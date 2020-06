Knusende dom for Eirik Jensen – pågrepet i rettssalen

Opplesningen av den lange dommen pågår fortsatt i Borgarting lagmannsrett.

I den første pausen gikk Eirik Jensen bort til samboeren Ragna Lise Vikre og ga henne en lang klem. Deretter kom sivilt politi bort til Jensen og ga den brutale beskjeden om at han er pågrepet. (Se video av hvordan det skjedde øverst i denne artikkelen)

– Jensen er formelt pågrepet på bakgrunn av en beslutning fra meg, sier Guro Glærum Klemme i Spesialenheten.

Jensen vil bli kjørt i politiarresten etter at rettsdagen er over.

– Jensen blir framstilt for varetektsfengsling så snart det er mulig, sier Kleppe.

Det blir trolig fengslingsmøte lørdag formiddag.

Dømt til lovens strengeste straff

Da rettsdagen startet fredag morgen, kom dommerne med konklusjonen umiddelbart.

Den tidligere politimannen Eirik Jensen er i Borgarting lagmannsrett funnet skyldig på begge tiltalepunkter, og dømmes til fengsel i 21 år.

Da dommen kom, bøyde Jensen seg fremover og hvilte knyttnevene i bordet. Han så kort bort på sin samboer og ristet på hodet.

– Lagmannsretten mener man kan se fullstendig bort fra forklaringen til Jensen når han sier at han ikke visste til at Cappelen i tiltaleperioden innførte hasj. Det samme gjelder forklaringen om at samarbeidet var av politifaglig karakter, og at han ikke har fått penger av Cappelen, leste lagdommer Mette D. Trovik fra dommen.

DIREKTE: Følg opplesningen av dommen mot Eirik Jensen i lagmannsretten. Eksperter vil kommentere dommen i pausene. Du trenger javascript for å se video. DIREKTE: Følg opplesningen av dommen mot Eirik Jensen i lagmannsretten. Eksperter vil kommentere dommen i pausene.

Straffen er den samme som Spesialenheten ba om. Eirik Jensen har hele tiden sagt at han er uskyldig.

I tillegg til fengselsstraffen dømmes Jensen til inndragning av 1.418.000 kroner.

Retten mener det er bevist at Jensen som polititjenestemenn forsettlig mottok økonomiske fordeler av Cappelen.

Lagmannsretten mener Jensen forsettlig har medvirket til innførsel av hasj, men reduserer mengden med 150 kilo.

Dissens om straffen

Dommen er enstemmig når det gjelder spørsmålet om straffskyld for Jensen.

– Det er dissens når det gjelder straffeutmåling både for Jensen og Cappelen, sier dommer Halvard Leirvik.

Dette betyr altså at ikke alle dommerne mente Jensen skulle ha lovens strengeste straff. Meddomsretten består av to fagdommere og fem lekdommere.

– Ved utmåling av straff har lagmannsretten delt seg. Et mindretall mener straffen skulle vært fengsel i 20 år, sier lagdommer Trovik.

KOMMENTERER DOMMEN: NRKs krimkommentator Olav Rønneberg. Du trenger javascript for å se video. KOMMENTERER DOMMEN: NRKs krimkommentator Olav Rønneberg.

13 års fengsel for Cappelen

Gjermund Cappelen dømmes til fengsel i 13 år.

Det er to år mindre enn straffen han fikk i Oslo tingrett. Han får fradrag på 2384 dager for utholdt varetekt.

Også for Cappelen var det uenighet blant dommerne.

– En samlet lagmannsrett mener det er grunnlag for kortere straff Cappelen. Et mindretall mener fengselet skal være 14 år, et annet mindretall 12 år, sier Trovik.

Dommen er på 83 sider, og dommeren regner med at de ikke blir ferdige med opplesningen før rundt 15–16.

Du kan følge dommen direkte i tv-sendingen øverst i artikkelen og med direktereferat her.

DOMMEN: Her leser lagdommer Halvard Leirvik opp den knusende dommen. Du trenger javascript for å se video. DOMMEN: Her leser lagdommer Halvard Leirvik opp den knusende dommen.

Snakket på vei til retten

NRK møtte Eirik Jensen på vei til lagmannsretten fredag morgen.

– Jeg håper selvfølgelig. Men jeg har en viss erfaring med at det til nå har gått dårlig, sa Jensen på hvordan han tror det går.

Han mente de hadde fått fram flere nye momenter siden forrige runde.

– Hvis du blir dømt, mener du det vil være justismord eller har du gjort ting som fortjener straff?

– Jeg tror de fleste politifolk i en eller annen setting har gjort noe som fortjener straff. Det er graden av straff som er viktig og hva som legges til grunn.

– Sier du at du har gjort ting som er straffbart som også gjelder denne tiltalte?

– Nei, det sier jeg ikke. Jeg sier at alle politifolk i sin karriere sannsynligvis har gjort ting som er litt på kanten.

Det er uvisst om Jensen kommer til å kommentere dommen senere i dag.

MØTTE OPP TIDLIG: Se intervjuet med Eirik Jensen på vei til retten. Du trenger javascript for å se video. MØTTE OPP TIDLIG: Se intervjuet med Eirik Jensen på vei til retten.

Opphevet juryens avgjørelse

Det er gått over seks år siden Eirik Jensen ble pågrepet.

For andre gang går saken i lagmannsretten. 28. januar i fjor ble norgeshistoriens siste juryavgjørelse tilsidesatt av fagdommerne. Derfor er saken på nytt avgjort i Borgarting lagmannsrett.

Denne gangen av en meddomsrett bestående av to fagdommere og fem lekdommere.

Skyldspørsmålet kan ikke ankes.

Partene kan imidlertid anke til Høyesterett dersom de mener det er begått feil i saksbehandling, lovanvendelse eller straffeutmåling.

Høyesterett tar altså ikke stilling til skyld, men kan oppheve dommen eller justere straffen hvis de er enige i anken.