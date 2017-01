Jensen endret forklaring om kvitteringer etter funn av Cappelens fingeravtrykk

INNGÅENDE: Aktor Kristine Schilling i Spesialenheten hadde onsdag flere detaljerte spørsmål om Jensens bad. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

I flere dager har den korrupsjonstiltalte politimannen Eirik Jensen (59) blitt grillet om kontakten med Gjermund Cappelen, sitt arbeid med politiinformanter og hans omfattende kontantøkonomi.

Spesialenheten for politisaker mener Jensen har satt inn rundt én million kroner i kontanter over ti år, og at det meste av dette kom fra narkosmugleren Cappelen. Totalt er Jensen tiltalt for å ha mottatt 2,1 millioner kroner fra Cappelen for opplysninger bærumsmannen kunne bruke i sin narkotikavirksomhet.

Jensen nekter straffskyld, og hevder Cappelen kun var hans informant.

DIREKTE: Se sending om rettssaken her. Du trenger javascript for å se video. DIREKTE: Se sending om rettssaken her.

– Jævlig flink fyr

En del av de økonomiske fordelene Cappelen ifølge Spesialenheten skal ha gitt Jensen kom i form av oppussing av et bad på Jensen bopel på Romerike i 2005/2006. Oppussingen var omfattende, og det skal blant annet ha blitt satt inn fliser, boblebad, dusjkabinett og to servanter.

Verdien på dette anslås av Spesialenheten til å være i underkant av 300.000 kroner.

I retten tirsdag bekreftet Jensen at det var Cappelen som satte ham i kontakt med en av håndverkerne som hadde ansvaret for oppussingen av badet. Den aktuelle håndverkeren er ikke avhørt av Spesialenheten, fordi han døde i 2012.

– Da jeg kom tilbake til Norge fra Sverige, kjøpte jeg gården som et restaureringsprosjekt. Da Sier Cappelen at han akkurat var ferdig med et lignende prosjekt. Han sa han hadde brukt et enmannsfirma, en jævlig flink fyr, sier Jensen.

IRRITERT: Eirik Jensen synes aktor Kristine Schilling ble vel detaljert når det gjaldt spørsmål om oppussingen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Fikk vite at han var død

Regningen til håndverkeren ble imidlertid aldri betalt. Jensen forklarer at forholdet til mannen i 50-årene forsuret seg underveis i oppussingen, blant annet fordi Jensen ikke var fornøyd med arbeidet.

– Da NN (håndverkeren) skulle legge fliser, kom vi hjem en dag og det så helt for jævlig ut. Flisene hang på kryss og tvers, og det ble skikkelig rabalder, sier Jensen, som hevder en annen håndverker ble engasjert for å fullføre arbeidet.

Den pensjonerte politimannen, som tidvis virket irritert over aktor Schillings inngående spørsmål, sier han forsøkte å komme i kontakt med den første håndverkeren, uten hell.

– Han fikk noen muligheter, og når han ikke responderte var det greit for meg. Badet var ferdig, og han var ikke så veldig hyggelig.

– Vet du i dag noe mer om NN?

– Det var et ledende spørsmål. Jeg fikk vite i avhør at han var død, og det visste jeg ikke.

– Tenker du i dag at det har en tilknytning til at du ikke fikk tak i ham?

– Så langt har jeg ikke trukket det. Jeg kan ikke si noe om hvorfor han ikke svarte.

FORBRUK: Eirik Jensen har sagt at årsaken til kontantene han fikk inn var penger fra kjøp og salg av MC og bil, dykking og gaver fra foreldrene. Du trenger javascript for å se video. FORBRUK: Eirik Jensen har sagt at årsaken til kontantene han fikk inn var penger fra kjøp og salg av MC og bil, dykking og gaver fra foreldrene.

350 bilder av oppussing

Totalt skal Schilling onsdag gå gjennom 350 bilder som ble funnet på flere digitalkameraer i forbindelse med oppussingen. Det gjorde at ikke bare Jensen, men også tingrettsdommer Kim Heger, etter hvert mistet tålmodigheten.

– Kan du gi oss en pekepinn på hvorfor dette er viktig? spurte Heger.

– Vi mener Cappelen har betalt NN for det som er gjort, og det er gjort anslag over verdien på dette. Jensen har hevdet Cappelen ikke har betalt for dette.

– Det er viktig å peke på hva Jensen har gjort selv, og hva Cappelen har betalt for, svarte aktor Kristine Schilling.

