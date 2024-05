– Vi føler det er urettferdig at vi som studenter sitter her, mens våre medstudenter i Gaza har fått universitetene sine sprengt i stykker, sier Jihad Al-Mahdi, medlem av Studenter for Palestina.

Studentene har samlet seg utenfor Universitetet i Oslo (UiO) for å vise sine solidaritet med det palestinske folket i Gaza.

– Vi har aktivt prøvd å få til en akademisk boikott på alle slags måter, og nå har vi nådd det punktet hvor vi føler at en teltleir, som i USA, er løsningen.

Monica Jacobsen (22) har demonstrert med skiltene sine siden 8. oktober, blant annet foran NRK. Foto: Christian Breidlid / NRK

Den fredelige leirplassen på Blindern i Oslo står foreløpig i sterk kontrast til slagmarken som har utfoldet seg ved flere amerikanske universiteter de siste dagene.

Så langt er rundt 300 er personer pågrepet i forbindelse med Gaza-demonstrasjoner ved Columbia-universitet og City College i New York.

Politifolk med hjelmer og skjold tok seg inn for å fjerne demonstranter som hadde okkupert et av byggene ved universitetet i New York. Foto: Alex Kent / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Politiet arresterte nesten 100 mennesker da de ryddet universitetet for demonstranter utenfor portene til Columbia University i New York onsdag. Foto: Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Studentdemonstrasjonene for fred i Gaza startet i USA og spredte seg til Frankrike, Tyskland, Nederland og England.

– Og nå er vi i Norge, sier Al-Mahdi.

– Vi har vært i en god dialog med universitetet, og vi håper å ikke ende opp i samme situasjonen som i USA, sier Al-Mahdi. Foto: Christian Breidlid / NRK

Rektor ved UiO, Svein Stølen, er ikke redd for at scenene fra USA skal gjenspille seg her i Norge.

– Studentene er virkelig på en samarbeidslinje, og det er vi glad for. Så vi er veldig fornøyd med at vi får en fredelig demonstrasjon her, sier Stølen.

Studentene har med seg telt, soveposer, liggeunderlag og plakater som de har laget selv. Foto: Christian Breidlid / NRK

Studentene har planlagt å telte utenfor UiO i to uker, men sier de ikke vil pakke sammen soveposene før kravene deres er møtt.

Hamza Soboh (30) blåser opp en luftmadrass Foto: Christian Breidlid / NRk

De skal rullere på å dra hjem for få seg en dusj, eller en treningsøkt.

– Vi bor ganske nærme studentbyene våre, så det skal gå helt fint, sier Al-Mahdi.

Marta Segone (21) og Noah Valio-Engebø (20) setter opp hvert sitt telt. Foto: Christian Breidlid / NRK

Til nå har rundt 30 studenter slått opp telt på den grønne marken på Blindern.

– I morgen kommer det enda flere, så vi forventer at dette skal bli ganske stort, sier Al-Mahdi.

Marie Myrene Nøstebø fester et flagg på teltet sitt. Foto: Christian Breidlid / NRK

Studentene mener det er deres rolle å presse institutter i Norge til å bli med på akademisk boikott av Israel.

– Israelske institusjoner, som universitetet i Tel Aviv, har på sine nettsider programmer for å støtte soldater som aktivt deltar i krigsforbrytelser i Gaza. Sånne institusjoner skal ikke vi samarbeide med, sier Al-Mahdi.