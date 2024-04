Steinras i Trollstigen

Fredag gikk det et steinras mellom Kløvstien og bunnen av Trollstigen. Det melder TV 2. Vegen er ikke åpnet for trafikk for sesongen ennå.

Roar Vikhagen er byggeleder i Møre og Romsdal fylkeskommune og har ansvaret for Trollstigen. Han sier til TV 2 at det ikke er ofte det går steinras i dette området.

– Det er en del veibane her som har fått seg en trøkk nå. Vi må ta en vurdering av terrenget og se hvor dette kommer fra. Vi reiser ut dit med en geolog på mandag, sier han.