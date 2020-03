Sett deg i salen – via skjermen

Musikk, dans og akrobatikk – her er 16 sterke opplevelser fra NRK TV:

Gåsehud av Karpe:

Adjø Montebello

Adjø Montebello Du trenger javascript for å se video.

Karpe overrasker og sjokkerer med ærlige tekster og drøye musikkvideoer, og i Spektrum leverer de en konsert det er umulig å ikke få gåsehud av.

Balanse uten like:

«Monumenter i bevegelse»

Hovedscenen - TV Du trenger javascript for å se video.

Denne forestillingen har allerede fascinert millioner av seere på internett. Yoann Bourgeois er sirkusartist, danser og koreograf, og her inntar han Panthéon i Paris. En trampoline og en roterende platting får oss til å oppleve svimmelhet og spenning.

En kveld du sent vil glemme:

Intimkonsert med Highasakite





HAIK Du trenger javascript for å se video.

Christine Dancke har i hemmelighet invitert venner og Ingrid Helenes største fans for å lage en uforglemmelig konsertopplevelse.

I Royal Albert Hall:

Åge og Sambandet





Åge Aleksandersen i Royal Albert Hall Du trenger javascript for å se video.

«Det e langt igjen te Royal Albert Hall», sang Åge Aleksandersen i 1975. Men i 2016 sto han der med Sambandet. Bli med på en historisk konsert, med en strålende opplagt Åge på og bak scenen.

En uslåelig familieforestilling:

«Nøtteknekkeren og Musekongen»

Hovedscenen - TV Du trenger javascript for å se video.

I denne nye balletten har koreografen gått tilbake til eventyret av E.T.A. Hoffmann. Han ønsker å gjenskape humoren og absurditeten, og også å ta tilbake noe av mørket i denne romantiske fantasien. Men vær ikke redd: Tsjaikovskijs vakre og populære musikk er uforandret, og dette er en fargerik og sprudlende versjon av denne uslåelige familieforestillingen.

Utrolig at dette skjedde i Norge:

Otis Redding i Njårdhallen

Rhythm & Blues i Njårdhallen Du trenger javascript for å se video.

Opplev den historiske konserten i Njårdhallen 7. april 1967 med noen av verdens aller største soulstjerner. Flere norske musikkprofiler var til stede og rista løs til musikken de svette soulartistene leverte i hallen, som vanligvis var forbeholdt håndball. Les historien om den utrolige konserten, der opptaket så ut til å være tapt i årevis.

Svensk stjernekoreograf:

«Play»

Hovedscenen - TV Du trenger javascript for å se video.

Denne balletten har fått strålende omtale og vunnet en rekke internasjonale priser. Den handler om barnets verden av bekymringsløse gleder, men man blir også minnet om hvor viktig det er å beholde leken inn i voksen alder. På scenen skaper gospelsanger Callie Day og slagverker Adelaïde Ferriere spennende rytmer og masse energi.

Intimkonsert i Oslo:

Arif:





HAIK Du trenger javascript for å se video.

Rapperen Arifs største fans får en unik konsertopplevelse.

Lyden av et århundre:

Ella Fitzgerald





Hovedscenen - TV Du trenger javascript for å se video.

Følg Ella Fitzgerald fra hun vinner en talentkonkurranse i Harlem i 1934 og videre gjennom fem turbulente tiår som reflekteres gjennom hennes liv og musikk – en musikk som på mange måter blir lyden av et århundre.

Verdensklasse i alle ledd:

Yo-Yo Ma og Mariss Jansons

Hovedscenen - TV Du trenger javascript for å se video.

«All the things I love about life outside music have to do with people, and playing the cello allows me to fulfill all those interests through music» sier Yo-Yo Ma. Her kan du oppleve Richard Strauss' tonedikt Don Quixote med den verdenskjente cellisten og den ikke mindre kjente, og mangeårig dirigent for Oslo Filharmonien, Mariss Jansons.

En av de største:

Radka Toneff

Radka Toneff: Sterk og hudløs Du trenger javascript for å se video.

Radka Toneff var vokalstjernen som skinte sterkest på den norske jazzscenen på 1970-tallet. Hun spilte med noen av Europas største musikere og har vært til enorm inspirasjon for mange av dagens sangere. Her får vi gjensyn, både med gjennombruddskonserten hennes på Kongsberg Jazzfestival i 1977, samt hyllesten hun fikk fra norske artister under Oslo Jazzfestival i 2009.

Internasjonal suksess:

«Ghosts»

Ghosts Du trenger javascript for å se video.

Hvor mye løgn tåler et menneske? Det er spørsmålet. En sterk historie om hvordan det usagte kan vokse og bli uoverkommelig, og hvor vanskelig det kan være å ta et oppgjør med livsløgnen. Se Nasjonalballetten fra Den Norske Opera&Ballett.

Intimkonsert for fansen:

Aurora

HAIK Du trenger javascript for å se video.

Den norske verdensstjernen Auroras største fans får en helt uforglemmelig konsertopplevelse. Det kan du også få her.

For en konsert!:

Quincy Jones Orkester med Michael Jackson hits

Hovedscenen - TV Du trenger javascript for å se video.

Et fyrverkeri av en konsert der Quincy Jones Orkester spiller musikk fra Off The Wall, Thriller og Bad – tre legendariske album av Michael Jackson.

Kanskje det siste intervjuet:

Bill Evans i Molde

Flimra Du trenger javascript for å se video.

Bill Evans Trio spilte på Molde Jazzfestival i august 1980. I etterkant av konserten gjorde Jon Skarstein et intervju med Bill Evans. Dette er muligens det siste intervjuet med jazzstjernen. Han døde 15.09.1980.

Leken og liberal Mozart:

«Cosi fan tutte»

Hovedscenen - TV Du trenger javascript for å se video.

Mozart var opptatt av kjærlighetens mange sider – både den søte og den bitre. Hans liberale og humanistiske syn på kjærligheten finner man både i hans private brev til sin kone, men også i flere av hans operaer. Dette er tema for den verdensberømte filmskaperen Michael Haneke, som har skapt en moderne og underholdende forestilling på Teatro Real i Madrid.

Det foregår unike konsertopplevelser hver dag til tross for at de må skje uten publikum. Om du vil ha artistene direkte hjemme i stua kan du det via arrangører som for eksempel Brakkesyke og Koronerulling.

