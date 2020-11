Aas begynte å jobbe i seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt i 2009, og ble dermed Jensens sjef. Aas er en av flere profilerte politimenn som i flere rettsrunder har vitnet i saken mot Jensen.

Aas har blant annet forklart at han mottok bekymringsmeldinger om en utro tjener i Oslo politidistrikt allerede i 2003.

Eirik Jensen, her med samboeren Ragna Lise Vikre, må sone i fengsel etter at Høyesterett forkastet anken hans. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Han har imidlertid ikke villet kommentere saken ytterligere overfor pressen før det forelå en rettskraftig dom.

Det skjedde i går, da Høyesterett blankt avviste Jensens anke. Det setter et punktum for saken i norske domstoler, og betyr at Jensen må sone sin dom på 21 års fengsel.

– Jeg ser ikke på det på noen annen måte enn at jeg konstaterer at alle antydninger har vist seg å være riktige. Da var det viktig å få avslørt virksomheten, og domstolsbehandlingen viser at det var riktig å ta grep, sier Aas til NRK.

Aas sier Jensen var en kontroversiell figur i politiet, noe han selv var klar over.

– Det sier seg selv at det når det i sin tid ble startet en prosess som var vanskelig – fordi den kunne ramme feil og urettferdig, men hvor man etter hvert ble mer og mer sikker på at det var ugler i mosen – så er dommen veldig tilfredsstillende, sier han.

– En betent sak

Flere politimenn i Asker og Bærum politidistrikt har i retten fortalt om rykter knyttet til Eirik Jensens tette kontakt med Gjermund Cappelen allerede i år 2000. Aas, som jobbet i Asker og Bærum, har forklart i retten at han ikke var kjent med ryktene på det tidspunktet.

Da Aas ble Jensens leder i 2009, mottok han flere bekymringsmeldinger om Jensen. Han har forklart at han tok opp bekymringsmeldingene med ledelsen i politidistriktet, men at ingenting ble gjort.

– Det jeg tok opp, var at han hadde et grusomt renommé og rykte, sa Aas i retten.

Han legger ikke skjul på at det var vanskelig å rette søkelyset mot en av sine egne.

– Det har vært en betent sak som var vanskelig å ta fatt i, nettopp fordi man kunne feile. Når det kommer den typen informasjon fra mange hold, så plikter man egentlig å ta fatt i det. Det ble gjort, og det fikk snøballen til å begynne å rulle, sier Aas i dag.

Varslene besto av antydninger og beskyldninger, ifølge Aas.

– Det var rykter. Jeg tror i sum så må man erkjenne at man kan snu på ordtaket «Jeg tror det ikke før jeg ser det». Jeg tror man må si at man «ser det ikke før man tror det». Det var så utrolig, og det var så vanskelig. Det startet med en kontroversiell tjenesteutøvelse, og det endte med de dommene som nå er fellende, sier Aas.

Einar Aas i vitneboksen i Oslo tingrett. Foto: Svein Vestrum Olsson / NRK

Avviser personlig konflikt

Ifølge Aas var det at han tok opp varslene bakteppet for at Jensen forlot sin stilling som leder for Spesielle operasjoner i Oslo politidistrikt.

De to havnet i det som flere ganger er omtalt som en lang og bitter personalkonflikt. Jensen ble etter hvert sykmeldt, før han byttet stilling til strategisk stab i 2013.

Stillingen i staben, som skulle gi råd til politimesteren, hadde Jensen i stor grad utarbeidet selv.

I retten har det blant annet blitt spilt av et lydopptak av en samtale mellom Aas og Jensen, der Aas gir uttrykk for at Jensens frie rolle i politiet er uholdbar. I opptaket spør Aas også Jensen hva han fyller dagene med.

Opptaket ble gjort i skjul av Jensen.

Jensen har beskrevet forholdet som «et møte to mellom to alfahanner», der det ikke var plass til begge. Tekstmeldinger mellom dem viste blant annet at Aas ba Jensen «jekke seg ned».

Likevel hevder Aas i dag at han aldri hadde en personlig konflikt med Jensen.

– Det er en side av saken som jeg egentlig misliker. Det er forsøkt fremstilt som det var en konflikt mellom Asker og Bærum politidistrikt og Oslo politidistrikt. Det var det etter min mening ikke. Asker og Bærum påpekte uregelmessigheter i Oslo.

