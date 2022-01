Bøkene vi gleder oss til å lese denne våren

NRKs litteraturkritikere ser med forventning mot bokvåren 2022. Her venter nye utgivelser av noen store utenlandske kanoner, og både etablerte og nye norske stemmer.

Litteraturkritikerne Anne Cathrine Straume, Knut Hoem og Marta Norheim lister her opp de bøkene de har størst forventninger til denne våren.

ANMELDERE: Anne Cathrine Straume, Knut Hoem og Marta Norheim leser og anmelder bøker i NRK. Foto: NRK

(Vi tar forbehold om at utgivelsesdatoene kan bli endret.)

Foto: Al Weiwei Studio / Cappelen Damm

Tittel : «1000 års gleder og sorger»

: «1000 års gleder og sorger» Forfatter : Ai Weiwei

: Ai Weiwei Sjanger : Sakprosa

: Sakprosa Dato : 20. januar 2022 på Cappelen Damm

: 20. januar 2022 på Cappelen Damm Valgt av: Knut Hoem

Finnes det et land man er mer nysgjerrig på enn Kina, og hva som har skjedd der de siste hundre, for ikke å snakke om tusen år?

Ai Weiwei har maktet å opparbeide seg en unik kunstnerisk posisjon både i og utenfor hjemlandets grenser.

Hva har det kostet? Det regner jeg med å få svar på når Ai Weiwei kommer med sine memoarer.

Foto: Mikkel Carl / Oktober forlag

Tittel: «BOB»

«BOB» Forfatter : Helle Helle

: Helle Helle Sjanger : Skjønnlitteratur

: Skjønnlitteratur Dato : 21. januar 2022 på Oktober

: 21. januar 2022 på Oktober Valgt av: Marta Norheim

Jeg har ennå til gode å lese en dårlig bok av Helle Helle. Hun greier å holde leseren fanget, hun skriver fram en uro og en følelse av at situasjonen kan bikke når som helst, uten å ty til store ord og heftige scener.

Jeg husker fortsatt jenta som gikk over et jorde med et blomkålhode i romanen «de» (2018).

Blomkål eller ikke, jeg regner med at Helle Helle vil holde det samme høye nivået i «BOB».

Foto: Fredrik Arff / Cappelen Damm

Tittel : «Om stein og jord»

: «Om stein og jord» Forfatter : Peter Strassegger

: Peter Strassegger Sjanger : Skjønnlitteratur

: Skjønnlitteratur Dato : 27. januar 2022 på Cappelen Damm

: 27. januar 2022 på Cappelen Damm Valgt av: Marta Norheim

«Om stein og jord» er den fjerde romanen til Strassegger etter debutromanen «Stasia», som han velfortjent fikk Tarjei Vesaas' debutantpris for i 2012.

Romanene har det med å sirkle rundt svært ugreie saker. Denne gangen handler det om å bli konfrontert med morfarens tekst om erfaringene som nazisoldat, og det virker som om det er snakk om en autentisk tekst forfattet av forfatterens egen østerrikske bestefar.

Nå har tallrike forfattere sørget for at andre verdenskrig er et godt opptråkket område, litterært sett. Likevel vil jeg gjerne få med meg akkurat denne versjonen.

Foto: Gyldendal

Tittel : «Til troende»

: «Til troende» Forfatter : Ulla Svalheim

: Ulla Svalheim Sjanger: Skjønnlitteratur

Skjønnlitteratur Dato : 28. januar 2022 på Gyldendal

: 28. januar 2022 på Gyldendal Valgt av: Anne Cathrine Straume

Ulla Svalheim er litteraturkritiker i Vårt Land, hun er medredaktør i tidsskriftet BLA, og nå debuterer hun som skjønnlitterær forfatter med en roman om tro. Det er alltid spennende med nye forfattere, ekstra spennende blir det når forfatteren er en som allerede har markert seg som en litterær samtalepartner i offentligheten.

Svalheim skriver om en ung jente som savner et større alvor i livet sitt. Å skrive om tro i dagens Norge vitner om en debutant som ikke er skyggeredd.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Tittel : «Til Dancing Boy»

: «Til Dancing Boy» Forfatter : Sara Johnsen

: Sara Johnsen Sjanger : Skjønnlitteratur

: Skjønnlitteratur Dato : 7. februar 2022 på Gyldendal

: 7. februar 2022 på Gyldendal Valgt av: Anne Cathrine Straume

Det er all grunn til å vente seg gode ting fra Sara Johnsen. Hun har markert seg som en samfunnsengasjert forfatter og filmskaper. Johnsen har laget filmer som «Upperdog» og «Folk flest bor i Kina», hun var med-regissør på den solide TV-serien om 22. juli, og hun har skrevet hardtslående romaner som «White Man», som hun ble nominert til P2-lytternes romanpris for. Der setter hun opp motsetningene mellom rike hvite turister og den lokale befolkningen på en tropisk øy på en særdeles ubehagelig måte.

