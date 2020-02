Første tilfelle av koronasmitte i Norge

– Det er en person som har fått bekreftet et svakt posistivt prøveresultat. Denne personene befinner seg i Tromsø. Han kom hit forrige helg, sier

Kathrine Kristoffersen som er kommuneoverlege i Tromsø

Follkehelseinstituttet vurderer det som svært lite sannsynlig at personen utgjør en smitterisiko for andre. For å være på den sikre siden er personen i hjemme-karantene og følges opp av lokal helsetjeneste i tråd med råd fra FHI, opplyseravdelingsdirektør Line Vold.

Økende sannsynlighet for at smitten sprer seg

Den smittede sitter hjemme i karantene i sitt eget hjem. Ut fra et føre var prinsipp gjennomføres oppsporing av mulige kontakter.

– Det er svært lite sannsynlig at vedkommende har smittet noen andre, sier Vold.

Hun sier at sannsynligheten for å få smitte i Norge øker og øker, etter hvert som smitten sprer seg til flere land.

Line Vold i FHI sier de bistår Tromsø kommune i denne saken. Foto: NRK

Tromsø kommune har innkalt til en pressekonferanse kl 21.30.

Fram til tirsdag var det tatt 100 prøver av nordmenn for covid-19 uten at viruset var påvist.

Tidligere onsdag ble det kjent at en nordmann som studerer i Italia er innlagt på sykehus med koronasmitte. På ettermiddagen kom nyheten om at et tilfelle var registrert i Göteborg.

De siste dagene har det nye koronaviruset spredd seg til flere europeiske land. I dag ble smitten registrert i Hellas. I går ble det meldt om tilfeller i Østerrike, Sveits og Kroatia.

Fakta om covid-19 Ekspandér faktaboks * En ny type koronavirus ble i desember oppdaget i Wuhan i Kina. Byen har over 11 millioner innbyggere og er hovedstad i Hubei-provinsen. * På Fastlands-Kina var det inntil fredag registrert over 75.000 smittede, hvorav 2.236 personer er døde. De fleste befant seg i Hubei-provinsen. * Også Hongkong, Taiwan, Filippinene, Japan, Frankrike, Iran og Sør-Korea har hatt dødsfall som følge av viruset. * I tillegg til Kina er viruset påvist i nærmere 30 andre land, blant dem Thailand, Australia, Tyskland, USA, Canada, Italia, Spania, Storbritannia, Sverige, Egypt, Iran og Israel. Over 600 personer ble smittet på cruiseskipet Diamond Princess. To smittede passasjerer har dødd etter de ble tatt av skipet. * Virussykdommen kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. Blant symptomene er feber, tørr hoste og lungebetennelse. * Over 80 prosent får milde symptomer, risikoen er aller størst for eldre og syke, og samlet sett er dødsraten på 2,3 prosent, ifølge en stor kinesisk studie. * WHO tror viruset først kan ha oppstått hos flaggermus. Det kan deretter ha blitt overført til en annen dyreart før mennesker ble smittet på et marked i Wuhan. * WHO betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise. (Kilder: AP, AFP, DPA, Store norske leksikon, NTB)

WHO med råd til Norge

Dr. Margaret Harris i Verdens helseorganisasjon sa til NRK onsdag ettermiddag at det er viktig for Norge å være forberedt når smitten kommer til landet.

– Vær forberedt. Vær forberedt i går! Planlegge hvilket helsepersonell som skal ta seg av de syke, hvem som skal ta seg av alle de andre. De med hjerteproblemer og andre sykdommer kommer også til å trenge hjelp, selv om det er koronasmitte i landet, sa hun.

Dr. Margaret Harris i Verdens helseorganisasjon sier det ikke kan gjentas for ofte at man må vaske hendene ofte. Foto: Philip Lote / NRK

Harris minnet også på at det er viktig å gi folk informasjon.

– Hvis noen områder blir satt i karantene må folk få vite hvordan de skal få skaffet seg mat og annen hjelp, hvordan barna skal få undervisning, for eksempel, sa den erfarne legen.

– Ikke gå til legen

Harris hadde dette rådet til folk som kjenner seg syke:

– Ikke dra på sykehuset. Ikke gå til legen din. Vit hva du skal gjøre for å få pleie. Informer helsemyndighetene og hold deg selv i karantene.

Hun sa de fleste pasientene ikke blir alvorlig syke, men minnet om at de kan smitte andre som kan bli veldig syke.

Det viktigste nå er at de regionene der det er registrert smitte når tar dette på alvor og gjør det de må.

– Folk må holde seg i ro. Ikke la folk bevege seg rundt. Håndhygiene er meget viktig, det høres så enkelt ut, men det er ikke så lett å sørge for å vaske hendene ofte nok. Ikke klø deg i øyene eller nesen. Dekk munn og nese hvis du hoster, sa Harris.

Det nye viruset ble først oppdaget i Wuhan i Kina i desember.

Ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon er det så langt påvist i overkant av 80.200 smittetilfeller og 2.700 dødsfall, de aller fleste i Kina.