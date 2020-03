Opplev teater uten å gå i teater

Fra å ha fullt program, har teaterscenene landet rundt måtte stenge dørene. Men klassikere settes opp igjen og igjen i nye versjoner, og her kan vi by på et knippe tidligere utgaver av stykkene teatrene skulle vist.

NRKs fjernsynsteater-forestillinger var regnet for å være både eksperimentelle og fremoverlente. Nå kan du bedømme selv.

«Kong Lear», Shakespeare

LIKHETER: De to Lear-skuespillerne – Knut Wigert da og Håkon Ramstad nå – er ikke aldeles ulike. Foto: CHRISANDER BRUN/NRK / DET NORSKE TEATRET/NRK

Kong Lear av William Shakespeare ved Det Norske Teatret hadde premiere den siste kvelden i februar. Det var en forestilling som belyste alderdomsproblematikk på en ny, morsom og rørende måte.

Brått ble teatret stengt, og stykket rakk kun noen få forestillinger. Men det finnes en slags trøst.

I NRKs versjon fra 1985 spiller Knut Wigert rollen som Kong Lear, og Nils Ole Oftebro og Marianne Krogh er blant navnene på rollelisten. Krogh som spiller Lears yngstedatter Cordelia i Fjernsynsteater-versjonen, er også med i oppsetningen ved Det Norske Teatret 35 år senere i rollen som jarlen av Gloucester.

Arne Norheims musikk står nydelig til dette mørke Shakespeare-dramaet, der mange av scenene er filmet utendørs. Oppsetningen byr også på heftig sverdkamp i ville bølger.

Dette er en fin erstatning å korte ventetiden med. Skuespillet består av to episoder.

KONG LEAR: Fjernsynsteatret viser Kong Lear av William Shakespeare (1:2)

Vilanden, Ibsen

2020 OG 1970: Hedvig Ekdal med 50 års mellomrom. Foto: Pernille Sandberg/NRK / Det Norske Teatret/NRK

Ibsens Vildanden skulle spilles to steder denne våren, både ved Teater Ibsen og Det Norske Teatret. Begge er utsatt i hvert fall til etter påske.

For den som venter på å se forestillingen ved Teater Ibsen, kan det være ekstra nyttig å ta turen innom Fjernsynsteateret – rett og slett fordi forestillingen ved Teater Ibsen er et rettssalsdrama som ber publikum ta stilling til hvem som har skyld i Hedvig Ekdals død. Espen Skjønberg spiller ut en interessant Gregers Werle i så måte i 1970-versjonen.

Det er også noe befriende i disse tider med en fløytespillende Hjalmar Ekdal, som midt i alt som tynger ham tar frem fløyten og spiller for unge Hedvig.

Se en nydelig Anne Marit Jacobsen i rollen som Hedvig i dette kjente Ibsen-dramaet.

VILANDEN: Av Henrik Ibsen. Det klassiske drama om «livsløgnen».

Tolvskillingsoperaen, Brecht

FØR OG NÅ: 50 år gamle kavalkader har lite til felles med årets planlagte forestilling. Foto: NRK/Eirik Malmo / NRK/Det Norske Teatret

Tolvskillingsoperaen av Bertolt Brecht har etter plakaten premiere ved Det Norske Teatret 25. april. I en tid der uvissheten er eneste visshet, kan publikum uansett korte ventetiden med en kabaret bestående av et utvalg sanger fra Tolvskillingsoperaen.

Hartvig Kiran har oversatt sangene og introduserer hver sang. Knut Risan spiller Mackie Kniven i denne kabareten fra 1974. Tempoet kan oppleves langsomt i vår tid, men der Astrid Folstad som Jenny og Sølvi Wang som Polly, gjør fine numre.

TOLVSKILLINGSOPERAEN: Et utdrag av sangene frå «Tolvskillingsoperaen» av Bertolt Brecht og Kurt Weill, etter John Gays «Tiggeroperaen».

Skulle dette likevel bli for langsomt, kan en annen Brecht-kavalkade også ses. Denne er fra 1971 og er basert på en skoleforestilling Katja Medbøe, Klaus Hagerup og Kyrre Haugen Bakke spilte for norske elever lenge før Den kulturelle skolesekken oppstod. Flere av sangene er hentet nettopp fra Tolvskillingsoperaen. Blant flere høydepunkt er Katja Medbøes fremføring av «Balladen om jødehoren Marie Sanders», og et kjært gjensyn med Klaus Hagerup.

