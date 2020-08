Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Starten på nyhetsåret bød på tungsinn og alvor. USAs president Donald Trump sendte en «julehilsen» til Iran etter angrepet mot ambassaden i Bagdad:

– Iran vil fullt ut bli holdt ansvarlig for tapte liv eller skader på noen av våre anlegg. De vil betale en veldig høy pris. Dette er ingen advarsel, det er en trussel. Godt nyttår!

Konflikten mellom de to erkefiendene tilspisset seg gjennom januar. Munnhuggeriet skapte frykt for en reell krig, men ebbet ut.

Ari Behns bisettelse satte selvmord på dagsorden. Hans datter Maud Angelicas minneord beveget hele nasjonen. En åpenhjertig bønn til de som ser mørkt på livet: Søk hjelp. Ikke tro at verden er bedre uten dem.

Trygdeskandalen i Nav og forsvinningssaken i Lørenskog fortsatte med små drypp.

Selv om norsk presse riktignok hadde omtalt det nye, mystiske lungeviruset i januar, var det foreløpig mest som kuriosa i utenriksspaltene.

ALARM I KINA: En liten sak om det nye koronaviruset havnet et stykke ned på NRK.nos forside 20. januar 2020. Foto: Wayback Machine

Frp-exit og Megxit

8. januar slo ned som en bombe. Prins Harry og hertuginne Meghan postet på Instagram at de ønsket å trekke seg tilbake.

«Megxit» fikk dronning Elizabeth til å innkalle til krisemøte i det britiske kongehuset. Harry og Meghan ble strippet for titler og penger, og flyttet over dammen til Amerika.

Fra midten av januar brygget det opp til en annen exit.

Fremskrittspartiet satt seg på bakbeina da Norge hentet hjem en terrorsiktet kvinne og hennes barn fra Syria. Partiet truet med å forlate regjeringa

20. januar var begeret fullt. Frp lukket regjeringsdøra bak seg.

MEGXIT: 9. mars avsluttet prins Harry og kona Meghan sitt siste oppdrag som kongelige i Storbritannia etter en gudstjeneste i Westminster Abbey i London. Deretter flyttet hertugparet over dammen til Nord-Amerika med sønnen Archie. Foto: TOLGA AKMEN

Grand Prix: Skandale og en stjerne slukner

Februar kom. Norge gjorde seg klar for vinterferie. Lite visste norske skiturister i Italia og Østerrike at de skulle vende hjem med et nytt virus i bagasjen.

Men først ble Norge rystet av en stemmeskandale i Melodi Grand Prix. 38 millioner emojis fikk stemmesystemet til å knele.

Seere var i harnisk. Telefonen hos publikumsservice i NRK glødet. Tone Damli var «steikandes forbanna». Hennes MGP-comeback kunne ha blitt skadelidende.

Ulrikke Brandstorp gikk seirende ut og videre til finalen i Nederland. Kort tid etter satte koronapandemien en effektiv stopper for glamfesten.

24. februar sovnet den folkekjære artisten Jahn Teigen inn. 70-åringen ble hyllet som en nasjonalskatt. En av de største innen norsk populærmusikk.

Teigen, som fikk sitt store gjennombrudd som soloartist i Melodi Grand Prix. vant den norske finalen med sangen «Mil etter mil» i 1978.

Dagen etter ropte helseeksperter varsku. Det kunne være for seint å hindre det nye koronaviruset fra å spre seg over hele verden.

26. februar var koronasmitte et faktum på norsk jord. En kvinne hadde blitt smittet i Kina, og satt i karantene i Tromsø.

Koronasmitte ble importert med intetanende nordmenn som hadde kost seg i Alpene og i Spania. Det norske Folkehelseinstituttet satt Østerrike på topp av landene der nordmenn ble smittet i første periode.

I dagene som fulgte ryddet norske avisforsider plass til fotografier av helsepersonell i smitteverndrakter og mikroskopbilder av et taggete, rundt virus. SARS-CoV-2, covid-19 og r-tallet ble dagligtale.

Italia advarte Norge og ba oss forberede oss på krig.

Tre dager etter, 12. mars, stengte Norge.