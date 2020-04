Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Skjærtorsdag var det hundre dager siden den kinesiske regjeringen kunngjorde at de hadde oppdaget «lungebetennelse av en ukjent opprinnelse».

Siden har koronaviruset spredd seg over nesten alle verdens land. Men selv om nesten alle land kan rapportere om smittede, vet vi at smitten ikke har spredd seg jevnt utover.

Alle landene som har er truffet kraftig av pandemien, rapporterer om sosiale, sportslige, kulturelle eller religiøse sammenkomster som har bidratt til å spre smitten rundt i landet. skriver The Guardian.

Ikke noe passer bedre for viruset enn store grupper mennesker som er tett på hverandre, mens de drikker, klemmer, kysser og drikker av samme glass.

– Et mønster vi ser over hele verden er at der det har vært sang og dans har viruset spredt seg raskere, sier professor Hendrik Streeck ved universitetet i Bonn.

NRK har sett nærmere på noen av hendelsene som har vært ment å gi folk glede, men som har endt med tragedie.

Atalanta-fans jubler under kampen mot Valencia på San Siro stadion i Milano 19. februar. Ingen vet hvor mange av dem som var på tribunen den dagen som siden har mistet livet på grunn av koronaviruset. Foto: MIGUEL MEDINA / MIGUEL MEDINA

Kaller fotballkampen «en biologisk bombe»

19. februar spilte italienske Atalanta åttedelsfinale i mesterligaen mot spanske Valencia.

For at flest mulig skulle fått sett den største kampen i klubbens historie var den flyttet fra klubbens vanlige hjemmebane.

Gewiss Stadium i Bergamo, der Atalanta høre hjemme, tar bare 21.300 tilskuere. I stedet ble kampen spilt på mektige San Siro i Milano, med plass til over 80.000.

Atalanta vant kampen 4–1 og publikum var elleville. Klemte og kysset på tribunen.

Det er anslått at rundt 40.000 av de på tribunen den februarkvelden kom fra Bergamo, skriver The Independent. Det er rundt en tredel av innbyggerne i byen.

Da kampen ble spilt 19. februar var det bare registrert tre koronasmittede i hele Italia. Men det reelle tallet var langt høyere og viruset spredte seg fra supporter til supporter.

Bergamos borgermester Giorgio Gori kaller kampen for «en biologisk bombe».

– Dessverre kunne vi ikke vite det. Ingen visste at viruset allerede var her. Det var uunngåelig, sier Gori.

Doktor Angel Bipendu (t.h.) på hjemmebesøk hos en koronapasient, mens pasientens datter sitter på sengen og ser på. Ingen vet hvor mange som har mistet livet i Bergamo under epidemien. Foto: PIERO CRUCIATTI / PIERO CRUCIATTI

Episenteret i Italia

I dagene og ukene etter kampen på San Siro har Bergamo utviklet seg til å bli episenteret for sykdommen i Italia.

Sykehusene har vært nødt til å avvise pasienter og militære lastebiler er satt inn for å frakte kister med døde til krematorier utenfor byen.

I provinsen Bergamo, med en drøy million innbyggere, er over 2000 mennesker døde.

Det tallet regner bare med dem som dør på sykehus. Ifølge Reuters er det reelle tallet mer enn dobbelt så høyt.

Sektleder Lee Man-hee hevder at han er Messias og at han skal ta med seg 144.000 troende til himmelen når dommedag kommer. Foto: YONHAP / Reuters

«Patient nummer 31»

18. februar ble det 31. tilfellet av koronasmitte oppdaget i Sør-Korea. Hun var et medlem av Shincheonji-sekten, en religiøs sekt med rundt en kvart million medlemmer i Sør-Korea.

Smittesporing viste at den 61 år gamle kvinnen hadde hatt symptomer i flere dager og deltatt på flere gudstjenester.

To dager senere var det oppdaget 73 nye tilfeller i Daegu. 49 av dem var medlemmer av sekten, skriver NBC.

