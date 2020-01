Ny virusalarm i Kina

Det er i den kinesiske byen Wuhan sentralt i Kina det nå er meldt om nye tilfeller av det ukjente viruset.

Til sammen 62 mennesker er smittet av coronaviruset i byen der utbruddet startet. 8 av disse skal være alvorlig syke mens 19 er utskrevet fra sykehuset etter å ha vært til behandling.

Det sammenlignes med det dødelige SARS-viruset som tok livet av nærmere 650 mennesker i Kina i 2002 og 2003.

Ifølge den kinesiske helsekomiteen er likevel situasjonen under kontroll. Men de skriver også man ennå ikke har funnet kilden til det som på fagspråket kalles et coronavirus.

Kinesiske myndigheter kommenterte i en skriftlig uttalelse søndag for første gang offentlig virusutbruddet i Wuhan. Utbruddet ble første gang rapportert i slutten av desember 2019.

Flyplassen i Hongkong er et av stedene der man nå har innført kontrolltiltak for å hindre spredning av viruset fra Wuhan-provinsen. Foto: Andy Wong / Andy Wong

Ikke så farlig som SARS-viruset

Til nå er to personer bekreftet døde på grunn av det ukjente viruset, og det er også meldt om to tilfeller i Thailand og et i Japan.

Amerikanske myndigheter sier at de ville kontrollere alle passasjerer som kommer med fly direkte fra Wuhan eller andre byer sentralt i Kina.

Ifølge den danske visusforskeren Anders Fomsgaard ved det danske Serum-instituttet (SSI) så ser det så langt ikke ut som om viruset som nå er oppdaget er like farlig som SARS-viruset for snart 20 år siden.

– Det har ikke vært smitte mellom personer og dødeligheten er ikke særlig høy sier Fomsgaard ifølge NTB.

Yangtzeelven renner gjennom den kinesiske byen Wuhan, som er sentrum for det nye virusutbruddet i Kina Foto: HECTOR RETAMAL

Fiskemarked kilden?

Den kinesiske helsekommisjonen skriver at man ikke har full oversikt over hvordan viruset har spredd seg, og det er heller ikke slått fast hva som er smittekilden.

Det har vært spekulert i om et fiskemarked i Wuhan er smittekilden, men dette er ikke bekreftet.

I forbindelse med det kinesiske nyttåret nå i slutten av januar, er hundrevis av kinesere på reise. Det har derfor vært frykt for at dette kan føre til at viruset sprer seg til andre deler av verdens mest folkerike land.

De nye tilfellene øker frykten for smitte når flere hundre millioner kinesere reiser for å feire kinesisk nyttår.

Det reelle tallet på smittede er trolig nærmere 1.700, mener forskere ved et senter for analyse av globale smittsomme sykdommer ved Imperial College i London.