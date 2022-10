Kim Leines største litterære bragd til no er ein kraftfull historisk trilogi frå Grønland.

Årets roman ligg fjernt frå ville ferder over innlands­isen, der både selar og menneske risikerte eit økse­hogg over ryggen. Denne gongen skal vi nemleg til det danske makt­senteret Borgen, og til­støytande våt­marker.

Eg noterte over­gangen med ein viss skepsis: Blod­drypande og drastisk fortid kler rett og slett det litterære tempera­mentet hans betre enn den – trass alt – meir regulerte samtida.

Men ja: Skepsisen vart raskt gjort til skamme. Og nei: Ordet «våt­mark» er inga feil­skriving.

I dette universet let integritet seg løyse opp, om ein berre strør på nok pengar. Sex kan ha same effekten. Og makt. Like under over­flata av system og ordningar ligg mørke, sugande krefter.

«Karolines kjærlighet» er gjørme­versjonen av dansk samfunns­liv anno 2013–2015. Leine får samtida til å svinge.

TV-serien «Borgen» er den pene versjonen, om ein skal saman­likne.

Les også: TV-serien som forutså virkeligheten

Spionasje med farleg høg sjarmfaktor

Karoline er ei formidabel kvinne på 30 pluss i 2013. Skarp, vakker, vel­utdanna. Fars jente og ihuga til­hengar av partiet Demokratisk Alliance (DA), som han har stifta.

Partiet vil ha muslimar ut av Danmark, Danmark ut av EU og sosial­demokratane ut av Borgen.

Karoline er opp­lagt kron­prinsesse, men vi møter henne først som assisterande forsvars­attaché ved den danske ambassaden i Russland.

Sjefen meir enn antydar at ho kan kome langt inn i russiske løyn­domar om ho skrur på sjarmen i møte med dei rette personane.

Dei rette personane er like ivrige etter danske løyn­domar, og slik blir det etter kvart temmeleg uklart kven som lurer kven. Og kva har kjær­leik med dette å gjere?

Nord Stream og begjær

I 2013 prøvde dansk etter­retning å finne ut kva Putin ville med Krim, og kva som ville skje med Nord Stream 1 gjennom Ukraina når han sette i gang med bygginga av Nord Stream 2.

Det er fascinerande å studere notida sett frå svært nær, men likevel fjern fortid, og eg tek meg i å lure på kor mykje Leine har flikka på manuset etter invasjonen av Ukraina. Men det er ikkje dette som gjer susen her.

Karoline og far og etter­retninga og alle dei andre har roller å spele. Men så kjem det ustyr­lege begjæret i vegen og skaper krøll. Dei står med gjørme langt oppover leggene alle som ein, og dei største spelarane tener fleire herrar enn dei ekte­fellar og skatte­etaten har over­sikt over.

De bygde et våpen, Karolina. Et våpen av kjøtt og blod. Jeg er den perfekte agenten, for jeg kan være hvem som helst (…)

­

Hele denne høsten, sier hun, alle de gangene vi var sammen, turen til datsjaen, var det bare løgn?

Familien til Karoline har dessutan nokon riktig ugreie skjelett i skapet, som både russisk etter­retning og danske media er på sporet av.

For dei som måtte meine at politikk handlar om overt­ydingar og etter­retning om å tene statens interesser, er dette ned­slåande lesnad.

Sublimt sug

Kim Leine teiknar eit nokså lurvete bilde av livet på toppen av dei ulike stats­maktene, inkludert den fjerde.

Men for ei forteljing det har blitt!

Leine er djevelsk god til å flette saman ulike historier og presse folk inn i kompliserte dilemma, der lyst og plikt dreg dei arme syndarane i ulike retningar.

Det går an å meine at forfattaren smør tjukt på, og at det krevst ein viss velvilje for å akseptere dei mest elleville saman­treffa og rund­kasta.

Til det er å seie at Leine opererer i større-enn-livet-formatet, og det gjer han med slik bravur at innvendingar om manglande realisme verkar som reint pedanteri.

Den svimlande handlinga dreg lesaren ned i gjørma og får oss til å be om meir. Og meir skal det bli: Vi snakkar trilogi her.

Eg ser for meg Karoline som høg­profilert høgre­populist i Borgen. Det kan bli riktig stygt.

Meir frå Danmark: «Elleville påfunn fra dansk suksessforfatter»

NRK anmelder Foto: Cappelen Damm Ekspandér faktaboks Tittel: «Karolines kjærlighet»

«Karolines kjærlighet» Forfattar: Kim Leine

Kim Leine Sjanger: Roman

Roman Antal sider: 416

416 Forlag: Cappelen Damm

Cappelen Damm Utgjeve: 24. oktober 2022

Hei! Eg er hovudkritikar av skjønnlitteratur i NRK. Les gjerne bokmeldingane mine av «Kirurgen» av Ida Hegazi Høyer, «Løpe ulv» av Kerstin Ekman eller «Matrix» av Lauren Groff.

Høyr NRK Radioteatret si dramatisering av Kim Leine-boka «Rød mann/sort mann» (8 episodar à 27 min):

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Rød mann/Sort mann - Grønland (1:8)».

Fleire Kim Leine-bokmeldingar: