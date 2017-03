Jensen deltar på krimfestival: – Ikke greit

Den korrupsjonstiltalte politimannen kommer til Krimfestivalen i Oslo 9. mars for å snakke om rettssaken mot ham.

– Å delta på krimfestivalen synes jeg er helt greit, hvis han snakker om bøker han har skrevet og bøker han vil skrive, sier de Vibe og legger til:

– Men at han drar dit for å prosedere egen sak synes jeg ikke er greit.

– Det står i programmet, «inntrykk av rettssaken så langt»?

– Det tenker jeg er hans inntrykk og det blir jo å fremme sin forklaring og sitt syn på saken. Det synes jeg ikke er riktig forum, det kan han gjøre her i retten, sier de Vibe.

Tidligere politimann og krimforfatter Jørn Lier Horst har allerede reagert på at Jensen deltar på det som omtales som en «festkveld», spesielt siden rettssaken mot ham fortsatt pågår.

– Det gir en bismak når en mann som sitter med en av de alvorligste tiltalene mot seg, skal være en slags hovedattraksjon, sier Horst.

Forfatter Torgrim Eggen er invitert til å prate sammen med Jensen, og han mener det er greit at Jensen deltar, selv om han kan forstå at folk reagerer. Eggen holder selv på med en dokumentar om Jensen-saken.

– Han er ikke dømt

– Vi vet ikke hundre prosent hva vi skal snakke om fordi det er Anne Grosvold som stiller spørsmålene. Tittelen er inntrykk fra rettssaken. Jeg tror vi på hvert vårt vis skal fortelle om hvordan det er å sitte der og hvordan det forløper fra dag til dag, sier Eggen.

Torgrim Eggen i midten når Eirik Jensen hilser på sin tidligere politikollega John Malden på første rettsdag i januar. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

På spørsmål fra NRK sier Jensen at han ikke ønsker å uttale seg til media. Jensen holder på med en ny krimbok, etter det NRK får opplyst. Han har fra før skrevet biografien «På Innsiden» og kriminalromanen «Attentatet».

– Eirik er jo bevisst på at han ikke skal prosedere saken sin. Men det er jo mye annet å fortelle om. Hvordan det er for en politimann å sitte på andre siden av bordet. Han er jo ikke dømt for noe og nyter vel de samme rettighetene som andre i samfunnet, og han er jo ikke politimann heller lenger, sier Eggen.

– Perverse seriemordere

– Han sitter med en alvorlig tiltale?

– Her skal vi sitte i fire dager og hører om perverse seriemordere fra Mysen, og så er plutselig denne saken alt for alvorlig, sier Eggen.

– Men denne saken er jo fra virkeligheten?

– Ja, men disse krimromanene vi ellers skal diskutere er useriøse, da? Det er ikke noe alvor i dem? Det er jo et rart signal å sende, i så fall. Jørn Lier Horst skriver også om parteringsdrap, sier Eggen med henvisning til at Lier Horst skriver krim basert på autentiske saker han har jobbet med som politimann.

– Har Jensen noe å vinne på å prosedere i en slik setting?

– Nei, det tror jeg ikke. Det er ikke publikum som skal dømme han og rettssaken er jo godt i gang. Rettens medlemmer kommer sannsynligvis ikke til å være der, sier Eggen.

Festivalsjef Knut Gørvell i Cappelen Damm har tidligere understreket at Jensen ikke vil levere et partsinnlegg. Han synes det ville være et paradoks om Jensen skal få uttale seg til mediene, men får munnkurv i andre sammenhenger.