Begge disse kavalkadene ligger nok et godt stykke unna avatarvirkeligheten i fjellheimen som Det Norske Teatret snart skal presentere. Passende nok har kabareten tittelen Tidene skifter:

TIDENE SKIFTER: Fjernsynsteatret og Flimra viser «Tidene skifter» – en Brecht-kabaret.

Namnet, Fosse

JENTA OG GUTEN: Trine Wiggen og Fridtjov Såheim i 1996, Ameli Isungset Agbota og Kristian Berg Jåtten i 2020. Foto: NRK/Den Nasjonale Scene

Mens vi venter på at Namnet av Jon Fosse forhåpentlig fortsetter spilletiden ved Den Nationale Scene i Bergen i mai, kan samme stykke fra 1996 ses i Fjernsynsteatret.

Namnet er spilt mange ganger i både utland og innland, og Fjernsynsteatrets TV-versjon er fra den aller første iscenesettelsen av stykket. I Kai Johnsens regi er det spilt inn ved Den Nationale Scene med Trine Wiggen som Jenta og Fridtjov Såheim som den plagede Guten. 25 år etter at hun spilte Jenta har Wiggen regi på oppsetningen i Bergen.

Her kan du altså se ett av de aller første stykkene til det som skulle bli Norges største nålevende dramatiker.

Denne oppsetningen er preget av å løfte teaterteksten frem, slik mange urfremføringer gjør. Både stillhet og avstand brukes effektivt som virkemiddel.

NAMNET: «Namnet» av Jon Fosse.

Kirsebærhagen, Tsjekhov

VEMOD: Lise Fjeldstad i 1973, Gjertrud Jynge og Eili Harboe i 2020. Foto: NRK/Erika Hebbert / NRK/Den Nasjonale Scene

Kirsebærhagen av Anton Tsjekhov spilles ved Det Norske Teatret, men akk. Ifølge Aftenpostens anmelder blinker Kirsebærhagen i livets mørke – og det kan man saktens trenge i disse dager.

Kan hende er den tilbake på scenen over påske.

Fjernsynsteatret kan stille teaterlengselen også for dem som har billett til denne. For anledningen i en versjon fra 1973 med blant andre Lise Fjeldstad som godseierinne og Helge Jordal som kjøpmann.

Vemodet ligger tungt over familien med den vakre kirsebærhagen, og det går som det må gå også denne gangen. Det er tungt å gi slipp på det man er glad i.

KIRSEBÆRHAVEN: Fjernsynsteatret viser «Kirsebærhaven» av Anton Tsjekhov.

3 x Bjørneboe

Bestialitetens historie av Jens Bjørneboe skulle opprinnelig hatt premiere ved Det Norske Teatret i slutten av mars. Romantrilogien regnes som Bjørneboes hovedverk. Men Bjørneboe skrev også dramatikk.

For dem som venter, anbefales et gjensyn av Fjernsynsteatrets Bjørneboe-iscenesettelser i anledning forfatterens hundreårsjubileum. Dessuten byr det på et hjertelig gjensyn med det glade 80-tall.

HÅNDVASK er et viktig tema i dette stykket av Bjørneboe. Foto: NRK

Semmelweis (1983). Brått ble dette et svært aktuelt drama. Det handler rett og slett om viktigheten av håndvask. På rollelisten er Nils Ole Oftebro som Semmelweis i tillegg til blant andre Kjersti Holmen og Sverre Anker Ousdal.

Doktor Semmelweis’ forskning viser at dødeligheten ved barselavdelinger går radikalt ned når leger vasker hendene før de behandler pasienter. Men systemet motarbeider ham.

SEMMELWEIS: Ignaz Philipp Semmelweis (1818 – 1865) var en foregangsmann i medisinens historie, særlig kjent for sin forskning omkring barselfeberens årsaker. Jens Bjørneboes skuespill fra 1968 beskriver den sterke motstanden Semmelweis møtte hos autoritetene.

