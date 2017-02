Cappelen om lapp i narkotransport: – Jeg tegnet denne

Statsadvokat Lars Erik Alfheim fortsatte mandag utspørringen av Gjermund Cappelen, og har kommet til 2013, det siste året Cappelen var aktiv som storsmugler før han ble pågrepet.

Cappelen er tiltalt for innførsel av over ett tonn hasj i 2013, i tillegg til 184 kilo som ble stoppet av politiet i Sverige 24. mai 2013. I forbindelse med pågripelsen av de danske sjåførene, ble det funnet en håndtegnet lapp som viser området rundt Texburger på Skøyen, med påskriften «møtested».

I retten fortalte Cappelen at det var han som tegnet lappen.

– Jeg tegnet lappen i møte med leverandøren. Avtalen var at de skulle tegne av den, så man ikke skulle finne mine fingeravtrykk og DNA på den, sier Cappelen, som legger til at beskjeden ikke ble fulgt.

NRK får opplyst at skriftgjenkjennere ved Kripos har konkludert med at det er Gjermund Cappelen som har tegnet lappen. Den endelige rapporten skal ikke være ferdig, men blir trolig lagt frem senere i rettssaken.

BESLAG: Svensk politi fant åtte vesker med hasj i traileren. Foto: Svensk politi / NRK

– Useriøst opplegg

Ifølge Cappelen var det tabbe at lappen, som skal ha blitt funnet i en følgebil, i det hele tatt hadde blitt med på turen.

Han forklarte i retten at han var svært misfornøyd med den danske leverandøren som stod bak leveransen.

– Jeg ble kjent med det beslaget dagen etter. Jeg var i kontakt med leverandøren, som ikke hadde hørt noe. Jeg reiste ned til København, for å høre om de hadde kontroll på kureren. Det hadde de ikke, sier Cappelen i retten.

Dette førte til at Cappelen returnerte til sine gamle leverandører i Spania.

– Dette var veldig slurvete. Siden det var så useriøst det opplegget, så reiste jeg videre og fortsatte der. Det var ikke noe problem, de kunne fortsette å levere.

Hasjen skulle leveres ved Texburger på Skøyen i Oslo. Foto: Tore Linvollen / NRK

Fant 666 kilo hasj i Danmark

Tre dansker ble pågrepet i forbindelse med at den aktuelle hasjleveransen ble stoppet. Ifølge dommen mot de tre ble hasjen fraktet over Øresundbroen inn til Sverige.

Dommer Heger påpekte i retten at Cappelen tidligere har forklart at kurerer vanligvis først beskjed om hvor de skulle etter at de hadde passert grensen.

– Ja, jeg vil helst at det skal være sånn. Men de må ha en beskrivelse der nede. Jeg tror det var følgebilen som hadde denne lappen på seg, sier Cappelen.

Narkosmugleren hevder han hadde kontakt med Eirik Jensen gjennom hele perioden. Påtalemyndigheten har imidlertid ikke klart å ta ut innholdet fra en av del av disse meldingene, og Cappelen kunne mandag ikke være konkret når det gjaldt hvilken hjelp han fikk av politilederen.

Danskene ble dømt til mellom fire og et halvt år og sju år i fengsel, anket dommene, men ble senere dømt på nytt. To av de tre hevdet i svensk tingrett at de ikke visste hva de fraktet. Tegningene fra Cappelen var en av årsakene til at de ikke ble trodd.

Gjennom videre etterforskning og samarbeid med dansk politi, ble det også avdekket et hasjlager med 666 kilo i Danmark i august 2013. En mann ble pågrepet.

Ekssoldat har rømt landet

I denne perioden kom Cappelen også i kontakt med en Oslo-mann med bakgrunn fra helsevesenet og Forsvaret.

I dommen mot Cappelens nettverk fra Asker og Bærum tingrett i 2015 ble mannen dømt for å ha kjøpt åtte kilo hasj fra Cappelen. Hasjen ble utlevert av den såkalte rørleggeren, også omtalt som Cappelens høyre hånd.

Den tiltalte ekssoldaten, nå 39, møtte imidlertid ikke selv i forhandlingene i Asker og Bærum tingrett, og ble etterlyst av politiet. Statsadvokat Lars Erik opplyste i retten mandag at mannen har rømt landet, og fortsatt ikke er pågrepet av politiet.

Alfheim stilte flere spørsmål rundt Cappelens kontakt med 39-åringen.

– Han hadde jeg kort kontakt med. Jeg kan ikke si konkret hva jeg har gjort med ham, det tør jeg ikke.

– Var han en kunde?

– Det var diskusjon om hasj.

– Hvordan møtte du ham?

– Det var via en annen person, uten et jeg tør å nevne navn.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra ekssoldatens forsvarer, Fridtjof Feydt. Feydt har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelser.