Man skulle kanskje tro at folk fikk nok av pandemi og virus i nyhetsbildet, men i det siste har en av de mest kjente spillefilmene med et lignende plott dukket opp på topplistene igjen.

Ifølge New York Times har «Contagion» fra 2011 den siste tiden klatret fra 270. plass av filmene i Warner Bros.-katalogen til andreplass, bare slått av Harry Potter.

Birger Vestmo, filmkritiker i NRK, tipser deg om pandemi-filmer det er verdt å se. Foto: Henriette Dæhli / NRK

Hvis du ønsker å se noen av de filmatiserte pandemi- og virushistoriene fra Hollywood på ny, mener filmkritiker i NRK – Filmpolitiets Birger Vestmo – at dette er de tre du bør gyve løs på:

«Contagion»

«Dette er kanskje den mest relevante filmen i forhold til dagens situasjon med koronaviruset. Regissør Steven Soderbergh og manusforfatter Scott Z. Burns konfererte med en rekke fagfolk under forberedelsene for å kunne fortelle en historie om et virusutbrudd med høy troverdighet.

Den viser hvordan en amerikansk forretningskvinne (Gwyneth Paltrow) blir syk etter en reise til Hongkong, hvordan hun tar med seg viruset hjem til USA, og hvordan det deretter sprer seg med rekordfart over hele verden med dødelige konsekvenser. Marion Cotillard, Matt Damon, Laurence Fishburne, Jude Law, Gwyneth Paltrow, og Kate Winslet spiller andre roller i en film som effektivt beskriver paranoiaen, feilinformasjonen og usikkerheten som oppstår i en akutt krisesituasjon.

Filmen viser hvordan utbruddet blir håndtert av rådville myndigheter, ikke rent ulikt det som skjer akkurat nå, og den intense jakten på en mulig vaksine.»

«Contagion er en ultra-realistisk epidemi-film – proppfull av kunnskap og kjentfolk», ble det skrevet i Filmpolitiets terningkast 5-anmeldelse i 2011.

«The Thing»

«John Carpenters ypperlige sci-fi-skrekkfilm fra 1982 handler om en organisme fra verdensrommet som tar over menneskekroppene den kommer i kontakt med på en isolert base i Antarktis.

Akkurat som et virus, sprer «The Thing» seg ved menneskelig kontakt, og når figurene blir klar over smittefaren, beveger de seg rundt med stor forsiktighet mens de skuler mistenksomt på hverandre, akkurat slik vi gjør i butikkene for tiden. Hvem er smittet og hvem er friske?

I filmen ser vi basens doktor utføre en datasimulasjon av spredningsfaren, og kommer frem til at det er 75 prosent sjanse for at en eller flere av kollegene er smittet, og at hele verden kommer til å bli smittet innen 27.000 timer om de ikke greier å stoppe tingen/viruset fra å nå sivilisasjonen. Mens det diskuteres harde tiltak i den virkelige verden, er det ingenting imot grepene som blir gjort i denne fantastiske (og svært blodige) filmen!»

«12 Monkeys»

TIDSREISE: Bruce Willis har hovedrollen i filmen 12 «Monkeys». Foto: Reuters

«Hadde vi bare hatt en tidsmaskin, kunne vi kanskje reist noen måneder tilbake i tid og stoppet koronaviruset på et tidlig tidspunkt. Dette er faktisk utgangspunktet for Terry Gilliams’ «12 Monkeys» fra 1995, basert på den franske kortfilmen «La Jetée» fra 1962.

Her spiller Bruce Willis rollen som James Cole, mannen som får i oppgave å reise fra år 2035 til 1996 for å finne det opprinnelige viruset som har utslettet nesten hele verdens befolkning, i håp om å kunne utvikle en brukbar vaksine. Dessverre skjer det noe krøll med tidsreisen, samtidig som Cole plages av noen merkelige drømmer.

Filmen inneholder noen dystre visjoner av en postapokalyptisk verden etter det katastrofale virusutbruddet, men har også interessante ideer om virusets opprinnelse og hvordan det er blitt brukt som et våpen.»

Advarsel

Det finnes mange filmer med lignende tematikk, men en del av dem ender ganske dårlig, ifølge Vestmo, og som gjør at de kanskje kan være greit å styre unna i disse dager:

««28 Days Later», «The Andromeda Strain», «I Am Legend», «Maze Runner»-filmene, «Planet of the Apes»-filmene, «Resident Evil»-filmene og «World War Z» er andre virusrelaterte filmer man kan merke seg. Det er imidlertid på sin plass med en liten «trigger warning»: det går ikke særlig bra med menneskeheten i noen av dem!»