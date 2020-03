Kim Leine har tidlegare hatt stor og velfortent suksess med to historiske romanar frå Grønland, der han heller ikkje har spart på effektane. Han har både Nordisk råds litteraturpris og P2-lytternes romanpris på trofehylla.

Vi Leine-fans veit at det blir heftig, og vi vil ha det slik. Men denne gongen er det altså meir enn romanen greier å bere.

I sentrum for handlinga står søskenparet E og Mette, som etter å ha blitt foreldrelause i ung alder hamnar hjå onkelen frå helvete.

Han valdtek dei etter tur, mens tante ser på. I vaksen alder får den pertentlege E jobb i «Dansk standard» der han held orden på mål og standardformat, mens Mette blir lege på akuttmottak og ein god dag på jobben er ein dag då det knapt spinn liv i pasientane som kjem inn.

Men så: inn frå sidelina kjem organisasjonen Teosofisk verdsuniversitet, der medlemmene er villige til å gå temmeleg langt for å vekkje døde folk til live og gje dei eit lengre liv på jorda.

På usannsynleg vis hamnar begge søskena inn i kraftfeltet til denne organisasjonen, der dei avdekkjer stadig nye lag av galskap, gørr og groteske eksperiment.

Overgriparen som aldri døyr

At den grimme onkel Thomas får nytt liv, bør ikkje overraske nokon. Overgriparar lever gjerne vidare i livet til offera lenge etter at overgriparen sjølv ligg i grava. Men her er gjenopplivinga såpass fysisk og grotesk at historia nærmar seg splattersjangeren.

Teosofane rår over imponerande ressursar; dei har eit nettverk som fiksar det meste og eit nett som snører seg rundt slike som veit for mykje. Vi er inne i konspirasjonsthrillersjangeren, om det er noko som heiter det. Og ja, med ein dasj av Frankenstein. Effektane slår kvarandre i hel mens historia gispar etter luft.

Den sterke historia forsvinn i avsporingar

Inne i kaoset ligg det likevel altså ein tråd det er interessant å følgje. To unge menneske har opplevd at nokon – les onkel – bryt grensene deira. Etter kvart tyr dei til riktig dårlege løysingar på problema dei får. Dei blir grenselause, på kvar sine vis.

Leine skal ha ros for at han prøver å finne eit språk for incest som ikkje viklar seg inn i det gråtkvalte, skamfulle og sentimentale. Trass i at det er søskena sjølve som fortel historia vekselvis, ligg det ein distanse og ein energi i språket som fungerer.

Sidan denne historia er så sterk i seg sjølv, verkar den kraftfulle bruken av effektar grunnleggjande sett unødvendig, ja meir enn det, han avsporar. «Dansk standard» er ein roman som rotar seg bort. Eg håpar Leine snarast vil ta lesarane med tilbake til Grønland.

