Én til sykehus etter brann i Bergen

En mann i 50-årene ble sendt til sykehus for sjekk etter at det brøt ut brann i et leilighetsbygg i Årstad i Bergen natt til lørdag.

Mannen skal ha blitt eksponert for røyk, opplyser operasjonsleder Dan Erik Johannessen til NTB.

Totalt seks personer ble evakuert fra adressen. Ingen av dem hadde synlige tegn på fysiske skader.