Cappelen har hevdet at han organiserte og betalte for byggingen av badet. Byggingen skal ha skjedd i huset Jensen bodde i sammen med sin tidligere samboer. Ifølge Cappelen ble en av kvitteringene underskrevet med falskt navn, «Frank Olsen», for å lure Jensens daværende samboer.

– Har det kommet hvem denne Frank Olsen er? spør tingrettsdommer Heger på et tidspunkt.

– Jeg har ikke møtt denne rørleggeren. Jeg har mottatt kvitteringer, og levert det til NN (ekssamboer), og ikke stusset noe mer over det, sier Jensen i retten.

Senere legger aktor Kristine Schilling frem skriftanalyse av en kvittering på 32.500 kroner for rørleggerarbeidet. Denne viser at det «er sannsynlig» at kvitteringene er underskrevet av Cappelen. Schilling ber Jensen kommentere dette.

– Jeg kan på en måte ikke tenke meg hvorfor. Jeg trodde disse fakturaene kom fra håndverkeren, sier Jensen.

Rørlegger dømt i Cappelens nettverk

I tillegg til den avdøde håndverkeren var også en mann i 50-årene, kalt «Legg» i Cappelens hasjnettverk, med på oppussingen. Mannen ble i november 2015 dømt til 13 års fengsel. Ankesaken begynner snart i Borgarting lagmannsrett.

Jensen hevdet i retten onsdag at han aldri traff den aktuelle rørleggeren i forbindelse med oppussingen. På direkte spørsmål fra dommer Kim Heger bekrefter Jensen at han likevel er kjent med at han har jobbet på badet.

Denne opplysningen var så viktig for Spesialenhetens aktor Kristine Schilling at hun ba om å få den skrevet ned i rettens protokoller.

Fant Cappelens fingeravtrykk

I de første avhørene med Spesialenheten har Jensen hevdet at han fikk kvitteringene for det aktuelle rørleggerarbeidet overlevert av den avdøde håndverkeren.

I sin frie forklaring forrige uke sa Jensen imidlertid noe annet, og fortalte at han fikk kvitteringene for oppussingsarbeidet overlevert av Cappelen. Aktor Kristine Schilling kunne onsdag dokumentere at Jensens først endret forklaring i et rettsmøte i Oslo tingrett 19. juni 2014.

På det tidspunktet hadde Jensen fått tilgang til sakens frem til da klausulerte dokumenter. I dokumentene kom det frem at Spesialenheten for politisaker hadde funnet Cappelens fingeravtrykk på enkelte av kvitteringene, noe aktor Schilling mener er påfallende.

– Var de fingeravtrykkene som Spesialenheten avdekket grunnen til at du husket dette annerledes enn i avhør?

– Nei.

– Kan du utdype?

– Det er ikke noe å utdype. Det var ikke hovedpoenget for meg. Jeg husket feil i avhør, svarer Jensen, som mener det er tilfeldig at han endret forklaring etter å ha blitt kjent med Cappelens fingeravtrykk.

– Ba ham hoste opp kvitteringene

Aktor Schilling har onsdag vært nådeløs i sin utspørring av Jensen rundt detaljer om oppussingen av Jensens bad. Tidligere onsdag bekreftet Jensen i retten at han fikk kvitteringene for oppussingsarbeidet overlevert av Cappelen.

– Jeg kontaktet Cappelen og ba ham hoste opp kvitteringene fra NN (håndverkeren, journ.anm.), fordi jeg regnet med at han satt på de. Han kom med kvitteringer, som jeg leverte til registreringer i byggemappa, forklarer Jensen.

Aktor Schilling stilte Jensen flere spørsmål om hvorfor Cappelen var inngangen til å få tak i kvitteringene fra oppussingen.

– I og med at han ikke svarte meg, ville jeg prøve å gå en bakvei, sier Jensen, som hevder Cappelen ikke hadde noen annen rolle i oppussingen ut over dette.

PS: I løpet av rettssakens første dag kom det også frem at Spesialenheten mener Gjermund Cappelen også har betalt for oppussing av Jensens hytte i Sverige i 2012 og 2013. Dette ifølge etterforskning gjort etter at tiltalen mot Jensen ble tatt ut.

Aktor Kristine Schilling fortsetter å stille spørsmål og oppussingen av Jensens bad etter lunsj. Følg utspørringen her.

BETALTE?: Gjermund Cappelen har i avhør hevdet at han betalte for badet til Jensen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix