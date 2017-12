Jensen signerte bøker til fansen: – Det blir en spesiell jul

Den tidligere politimannen ble dømt til 21 års fengsel, etter at Oslo tingrett kom til at han var skyldig i grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av flere tonn hasj.

Jensen nekter straffskyld, ankesaken skal etter planen starte august neste år.

Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden, her sammen med Jensens andre forsvarer Arild Holden under rettssaken i Oslo tingrett. Foto: Svein Vestrum Olsson / NRK

Siden Spesialenheten ikke mener det er fare for at Jensen skal forsøke å ødelegge bevis eller forlate landet, er ikke 60-åringen underlagt noen restriksjoner frem til ankesaken.

– Absolutt ingen restriksjoner. Han har anket og tingrettens dom er å regne som ikke-eksisterende. Han er en uskyldig, ustraffet mann, og kan gjøre det samme som alle oss andre, skriver Jensens forsvarer John Christian Elden i en SMS.

Advokat Sigurd Klomsæt mottar en bok av Eirik Jensen. Til høyre forfatter Torgrim Eggen. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

– Stille og rolig jul

Jensen har holdt en lav profil og bodd på hemmelig sted siden dommen falt i Oslo tingrett.

Fredag møtte han likevel julegavehandlende støttespillere på kafeen Mesh, rett ved Spikersuppa i Oslo sentrum. Jensen ønsket ikke å la seg intervjue på TV, men tok likevel en kort prat med NRK.

– Hvordan blir jula?

– Det blir en stille og rolig jul, som blant annet skal feires med min mor. Det blir selvfølgelig litt spesielt, men sånn er det.

Jensen svarer bekreftende på at det tross alt er bedre å feire jul på frifot, enn å være i fengsel.

– Ja, det er klart, det er bedre enn å være et visst annet sted. Den største forskjellen for min del er at jeg tidligere har vært en støttespiller for andre, mens det nå er jeg som trenger støtte, sier Jensen, før han signaliserer at samtalen er over.

«Gal, gal verden»

Eirik Jensen har gjort enkelte offentlige opptredener utenom rettssalen det siste året. I mars dukket han opp på Krimfest i Oslo, samtidig som han satt på tiltalebenken i Oslo tingrett.

Det fikk blant andre tidligere politimann og forfatter Jørn Lier Horst og Gjermund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe til å reagere.

Gjermund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe har vært kritisk til eks-politimannens opptredener i offentligheten. Foto: Svein Olsson / NRK

På spørsmål om de Vibe har noen tanker om at Jensen nå promoterer bøkene sine i forbindelse med julehandelen, skriver de Vibe følgende i en SMS:

«For en gal, gal verden vi lever i. Ja, det er penga som rår».

Torgrim Eggen ga i høst ga ut boka «Forbindelsen», om rettssaken mot Jensen. Eggen sier det var forlagets initativ at Kagge-kollegaene skulle signere bøker sammen.

Han mener det er helt uproblematisk å promotere boka sammen med den tidligere politimannen.

– Jeg har ikke sett Eirik siden dommen falt, så det var veldig artig å få snakke litt med ham. Sånn rent prinsipielt er ikke dommen rettskraftig, den er anket, og mannen må ha lov til å ha et levebrød som alle andre, sier Eggen.

Støttespillere

Torgrim Eggen legger ikke skjul på at han er skeptisk til om dommen mot Eirik Jensen er riktig. Han mener det er uproblematisk å gjøre bokpromo med Jensen. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Promoteringen av boksigneringen har vært begrenset til noen innlegg på Kagges side og i Jensens støttegruppe på Facebook. Gruppa har om lag 18.000 medlemmer, men fredag var det bare 10–12 stykker innom i løpet av den timen NRK var til stede.

Eggen legger ikke skjul på at han er skeptisk til om tingrettsdommen er riktig, en oppfatning som deles av flere av dem som fredag møtte opp for å få signert bøker.

Blant dem er advokat Sigurd Klomsæt.

– Jeg mener å kjenne dette miljøet, og den totale sannheten har ikke kommet frem. Jeg har stor sans for Eirik Jensen og det han kjemper for, sier Klomsæt.

Høyesterett avviste i 2014 å behandle lagmannsrettens dom mot advokaten for å ha lekket 22. juli-dokumenter til mediene, noe Klomsæt flere ganger har avvist. Klomsæt sier han sympatiserer med den tidligere politimannen.

– Jeg håper det går bra for Jensen fremover.

– Kan tjene penger på hva som helst

Sigmund Hov Moen (74) har brukt «åtte til ti dager» på å følge rettssaken mot Jensen, og er også skeptisk til politiet og Spesialenhetens jobb med saken.

– Men er det greit at han promoterer bøkene sine under julehandelen?

– Det kan selvfølgelig diskuteres. Men hele samfunnet vårt er så ekstremt «kommerst», man kan tjene penger på hva som helst, sier Moen.

Jensen-saken vekker særdeles sterke føleleser blant deler av det norske folk. Da den knusende dommen falt i september, kunne det høres gråt fra tilhørerbenken i tingretten.

Marit Oldervik fra Oslo sier hun har kommet på boksigneringen for å vise sin støtte til Jensen.

– Jeg synes dommen er merkelig, for å si det mildt. Jeg mener det er rart at han skal bli dømt på grunnlag av en selverklært lystløgners uttalelser. Det er mye som ikke stemmer i denne saken her.

Eirik Jensen signerer en bok for Sigmund Hov Moen. Foto: Peter Kuzinski / NRK

– Vil ikke røpe tall

Forlagssjef Anne Gaathaug i Kagge forlag sier førsteopplaget av Forbindelsen, på 6500 bøker, snart er utsolgt. Hun har ingen betenkeligheter med å la Jensen promotere bøker i forbindelse med julehandelen.

– Dommen fra Oslo tingrett er ikke rettskraftig, den er anket. Oslo tingrett har heller ikke lagt ned noe yrkesforbud mot Eirik Jensen. Eggen har skrevet denne boka, Jensen har skrevet flere bøker, så for oss er det helt uproblematisk.

Det er tidligere kjent at Jensen tjente rundt 500.000 kroner på utgivelsen av «På innsiden», som kom i 2015. Salget skal også ha fått en oppsving i forbindelse med rettssaken, noe som kan ha gitt Jensen så mye som 2,5 millioner i samlede inntekter.

I tillegg har Jensen gitt ut en krimboken «Attentatet» på Kagge forlag, og til våren kommer det en ny krimbok. Alle bøkene er skrevet i samarbeid med Thomas Winje Øijord.

Under rettssaken mot Jensen kom det frem at Spesialenheten jaktet Jensens bokpenger, men disse hadde blitt utbetalt til en konto etterforskerne ikke visste noe om. Det ble også kjent at Spesialenheten har tatt hefte i fremtidige utbetalinger fra Kagge forlag.

Elden forklarer at Jensen likevel vil få utbetalt fremtidige bokinntekter

– Inndragningen i tingrettens dom var svært begrenset. De har beslag fra før som dekker det og vel det dersom dommen skulle bli stående. Det er jo en av absurditetene i dommen at han angivelig skal ha vært skurk i 20 år uten å tjene noe særlig på det, sier Jensens forsvarer, John Christian Elden, til NRK.

Gaathaug i Kagge forlag ønsker ikke å si noe om hvor mye penger boksalget har gitt Jensen totalt.

– Vi sier aldri noe om økonomien til forfatterne våre.