Fugleelskerne (1989) skulle vært vist ved Kilden Teater i Kristiansand, men er blitt avlyst. Fjernsynsteatrets versjon med Nils Ole Oftebro i rollen som Caruso tåler godt å bli sett igjen:

FUGLEELSKERNE

Til lykke med dagen (1987) er ren åttitallsglede allerede fra startnummeret. Åsmund Feidje står for musikken i dette dramaet, eller rettere musikalen, om politivold. Dette var Bjørneboes første skuespill. Her spiller Kim Haugen rollen som Tonnie Hansen som forsøker å få et normalt liv etter å ha sonet i fengselet, men samfunnet og systemet motarbeider ham:

TIL LYKKE MED DAGEN

NRKs teaterversjoner har uten tvil vært viktige for norsk teater. Blant annet er det slående hvordan Fjernsynsteatret utnytter bildekomposisjon og bildeutsnitt – TV-ruten byr på kunstneriske begrensninger, men også mange muligheter.

Det finnes også teater du kan lytte til, i Radioteatret. Et par av de avlyste stykkene kan du høre i andre versjoner her:

Jane Eyre, Brontë

Foto: Øyvind Eide / Nationaltheatret

Jane Eyre skulle vært spilt i Nationaltheatrets lille malersal i Eline Arbos regi i mars, men er utsatt på ubestemt tid. Etter Arbos eksperimentelle og interessante behandling av Henrik Ibsens drama Hærmennene på Helgeland ved Nationaltheatret, er det all grunn til å ha forventninger til hennes bearbeidelse av denne romanklassikeren.

Jane Eyre er en sterk og annerledes fortelling om å finne sin egen vei. Det er en blanding av oppvekstroman, kioskvelter, gotisk grøsser og feministisk klassiker som det har blitt laget film- eller TV-versjoner av hvert tiår siden tidlig 1900-tall.

NRK byr på en radioteaterversjon med Katja Medbøe i rollen som Jane – en av de aller fineste radioteaterstemmene. Dette er trolig i en litt mindre eksperimentell versjon enn den som etter hvert kan oppleves ved Nationaltheatret.

JANE EYRE: Dramaserie i 7 episoder, etter en roman av Charlotte Brontë.

Brand, Ibsen

Foto: Den Nasjonale Scene

Brand av Henrik Ibsen skal etter planen ha premiere i slutten av april ved Den Nationale Scene i Bergen. Kjersti Horn gjorde stor suksess da hun sist gjestet teateret i Bergen med forestillingen Arv og miljø. Når hun nå tar for seg Ibsens drama om ideologi, tro og tvil, blir video et viktig verktøy, slik det var i Arv og miljø.

Hør radioteaterversjonen av Brand fra 1960, der Ibsens dramatiske dikt blir fint fremført nettopp som det dramatiske diktet det er. Kanskje uten de store følelsesutbrudd, men med en fin dramatisk intensitet:

BRAND AV IBSEN: Presten Brand er på vei over en farlig isbre. En bonde og hans sønn kommer til unnsetning og tilbyr å vise Brand veien over vidda.

Litt Hamsun på tampen

Foto: Erik Berg / Riksteatret

Riksteatret måtte avbryte sin turné med Sult av Knut Hamsun. En oppsetning som hadde mange fine tilløp og en lun dose humor. Resten av forestillingene er avlyst.

For Hamsun-interesserte anbefaler vi denne TV-serien om Hamsuns utvikling fra gjennombruddet med Sult i 1890 til han fikk Nobelprisen i 1920. Den amerikanske forfatteren Paul Auster forteller blant annet om det sterke inntrykket Sult gjorde på ham:

HAMSUN OG SULT: Norsk dokumentarserie om forfatteren Knut Hamsun. Vi følger Knut Hamsuns utvikling fra gjennombruddet med Sult i 1890 til han fikk Nobelprisen i 1920.

NRK har også laget et hørespill om Knut Hamsuns liv og diktning. Hørespillet er skrevet av Kjell Kristensen, og det består av seks episoder, hver av dem en time lang. Serien starter på Vinderen Psykiatriske Klinikk i 1945, der Hamsun ble innlagt til observasjon og forhørt. Bit for bit kommer Hamsuns liv og oppvekst frem og spilles ut.

Kanskje bringer hørespillet lytteren et skritt nærmere en forståelse av gåten Knut Hamsun. Et svar vil vi trolig aldri få.

KNUT HAMSUN: Var Knut Hamsun nazist? Var den tidligere så høyt elskede dikteren en overbevist tilhenger av et bestialsk regime? Eller fantes det andre forklaringer?