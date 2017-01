Eirik Jensen til NRK: – Det er først nå jeg skjønner hvor kontroversiell jeg har vært

– I denne situasjonen er det ikke jeg som har valgt strategien. Jeg har bare vært nødt til å forsvare meg. Derfor må jeg fortelle alt, sier Eirik Jensen (59) til NRK.

Den siste tiden har den suspenderte politilederen gått i dekning for mediene, med unntak av enkelte utspill gjennom kjærestens Facebook-konto og korte uttalelser til pressen. Dette for å frigjøre tid til forberedelser til rettssaken som skal avgjøre om hans lange arbeid i politiet har vært på riktig side av loven.

Selv sier Jensen at han er optimist, til tross for litt «premierenerver».

– Det er her det skal avgjøres. Jeg er jo innstilt på å legge alle kort på bordet, som kanskje belyser en litt annen side av saken enn det som har vært framme til nå.

– Det er folk som ikke har takla dette

Nesten tre år har gått siden Jensen ble pågrepet på vei til jobb av væpnet politi i garasjen på politihuset på Grønland i Oslo.

Mandag begynner endelig det som etter alt å dømme kommer til å bli den mest omtalte rettssaken i 2017. Jensen er tiltalt for grov korrupsjon og for medvirkning til smugling av flere tonn hasj inn i Norge. Ifølge Spesialenheten for politisaker skal han ha gitt Gjermund Cappelen informasjon i bytte mot penger og tjenester.

Til tross for at Jensen sier han har tro på at han skal gå seirende ut av troverdighetsduellen med narkoimportøren Cappelen, legger han ikke skjul på at saken har vært en enorm påkjenning.

– Det har vært relativt heftig for alle rundt meg i lang, lang tid. Det er mange, inkludert leger og andre, som synes det er underlig at man har stått imot dette, sier Jensen. Han er svært kritisk til behandlingen han har fått i over 3000 avisartikler de siste årene.

– Det er folk som ikke har takla det jeg har vært gjennom, men det virker som om det er glemt når neste sak dukker opp. Det bekymrer meg.

– Må bryte egne kodekser

Likevel er det flere spørsmål som er reist i nettopp mediene, som må besvares under behandlingen i tingretten.

Hvorfor mottok Jensen, ifølge flere medier, en konvolutt med penger fra Cappelen? Hvorfor sendte han meldinger med beskjeder som «kontoret er tynt bemannet»? Og hvorfor hadde han over 30.000 kroner gjemt bak veggen?

Jensen vil ikke gå i detalj om rettssaken nå, men sier han er innstilt på å legge alt på bordet, selv om det kan bety å legge egne regler til side.

TEAM: Arild Holden og John Christian Elden representerer Eirik Jensen i retten. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Sånn det har blitt, betyr det at jeg bryter mine egne kodekser, og legger på bordet det som er nødvendig for at retten skal se at det også er en annen side i denne saken, sier Jensen.

Han ser ikke bort fra at dette også kan komme til å ramme tidligere kollegaer i politiet.

– Det er helt klart at det er folk med roller her, som ikke har kommet frem i lyset til nå. Rollene deres vil selvfølgelig bli et tema i retten.

– De velger selv hvordan de vil takle det. Det har ikke jeg tenkt noe på, fordi det betyr ikke noe for meg lenger nå. Jeg har ikke noen relasjoner til noen av dem lenger, sier Jensen, som er suspendert fra sin stilling i Oslo-politiet.

Eirik Jensen leser dokumenter før rettssaken. I tillegg til NRK har Jensen snakket med frilansjournalist Per Asle Rustad, på vegne av magasinet Vi Menn, den siste tiden. Foto: Per Asle Rustad / Frilans

– Politisjalusien er sterk

Allerede på begynnelsen av nittitallet, gjennom den såkalte «Uropatruljen», kom politimannen Eirik Jensen i kontakt med Gjermund Cappelen første gang. Ifølge Cappelen ble de to etter hvert også venner, et vennskap Cappelen mener var nært over en periode på 15 år.

Gjermund Cappelen hevder informasjon fra Jensen bidro til at det var mulig å smugle tonnevis med hasj inn til Norge over flere år. I bytte hevder han Jensen fikk flere millioner kroner.

Jensen mener på sin side at Cappelen kun var en informant. I boken «På Innsiden» skriver Jensen at Cappelen var den viktigste informanten til Spesielle Operasjoner og Gjengprosjektet, som Jensen var med på å bygge opp og lede.

Uortodoks stil

Med sin uortodokse stil, lange hår, MC-tilknytning og gode resultater, ble Jensen gjennom 90- og 2000-tallet en av de mest profilerte politimennene i Norge.

Jensen legger ikke skjul på at det å være en annerledes politimann også har ført til konflikter internt i politiet gjennom årenes løp. Likevel var det først da han leste avhør med tidligere kollegaer i forkant av den kommende rettssaken, at 59-åringen skjønte hvor omstridt han har vært.

– Jeg har lest så mye dokumenter nå, med at akkurat det at «du stikker deg ut», «du kler deg annerledes», «du kjører motorsykkel», «du prater med kriminelle». Dette er så mistenkelig, at de begynner å prate bak ryggen på deg.

