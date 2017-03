Jensen snakker på krimfestival: – Vi ville ikke invitert Cappelen

Eks-politimannen Eirik Jensen skal sammen med forfatter Torgrim Eggen å «gi en status» og «oppsummere sine inntrykk» fra Jensen-rettssaken på Centralteatret i Oslo, ifølge programmet.

Enkelte har reagert på at Jensen, som er tiltalt for grov korrupsjon og medvirkning til narkotikaforbrytelse, har blitt invitert til arrangementet, samtidig som han sitter på tiltalebenken i Oslo tingrett.

Krimfest-sjef Knut Gørvell mener Eirik Jensen har rett til å si det han vil, så lenge han ikke prosederer sin egen sak. Foto: Petter Sommer / NRK

Festivalsjef Knut Gørvell i Cappelen Damm mener Jensens deltagelse er uproblematisk, og viser blant annet til at Jensen de siste årene har skrevet flere bøker.

– Grunnen til at vi har invitert ham er at han er forfatter. I tillegg er han i Norges mest interessante rettssak på mange år. Det vil bli snakk om saken, og hvordan han opplever det her og nå, sier Gørvell til NRK.

Gørvell mener Jensen har rett til å si det han vil, så lenge han ennå ikke er dømt i saken.

– På samme måte som dere (NRK, journ.anm.) lager podkasten «Purk eller Skurk», så mener vi at han har lov til å uttale seg her. Han skal selvsagt ikke prosedere saken på scenen, men det blir snakk om den, sier Gørvell, og påpeker at Jensen og Eggen skal intervjues av tidligere NRK-journalist Anne Grosvold.

– Vi har ikke lagt noen begrensninger på ham, sånn sett. Vi regner jo med at både han og Anne Grosvold «bruker huet», sier Gørvell.

Den korrupsjonstiltalte politimannen Eirik Jensen har gitt ut to bøker, en krimbok, i tillegg til fortellingen om sitt eget politiliv, «På Innsiden». Her er han i forbindelse med lanseringen av sistnevnte bok i mars 2015. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Krimfestivalen i Oslo Ekspandér faktaboks * Festival for kriminallitteratur, arrangeres for sjette gang i år. * Årets festival finner sted fra 9. til 11. mars, med 65 norske og utenlandske forfattere på programmet. * Arrangereres av Cappelen Damm i samarbeid med ni andre forlag og Rivertonklubben. * Jensen skal delta på to arrangementer, hvorav ett handler om de to bøkene han har utgitt etter at han ble arrestert i 2014. * Den andre opptredenen, torsdag kveld, er under programposten «Festkveld med kryssforhør og krimteatersport» i storsalen på Centralteatret. Her skal Jensen sammen med forfatter Torgrim Eggen «(…) oppsummere sine inntrykk fra Jensen-rettssaken», heter det i programmet. * Eggen har fulgt den pågående rettssaken mot Jensen i Oslo tingrett, fordi han skal skrive en bok for Kagge forlag om saken. Kilder: Krimfestivalen/Klassekampen

– Ville ikke invitert Cappelen

– Er det en grense for hvor alvorlig kriminalitet man kan være tiltalt for, og fortsatt kunne få snakke på et underholdningsarrangement?

– Ja, selvsagt. Det er mange anklagede i en rettssak vi ikke ville ha invitert til en krimfestival, men foreløpig vet vi ikke om han er skyldig, sier Gørvell.

– Hvor går denne grensen?

– Det vet vi ikke. Men for eksempel ville vi ikke invitert Gjermund Cappelen, han er allerede dømt. Det er en forskjell på en som er tiltalt for noe, og en som er dømt for noe, sier Gørvell.

– Men hvis Gjermund Cappelen ville skrive sin historie, hva ville dere tenkt da?

– Det kan godt hende at han kan bli invitert om han er dømt og har skrevet en bok.

– Kunne like gjerne invitert Cappelen

Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, sa tidligere denne uken at han mener det er problematisk om Jensen skal snakke om den pågående rettssaken på festivalen.

– Jeg er ikke skeptisk til hans deltagelse som sådan, men skal han si noe som helst må det være relatert til hans virke som forfatter og det han har skrevet. Det bør ikke være noe som vedrører det faktum at han er tiltalt i en veldig alvorlig sak, sier de Vibe torsdag.

Han mener det er mindre viktig om den som har blitt invitert har tilstått kriminalisten, da det uansett er mulig å komme med uttalelser som kan ha til hensikt å påvirke straffutmåling.

– Det har ikke noe på en krimfestival å gjøre. Men hvis det først skjer på en krimfestival, kunne man like gjerne invitere en som har tilstått kriminaliteten, så fikk man i alle fall en noenlunde balansert fremstilling, mener de Vibe.

PS: Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden er ikke enig med de Vibe, og mener Jensen har full rett til å snakke om sine inntrykk fra den pågående rettssaken.

«Det har Jensen selvsagt full anledning til å gjøre som alle andre parter i pågående rettssaker, så det er vanskelig å skjønne de Vibes bekymring. Særlig når han selv har uttalt seg så massivt og prosederende mot Jensen i media i denne saken», skriver Jensen i en SMS til NRK.

Jensen sa tidligere denne uken at han ikke ønsker å uttale seg til media om saken. Jensen holder på med en ny krimbok, etter det NRK får opplyst. Han har fra før skrevet biografien «På Innsiden» og kriminalromanen «Attentatet».