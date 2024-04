Person omkom i ulukke i Seljord

Ulukka skal ha skjedd i eit sosialt lag, seier politiet til NRK.

– Vi held på med etterforsking for å få belyst kva som eigentleg har skjedd her. Det har vi ingen konklusjon på, seier Eskil Hagen Olsen, operasjonsleiar i Sør-øst politidistrikt.

Politiet opplyser at dei har ei hypotese i etterforskinga om at personen er blitt påkøyrt av ein minitraktor.

Éin person sikta

– Det er ein person som er sikta i saka for at vi meiner at vedkommande har medverka til ulykka. Men det handlar om å få belyst saka, så det er ikkje noko svar på at vedkommande har skyld i det, seier Olsen.

Politiet skriv på X at personen er sikta etter vegtrafikklovens § 3.

Ulukka skal ha skjedd klokka 22.34 fredag kveld.

Det skal ha vore fleire personar til stade då ulukka skjedde.

– Dei som har vore til stades blir varetatt av kriseteam frå kommunen, seier Olsen.

Dei pårørande er varsla.