Jensen sier selv at det han og teamet hans leverte, bidro til å dempe fremveksten at av de kriminelle gjengene som herjet i Oslo. Dette er tilsynelatende glemt nå, mener 59-åringen.

– Den politisjalusien som er internt, på forskjellige nivåer, den er til tider sterkere enn kjønnsdrifta. Og det er det verste med det hele, at alt det man har bidratt med, det er glemt, så sitter folk og sier; «det var det jeg visste», sier Jensen på telefon til NRK.

– Ikke hyggelig

Et av mange spørsmål i den kommende rettssaken blir hvem som visste hva om måten Jensen jobbet med informanter på, og hvilke instrukser som gjaldt.

Spesialenheten har i den forbindelse innkalt en rekke nåværende eller tidligere ansatte i Oslo politidistrikt for å vitne. Blant dem er Einar Aas, som har ledet seksjon for organisert kriminalitet siden 2009.

Det er ingen hemmelighet at forholdet mellom Aas og Jensen lenge har vært dårlig. Det skal også ha vært Aas som ba om at Jensen ble flyttet fra seksjon for organisert kriminalitet.

– Jeg har hatt en sjef, de siste årene, som jeg har lest avhøret til, og det var ikke hyggelig. Så det er veldig underlig at man får utrolig gode skussmål på de tyngste nivåene, og den nærmeste sjefen din, han prøver å ta livet av deg, holdt jeg på å si, bokstavelig talt, sier Jensen.

Einar Aas sier til NRK at han av hensyn til den kommende rettssaken ikke har anledning til å kommentere denne saken.

9. januar møtes Gjermund Cappelen og Eirik Jensen i retten. De to møtte hverandre første gang på starten av 90-tallet. Foto: Martin Giæver / NRK

– Har snudd alt trill rundt

På spørsmål om Jensen mener alt det Cappelen har forklart til Spesialenheten for politisaker er løgn, svarer han at det «i alle fall er snudd trill rundt». Han ønsker ikke å spekulere i hvilke motiver Cappelen i så fall skal ha for å vri på sannheten.

– Det får jeg imøtegå i retten. Det er mye både påtalemyndigheten, og andre, har holdt skjult for media når det gjelder Cappelens egen rolle, hans egne mentale tilstand, og hans egne fysiske tilstand.

Etter det NRK forstår kommer Cappelens helsetilstand og rusproblematikk til å bli et tema i retten fra Jensens forsvarere. Dette gjelder blant annet i tiden han var i avhør med Spesialenheten. Cappelen, som sier han var en nær venn av Jensen gjennom 15 år, ønsker ikke å kommentere sitt eget rusmisbruk i detalj.

Likevel sier Cappelens forsvarer at man er forberedt på at rusproblematikk kan bli et tema i retten. På grunn av den kommende rettssaken ønsker ikke Jensen å si så mye om forholdet til Cappelen.

– Har du sett gjennom fingrene med ting, fordi Cappelen har vært en god informant?

– Dette har jeg svart på før. Cappelen har blitt behandlet som alle andre.

– Hva vil det si?

– Nei, det er ingenting som er «sett gjennom fingrene med». Han har fått den behandlingen han skal ha. Han har fått oppfølging, både på grunn av sykdommen han har hatt, og han har fått støtte når han har trengt det. Han har fått den støtten jeg mener politiet bør gi enhver informant på det nivået han var.

ENORM OMTALE: Eirik Jensen hevder selv at det har blitt skrevet over 3000 artikler om saken hans i norsk presse de siste årene. Foto: NRK

– Har blitt hakka på i tre år

Både Spesialenheten for politisaker og Gjermund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe ønsket at forklaringene til de to tiltalte i saken skulle gå for lukkede dører. Dette har både tingretten og lagmannsretten sagt nei til.

Benedict de Vibe sier til NRK at deler av argumentasjonen for lukkede dører gjelder Cappelens sikkerhet. Han forklarer at dette dreier seg opplysninger knyttet til det Jensen hevder er informantvirksomhet, og navngivning av andre kriminelle i den forbindelse.

– Hvis det navngis – og her mener vi at vi står overfor både noe som kan være korrekt, og noe som ikke er korrekt – så vil opplysninger om at han skal ha gitt informasjon i en konkret sak lett kunne føre til at han går en utrygg fremtid i møte, sier de Vibe.

Jensen mener på sin side at åpen rett, med presse til stede, burde være en selvfølge. Han forklarer dette med at han mener han har blitt «hakka på og forhåndsuthengt i tre år».

– Jeg kommer ikke til å fortelle noe annet enn det jeg har vært med på, det Cappelen har vært med på, og ikke minst fordele noen roller oppover i systemet. For meg er det nesten utenkelig at det skal være et hemmelighetskremmeri rundt dette.

– Er det noe du har gjort som er straffbart?

– Det er det ikke opp til meg å vurdere. Det får retten vurdere i ettertid.

– Men sånn du ser det, så har ikke du gjort noe galt?

– Nei, altså … i relasjon til det som er tiltalen her, vil jeg si at jeg ikke har gjort det.