i, enten det er en venn eller kjæreste, er heldige.

4.«Kyrie»

Hvorfor: En artist jeg verdsetter høyt er Gabrielle Leithaug. Når hun synger «Kyrie» av Bjørn Eidsvåg blir budskapet så levende, så oppriktig, og sangen går rett til hjertet. «Kyrie Eleison» er gresk og betyr «Herre, miskunne deg over oss».

3. «La oss leve for hverandre»

«La oss leve for hverandre» er ett av lydsporene til barndommen på 70-tallet takket være mammas platespiller. Bandet «Gluntan» gjorde denne sangen til en slager. Når Ole Paus synger sin versjon, nært og rufsete, da tenker jeg på den nasjonale dugnaden vår for å bekjempe Corona-viruset.

2. «Ingen som du»

Ingeborg Bratland – «Ingen som du» Du trenger javascript for å se video.

«Ingen som du» er en trøstesang i tøffe tider, Og det kan mange av oss trenge nå. En undersøkelse viser at tre av ti nordmenn opplever Korona-krisa som en psykisk belastning. Når jeg hører verselinja «Og du er både bra nok, sterk nok og god nok», da senker jeg skuldrene flere hakk.

1.«Å leva det er å elska»

Ingebjørg Bratland var gjest i Lindmo 22. februar 2019. Med seg på scenen hadde hun Espen Lind. Du trenger javascript for å se video. Ingebjørg Bratland var gjest i Lindmo 22. februar 2019. Med seg på scenen hadde hun Espen Lind.

Hvorfor: «Å leva det er å elska» er en kjærlighetserklæring til livet. Samtidig tar salmen et oppgjør med løgn og overfladiskhet. Teksten blei skrevet i 1893 av bonden og politikeren Anders Vassbotn i Volda, og den er fortsatt flittig brukt ved høytider, festligheter og i gudstjenester.

Det foregår unike konsertopplevelser hver dag til tross for at de må skje uten publikum. Om du vil ha artistene direkte hjemme i stua kan du det via arrangører som for eksempel Brakkesyke og Koronerulling.

Anbefalt videre lesing: