– Politimesteren fikk vite om «møkkete tjenestemann» i 2003

Einar Aas forteller at han fra kollegaer fikk høre om en «møkkete tjenestemann» i 2003 eller 2004, og det ble nevnt navnet til Jensen.

– Jeg orienterte politimesteren og fikk ham til å kontakte politimesteren i Oslo, sier Aas som på denne tiden jobbet i Asker og Bærum politidistrikt.

– Ble det gjort noe? spør dommer Kim Heger.

– Ikke meg bekjent. Eller, jeg fikk ingen tilbakemelding på den seansen.

Cappelen avslørte spaning

KORRUPSJONSTILTALT: Eirik Jensen fotografert i Oslo tingrett tidligere i saken. Han ønsker ikke å bli tatt bilde av i dag. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Dommer Kim Heger spør om det er flere personer i politiet som hadde mistanke om at Eirik Jensen var en skitten tjenestemann, og Einar Aas bekrefter dette.

– Det hadde vært interessant å vite hva som skjedde mellom Asker og Bærum politidistrikt og Oslo politidistrikt, men det vet vi ikke? spør dommeren.

– Nei, det vet vi ikke, svarer Aas.

Aas forklarer at han ikke da hadde hørt om det som spanerne i Asker og Bærum politidistrikt hadde opplevde i 2000.

Like etter at Cappelen ble spanet på i 2000, ringte hasjsmugleren politiet og sa at han visste at han ble spanet på. – Da tenkte jeg at informasjonen måtte ha kommet fra Jensen, sa spaneren i retten.

Stor interesse

Etter noen dager med færre folk i salen, er det på dag 42 av rettssaken fullt av publikum og presse til stede for å høre vitnemålet til korrupsjonstiltalte Eirik Jensens tidligere sjef.

Lederen for seksjonen for organisert kriminalitet, Einar Aas, ble på starten av dagen spurt om ressurssituasjonen i politiet opp mot tekstmeldinger Jensen sendte til Cappelen. Jensen skrev blant annet om fine arbeidsforhold, noe Aas ikke mener er troverdig. – Det gir ikke meg mening, sa Aas i retten.

Klager på Jensen

I perioden som sjef for Jensen mottok Aas flere klager. Det som gjentok seg var manglende tilstedeværelse, og at han skulle ha «irregulær omgang med kriminelle».

– Da begynner oppgaven å bli vanskelig. Det springende punktet er hvor konkret det er. Det er lett å komme med påstander om skitten tjenestemann og urent trav. Det har vi opplevd før, sier Aas.

Han tok det opp med visepolitimesteren og de fant ut at det ikke var konkret nok til at de kunne gjøre noe på dette tidspunktet. Men klagene skal ha fortsatt.

– De var bekymret for hans tilnærming til faget, sier Aas.

– Jensen hadde et grusomt rykte

Han forteller at Jensen begynte å bli en voksen mann og ikke hadde lenge til en mulig pensjon, og Aas valgte foreløpig å vente for å se an situasjonen.

– Jeg laget ikke en stor sak. Det er snakk om hvordan man angriper dette. Skal man begynne å bygge sak? Han var en betrodd leder på seksjonen, sier Aas, og forteller at det sett i ettertid med det man vet i dag kanskje kunne bli håndtert annerledes,

Aas forteller at han ikke tok opp klagene direkte med Eirik Jensen.

– Det jeg tok opp, var at han hadde et grusomt renommé og rykte, sier Aas.

DOMMER: Kim Heger lurte på om ikke mange kriminelle hadde et ønske om å sverte Jensen. Einar Aas bekreftet dette, men sa omfanget var unikt. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

Aas forteller at han tok det opp med blant annet Iver Stensrud og en tillitsmann. Stensrud, som var forgjengeren til Aas, gikk gode for Jensen. Aas tok det også opp med Spesialenheten.

– Det var ikke faste holdepunkter for at han drev med noe kriminelt, sier Aas i retten.

Tok det opp med Jensen

Aas forklarer at han konfronterte Jensen med ryktene.

– Det snek seg inn et inntrykk at han ikke sa ting som det var. Litt tabloid sagt, at han drev sitt eget spill.

– Du tok det ikke opp med ham? spør dommeren.

– Jo, dette med de grusomme ryktene og renommeet tok jeg opp med ham. Litt av problemet var at det kom med jevne mellomrom. Det jeg ikke tok opp var de interne varslerne.

– Var det enestående?

– Ja, jeg vil si det. Jeg har vært i politiet i et par og tretti år og har ikke opplevd det. Vi har tjenestemenn som har blitt etterforsket, men vi har ingen parallell med noen som har blitt utsatt for så mye beskyldninger og rykter og da er spørsmålet om det kunne være så mye røyk uten ild.

– Jeg tok opp at jeg anså arbeidsstilen som kontroversiell, og han var en belastning for seg selv. Og det er klart at det kan oppstå ondsinnet ryktespredning, men den første til avkrefte det er gjerne en selv og jeg forventet egentlig det.

Aas beskriver arbeidsmåten til Jensen som utdatert for 20–30 år siden.