Cappelen tegnet Jensens småbruk i avhør: – Han har elefanthukommelse

Den sjuende dagen av rettssaken mot den korrupsjonstiltalte politimannen Eirik Jensen og narkotikasmugleren Gjermund Cappelen har i hovedsak handlet om én ting:

Oppussingen av badet på Eirik Jensens småbruk på Romerike i 2005/2006.

Oppussingen for om lag 300.000 kroner er en del av korrupsjonstiltalen mot Jensen, fordi Spesialenheten for politisaker mener å kunne dokumentere at Cappelen betalte for det nye badet, med boblebad, dusjkabinett og to servanter.

Tegnet småbruket i avhør

SIGNERT: Alle tegningene, som ble tegnet i et avhør i 2014, er signert av Gjermund Cappelen. Foto: NRK / NRK

I retten onsdag kom det blant annet frem at Cappelen skal ha undertegnet kvitteringene for jobber gjort av andre håndverkere med falskt navn, «Frank Olsen». Aktor Kristine Schilling mener også det er påfallende at Jensen endret forklaring om hvem han fikk kvitteringene av etter at han fikk vite at Cappelens fingeravtrykk ble funnet på dokumentene.

Aktor Kristine Schilling i Spesialenheten for politisaker brukte onsdag flere timer på å spørre Jensen om oppussingen av småbruket. På et tidspunkt la hun også frem tegninger Gjermund Cappelen har tegnet i avhør med Spesialenheten 14. november 2014.

Cappelen har i fortalt at han har vært på småbruket, til tross for at Jensen på dette tidspunktet bodde på skjult adresse. Jensen ønsker likevel ikke å komme med et klart svar på om Cappelen har vært på gården i forbindelse med oppussingen.

– Hvis jeg kommer med et kategorisk svar, blir jeg konfrontert med det senere. Så det er vanskelig å si om han har vært der, sier Jensen.

– Prøvde du å holde det skjult for ham hvor du bodde? spør aktor Schilling.

– Det mest naturlige er å holde adressen skjult, men jeg husker ikke om han har vært der.

– Er som en barnetegning

Jensen la i retten ikke skjul på at han ikke er overbevist av de relativt enkle tegningene, og mener de kan ha blitt tegnet på bakgrunn av informasjon Cappelen fikk av rørleggeren som utførte en del av arbeidene på småbruket, eller byggelederen.

Byggelederen engasjerte Jensen etter å ha fått tips fra Cappelen. Rørleggeren, kjent som «Legg», ble i 2015 dømt til 13 å i fengsel som en del av Cappelens narkotikanettverk. Ankesaken starter om kort tid i lagmannsretten.

– Dette er jo som en barnetegning av et hus. Jeg synes ikke dette ligner så veldig. Badet ligger ikke plassert der, sier Jensen om en av tegningene som blir presentert.

– Det er fullt mulig å tegne en slik tegning hvis du har en relasjon til byggeleder eller rørlegger, sier Jensen, som hevder han aldri møtte den aktuelle rørleggeren.

– Har elefanthukommelse

På dette tidspunktet i Cappelens forklaring himler med øynene, lener seg tilbake i stolen og ser opp i taket. Aktor Schilling påpeker at tegningene ble tegnet i 2014. Hun spør Jensen om det er mulig at Cappelen fikk dette forklart i 2005, da oppussingen skjedde, og husket det ni år etter.

– Det er fullt mulig. Med den elefanthjernen han har, er ikke det utenkelig. Det er jo det som gjør ham til en god informant, at han husker detaljer.

Aktor mener det er rart, siden Jensen har beskrevet at Cappelen var i dårlig forfatning i denne perioden.

Jensen kjøpte det aktuelle småbruket sammen med sin tidligere samboer. Jensen solgte huset i 2010 for 4,75 millioner kroner og tjente 1,25 millioner på boligsalget.