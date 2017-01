Jensens barndomsvenn fikk 14 år i fengsel for hasjsmugling

Det var Jensens tidligere kone som varslet Spesialenheten for politisaker, som etterforsket Jensens angivelige omgang med kriminelle. Saken ble henlagt som intet straffbart forhold i 2009.

– Saken ble grundig etterforsket, og henlagt som intet straffbart forhold. Det var ikke holdepunkter for å gå videre med det, sier Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden til NRK.

I Oslo tingrett ville aktor Kristine Schilling fra Spesialenheten vite mer om kontakten mellom Jensen og barndomsvennen.

– Han var en barndomsvenn fra Nesodden, som jeg hadde mye kontakt med i de årene jeg bodde der ute. Han jobbet som dørvakt, hvis jeg ikke husker feil, og kjørte lastebil, forklarte Jensen.

– Jeg fortalte at hvis han rota seg borti noe av det jeg jobbet med, så ville kontakten bli brutt, fortsatte den tidligere politimannen.

Følg utspørringen av Jensen direkte her:

– Ikke kontakt på 15 år

Barndomsvennen ble pågrepet i Sverige i 2007 og dømt til 14 års fengsel. Etter dette hadde ikke Jensen kontakt med mannen i 50-årene, forklarer Jensen i retten.

– Etter hvert fikk jeg en følelse av at han var i feil miljø. Jeg sa fra til ham, at hvis han rotet seg borti noe av det jeg jobbet med, så ville kontaktet vår bli brutt. Han ble på et tidspunkt pågrepet i en straffesak, det resulterte i at jeg ikke hadde kontakt med ham på 15 år, forklarte Eirik Jensen i retten.

Jensen ble også spurt om det var noe kontakt mellom den tidligere vennen og Gjermund Cappelen, den medtiltalte i korrupsjons- og narkotikasaken som går for Oslo tingrett.

– Jeg tror han kan ha truffet ham i døra på Smuget en gang, forklarte Jensen, som på aktors spørsmål anslo dette til å være på 1990-tallet.

– Jeg tror Cappelen har fortalt meg det i en bisetning. Han sa at han var en ålreit fyr, og på det tidspunktet syntes jeg vel også det, sa Jensen.

ISKALDT MØTE: Eirik Jensen møtte Gjermund Cappelen igjen, nesten tre år etter forrige møte, da rettssaken startet forrige uke. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Saken som traff meg først

Jensen omtaler også forholdet til barndomsvennen i boka «På innsiden», der han blir omtalt som Johan. Dette vier også aktor Schilling til i retten.

I boka skriver Jensen blant annet at man «må utvise en hårfin balansegang når du jobbet med informanter med politiet», og «kunststykket er aldri å sette seg i en posisjon som kan slå tilbake på deg selv».

«Jeg har holdt på med informantbehandling i 30 år, og saken med Johan skulle bli den som traff meg først. Et personlig vennskapsforhold, en kar jeg har vokst opp sammen med, dykka sammen med og gått på jakt med – men også en som har vært litt utpå. Vennskapet slo tilbake på meg, jeg hadde kanskje håpa på det beste for lenge».

Jensen skriver videre at den interne etterforskningen var en slitsom periode, men at han hele tiden var trygg på utfallet.

«Det var ingenting i vår relasjon eller historie som brøt med loven eller politiets retningslinjer».

Husket ikke om meldinger førte til narkoaksjon

Jensen sitter i vitneboksen på sjuende dagen, og han måtte også svare på spørsmål knyttet til omfattende SMS-kontakt med Cappelen. Jensen mener SMS-ene dokumenterer politiarbeid, men kunne på dommer Kim Hegers spørsmål ikke svare på om noen konkrete meldinger fra 2008 ledet til en etterforskning eller pågripelser.

Jensen blir også grillet av aktor Schilling om kontantinnskudd. Spesialenheten mener dette er penger fra Cappelen, mens Jensen mener det dreier seg om penger fra handel med blant annet kjøretøy.

Onsdag bekreftet Jensen i retten at Gjermund Cappelen satte ham i kontakt med mannen som hadde ansvaret for Jensens bad i 2005/2006. Jensen bekreftet at også at en mann i 50-årene, kjent som «Legg» i Cappelens narkotikanettverk, sto for rørleggerarbeidet på badet.

Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden synes ikke det er overraskende at hans klient ofte svarer «husker ikke» i retten.

– Det er ganske åpenbart at det blir mye «husker ikke» når man blir spurt om ting som skjer ti og tolv år tilbake i tid, da kan man ikke svare på det. Det er ikke alltid man husker hvorfor man har sendt en SMS, særlig når man ikke vil spekulere.