Russebuss hadde 40 personar for mange

Ein russebuss i Ålesund hadde 40 personar for mange i bussen då politiet stoppa den. Bussen var berre registrert for 30 personar, men politiet talde i overkant 70 personar om bord under køyring.

Føraren av russebussen er meldt til politiet. Førarkortet blei også beslaglagt.

– Det er jo ein type køyring som politiet ser alvorleg på. Det er difor politiet har oppretta sak og beslaglagt førarkortet, seier operasjonsleiar Eivind Klokkersund til NRK.