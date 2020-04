Ettersom koronapandemien fester grepet og de fleste danse- og teaterscener i Europa er stengt, legger stadig flere av dem ut digitale versjoner av forestillinger de har hatt på sitt repertoar.

Her er fire forestillinger – noe for enhver smak – som europeiske og norske teaterhus byr på i en begrenset periode.

DANS PÅ SKRÅPLANET i forestillingen «Skid» fra GöteborgsOperans Danskompani. Foto: Mats Backer

Tittel: Skid

Skid Koreograf/scene: Damien Jalet/ GöteborgsOperans Danskompani.

Damien Jalet/ GöteborgsOperans Danskompani. Sjanger: dans

dans Opplevelse: meditativ

Denne forestillingen er en liten perle. Scenegulvet heller 34 grader, og det er tyngdekraften som skaper bevegelsen i denne forestillingen. Danserne klatrer over den øvre kanten av scenegulvet og tar seg ned mot orkestergraven igjen og igjen, i ulike formasjoner og med en presisjon som er vakker og bevegende. «Skid» er en meditativ forestilling om å nå toppen, gi seg hen og våge å falle.

Tilgjengelig her frem til 4. mai.

IKONISK danseforestilling med mye energi, er dommen over RAIN. Foto: Anne Van Aerschot

Tittel: RAIN

RAIN Koreograf/kompani: Anne Teresa De Keersmaeker/Rosas

Anne Teresa De Keersmaeker/Rosas Sjanger: dans

dans Opplevelse: energisk

Denne forestillingen regnes som et mesterverk fra den belgiske koreografen Anne Teresa De Keersmaeker og hennes kompani Rosas. De Keersmaekers verk kjennetegnes av en nærmest matematisk struktur, det samme kan sies om måten hun bruker scenerommet på. I RAIN ser gulvet ut som om det er hentet fra en hvilken som helst gymsal, og Steve Reichs energiske og samtidige minimalistiske Music for 18 Musicians er med på å understreke bevegelsen og energien som aldri stopper i denne forestillingen. Den som ikke fikk med seg dette ikoniske stykket dansehistorie da det sist ble vist i Oslo i 2017, har muligheten nå. Forestillingen er som et urverk som aldri stopper.

Kan sees her (ingen sluttdato oppgitt).

KLASSISK ballettforestilling basert på Beethovens Pastoralesymfoni som bærer dets navn, «La Pastorale». Foto: Olivier Houeix

Tittel: La Pastorale

La Pastorale Kompani/scene: Malandain Ballet Biarritz/Chaillot

Malandain Ballet Biarritz/Chaillot Sjanger: dans

dans Opplevelse: klassisk

Ved dansescenen Chaillot i Paris har koreograf Thierry Malandain og Malandain Ballet Biarritz laget en ballettforestilling basert på Ludwig van Beethovens sjette symfoni, Pastoralesymfonien. Forestillingen har også i seg utdrag fra et par av Beethovens andre komposisjoner. Pastoralesymfonien viser Beethovens kjærlighet til det landlige, og naturgleden uttrykkes i rikt monn. Balletten beveger seg fra et mørkt landskap inn mot det lyse og lette, til landlivets idyll. Lytt etter lyden av bekk, vaktel og gjøk og nyt de vakre formasjonene.

Opptaket fra urpremieren Paris i 2019 er tilgjengelig her frem til 17. juni.

SCI-FI fra Ane Dahl Torp og Det Norske Teatret i «Solaris korrigert». Foto: Erik Berg

Tittel: Solaris korrigert

Solaris korrigert Scene: Det Norske Teatret

Det Norske Teatret Opplevelse: poetisk og fremtidsvisjonær

«Solaris korrigert» er et storslagent science fiction-dikt, en visjon og en utvidelse av språket. Et sted i fremtiden er jorda ødelagt og ressursene brukt opp. En ytre fiende truer, og hovedpersonen Aig, spilt av Ane Dahl Torp, er blant dem som skal flytte til en speilverden, et slags perfekt tilholdssted. Aig stiller spørsmål og forsøker å forstå sin egen situasjon. «Solaris korrigert» er et fascinerende totalkunstverk, filmet aller siste gang det ble vist med publikum i salen.

Se forestillingen her, ingen sluttdato oppgitt.

9. april 2020: En henvisning til forestillingen «En midtsommernattsdrøm på Tønneloftet» fra Haugesund teater er fjernet.