Forlaget karakteriserer den nye romanen som en litterær dystopi der surrogati er ett av temaene.

Foto: Xavier Leoty/Thomas Coex / AFP

Tittel : «Tilintetgjørelse»

: «Tilintetgjørelse» Forfatter : Michel Houellebecq

: Sjanger: Skjønnlitteratur

Dato : Mars 2022 på Cappelen Damm

: Mars 2022 på Cappelen Damm Valgt av: Anne Cathrine Straume

Fransk litteraturs enfant terrible er akkurat ute med sin siste roman, «Anéantir», der førsteopplaget er på hele 300 000 eksemplarer. Allerede i mars kommer boken på norsk. Houellebecq er en mann som vet å stikke fingeren i vepsebolet – og han er alltid forbløffende aktuell. For to år siden skrev han om store demonstrasjoner blant franske bønder like før de gule vestene begynte å protestere mot sentralstyre og lite region-vennlig politikk. Houellebecq skriver oftest motstrøms, hva enten han kaster seg ut i diskusjoner om islamofobi, høyreekstremisme, sex, helse eller miljøvern. Bøkene hans er ubehagelige å lese og lar aldri leseren bli stående uberørt.

Denne romanen er visstnok over 700 sider – det kan bli en drøy munnfull.

Foto: Aschehoug/Seuil

Tittel : «En kvinnes frigjøring»

: «En kvinnes frigjøring» Forfatter : É douard Louis

: É Sjanger : Skjønnlitteratur

Dato : 24. april 2022 på Aschehoug

: 24. april 2022 på Aschehoug Valgt av: Anne Cathrine Straume

Édouard Louis er forfatteren som slo gjennom med et brak med den selvbiografiske romanen «Farvel til Eddy Bellegueule» da han knapt var 20 år gammel. Der skrev han om hvordan han flyktet fra et kulturfiendtlig, rasistisk og fattigslig miljø i Nord-Frankrike og skapte seg selv om til en annen og tok navnet Édouard Louis. Senere har han skrevet flere romaner der han studerer samfunnet med sosiologiens briller men med utgangspunkt i sitt eget liv.

I «En kvinnes frigjøring» skriver han om sin egen mor og hennes bakgrunn. Boken blir et slags motstykke til «Hvem drepte faren min?», som kom for et par år siden.

Louis er sterkt inspirert av Annie Ernaux, som de siste årene også har fått et stort publikum i Norge.

Foto: Martyn Pickersgill

Tittel : «Young Mungo»

: «Young Mungo» Forfatter : Douglas Stuart

: Sjanger : Skjønnlitteratur

: Skjønnlitteratur Dato : 19. mai 2022 på Gyldendal

: 19. mai 2022 på Gyldendal Valgt av: Anne Cathrine Straume

I fjor var vi mange som leste den forbløffende debutromanen «Shuggie Bain» av Douglas Stuart, en bok forfatteren ble belønnet med Bookerprisen for. Der skrev Stuart uten omsvøp om oppveksten til lille Shuggie Bain med en alkoholisert alenemor i et gruvesamfunn der det stadig blir mindre arbeid og fattigdommen tærer på lokalbefolkningen. Den nye romanen foregår også i et arbeiderklassestrøk i Glasgow, der to unge gutter, den ene katolikk og den andre protestant, nærmer seg hverandre.

«Shuggie Bain» var hjerteskjærende lesning – det gjenstår å se om Douglas Stuart holder det samme nivået i bok nummer to.

Foto: Katharina Behling / Penguin Verlag

Tittel : «Kairos»

: «Kairos» Forfatter : Jenny Erpenbeck

: Jenny Erpenbeck Sjanger : Skjønnlitteratur

: Skjønnlitteratur Dato : 3. juni 2022 på Oktober

: 3. juni 2022 på Oktober Valgt av: Knut Hoem

En ny roman av tyske Jenny Erpenbeck er alltid en begivenhet. Tittelen er et gammelgresk begrep og betyr å gripe øyeblikket – å gjøre noe til rett tid.

Romanen utspiller seg i 1986 – da Tyskland fortsatt besto av to land – BRD og DDR.

To mennesker møtes og forelsker seg i hverandre. Han er mye eldre enn henne, så da har vi vel å gjøre med det vi i dag ville kalle et asymmetrisk forhold?