– Det er også fremstilt som en konflikt mellom Eirik Jensen og meg. Jeg har aldri vært i en konflikt med Eirik Jensen. Jeg var en sjef som tok affære som følge av den informasjonen som forelå. Det hører ikke hjemme under konfliktkapittelet i mitt liv, det hører inn under lederansvar, sier Aas.

Les også: Jensen forteller om hemmelig prosjekt for første gang

Eirik Jensen ble pågrepet av Spesialenheten i pausen, etter å ha fått dommen på 21 års fengsel. Du trenger javascript for å se video. Eirik Jensen ble pågrepet av Spesialenheten i pausen, etter å ha fått dommen på 21 års fengsel.

– Var et par olme okser

Aas sier han fikk snakket med Jensen under den siste rettsrunden, og at stemningen da var avslappet.

– I de første rettsrundene var det et par olme okser som satt i dette rettslokalet. Det var en litt annen stemning den siste gangen. Det var uproblematisk, sier han.

– I hvilken grad er du medansvarlig i at han er dømt?

– Jeg vet ikke om jeg liker den retorikken. Jeg har spilt en rolle når det gjelder avsløringene og antydningene som kom. De viste seg å være riktige. Det var viktig å få avslørt denne virksomheten, og at han nå er dømt for det, sier Aas.

En kriminell person ble vitne til at Eirik Jensen og Gjermund Cappelen møttes på Ekeberg i Oslo 10. september 2013. Cappelen satt i den hvite BMW-en på bildet. Foto: Privat / NRK

Les også: Jensen forteller om hemmelig prosjekt for første gang

– Kunne agert tidligere

Kollegaer har i retten forklart at de reagerte på Jensens oppførsel og fremtreden ved flere anledninger i perioden 2000 til 2011. Likevel var det først i desember 2013 Jensen ble pågrepet av bevæpnet politi.

I den siste dommen fra lagmannsretten rettes det kritikk mot Jensens ledere i Oslo-politiet. Blant annet heter det at «det virker som det er tale om en kvalifisert svikt i oppfølging av rutiner og Jensens arbeidsoppgaver».

– Føler du deg truffet?

– Det kan du for så vidt si, for skal du kritisere meg for noe – og det sa jeg også i retten – så er det for at jeg ikke agerte tidligere. Men det var som følge av at hvis man feiler, så har det fryktelige konsekvenser for den det gjelder. Det gjelder å skynde seg langsomt i en slik sak, og det gjorde jeg.

– Det hadde vært utålelig om slike ting fikk leve videre i politiet, sier Aas.

Politiets egen spaningsvideo fra det siste møtet mellom Jensen og Cappelen Du trenger javascript for å se video. Politiets egen spaningsvideo fra det siste møtet mellom Jensen og Cappelen

– Lett å sparke noen som ligger nede

Eirik Jensen har hele tiden nektet straffskyld.

Selv om Jensens forsvarer John Christian Elden erkjenner at det ikke finnes flere ankemuligheter i Norge, har han antydet at det er mulig å angripe dommen internasjonalt, eller begjære gjenåpning.

NRK har foreholdt Elden en rekke av sitatene fra Aas i denne saken. Elden svarer følgende i en epost til NRK:

– Det er alltid lett å sparke til en som ligger nede, men det kan jo være grunn til å vente på den varslede granskingen av politiet og de politiansatte i denne saken før man trekker for mange konklusjoner.

Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden (t.v.). Til høyre Gjermund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Positiv til evaluering

Politidirektør Benedicte Bjørnland har varslet at politiet skal evalueres, «for å se om det er læringspunkter etter Jensen-saken». Aas er positiv til dette.

– Dette var en veldig uheldig sak for politiet, det er det ikke noen tvil om. Men når det først var så galt som det var, så ble det i alle fall ryddet opp i av politiet. Det er i alle fall et faktum at man kan rydde i eget reir. Det er grunn til å berømme de tjenestekvinnene som tok på seg det svært ubehagelige oppdraget med å rette en innsats og en etterforskning mot en kollega, sier han.

– Tror du vi er helt ferdige med Jensen-saken?

– Jeg tror veldig mange ønsker å glemme denne saken veldig fort. For å være litt direkte i språkbruken: Det er en ekkel, vemmelig sak for politiet. Jeg tror ikke den blir noen snakkis. På den annen side tror jeg den er viktig når det gjelder hva man ikke skal gjøre. Da er det viktig å dra ut noen punkter fra en evaluering, sier Aas.