Smitten fra sektmedlemmene spredte seg raskt utover hele landet.

2. mars hadde Sør-Korea 3730 registrerte koronasmittede. Over halvparten kunne spores tilbake til Shincheonji, skriver BBC.

Myndighetene i Seoul har anmeldt Lee Man-hee, som er grunnlegger av sekten, og elleve andre ledere for å ha hindret gransking av utbruddet.

De er anklaget for drap og brudd på smittevernloven etter å ha skjult navnet på noen av sektens medlemmer mens myndighetene forsøkte å spore hvordan viruset spredte seg.

After ski ute i Ischgl i 2015. Alpestedet er kanskje vel så mye kjent for sine barer som for sine alpinbakker. Foto: Pål Rud-Knutsen / NRK

«Øl-pong»

Rundt 500.000 skiturister kommer til østerrikske Ischgl og området rundt hvert år. Høysesong er fra midten av februar og en måned fremover.

Skistedet er kjent for fine alpinbakker og enda bedre after ski.

Ingen vet hvem som hadde med seg viruset til Ischgl, men tallene viser klart skituristene tok med seg smitten til en rekke europeiske land.

De første som slo alarm var Island, som 4. mars rapporterte at en gruppe skiturister hadde testet positivt etter å ha vendt hjem fra alpinstedet.

Deretter har norske, danske og tyske myndigheter rapportert om hjemvendte turister med smitte. Det norske folkehelseinstituttet FHI har Østerrike på topp av landene der nordmenn er smittet. Tyske myndigheter har sporet over 300 smittede tilbake til Ischgl.

Spredningen har fått det tyske nettstedet t-online til å bruke sterke ord. «Koronaviruset har adressen ischgl@ostalbkreis», skriver avisen.

After ski-livet i Ischgl beskrives som perfekt for smittespredning. Professor i immunologi ved København Universitet, Jan Pravsgaard Christensen, sier til CNN at de først ikke skjønte hvordan smitten hadde spredd seg så fort i Ischgl.

– Vi skjønte at de utvekslet spytt fordi de hadde spilt øl-pong, sier Christensen.

«Øl-pong» beskrives som en lek eller spill på after ski der man spytter bordtennis-baller opp i ølglass. Deretter ble ballene brukt av andre gjester, uten noen form for vasking eller desinfeksjon.

Menigheten synger under samlingen til La Porte Ouvert i Mulhouse 18. februar. Foto: Christian Open Door Church / Reuters

«Den åpne døren»

«Vi skal prise herren! Føler dere gleden i kveld?» lød det fra en scene Mulhouse, en by i det østlige Frankrike med rundt 100.000 innbyggere.

Anledningen var et ukelangt møte for menigheten til «La Porte Ouvert» – «Den åpne døren» – en kristen menighet med tilhengere fra hele verden, skriver Reuters.

Det årlige møtet i Mulhouse er høydepunkt i kirkens orden. I år hadde noen i menigheten med seg koronaviruset.

Frankrike hadde bare registrert tolv koronasmittede den tirsdag i februar. Ingen i Mulhouse-området.

Myndighetene hadde ikke innført noen restriksjoner på store forsamlinger, sprit for håndvask sto ikke stilt ut og folk håndhilste, klemte og kysset på kinnet på fransk maner.

Uken inneholdt korkonserter, felles bønn, sang, prekener og folk som fortalte hvordan gud hadde hjulpet dem med å bli friske.

Noen møter hadde opp til 2500 deltagere og ingen hadde færre enn 1000. De samme menneskene møttes igjen og igjen.

– Vi var i det samme reagensrøret i en uke, er beskrivelsen til Jonathan Peterschmitt, sønnen til kirkens grunnlegger.

Et militært felthospital som er satt opp utenfor Mulhouse for å ta hånd om de mange syke. Bevæpnet franske militære holder vakt utenfor et militært felthospital som er satt opp utenfor Mulhouse for å ta hånd om de mange syke. President Emmanuel Macron var iført ansiktsmaske da han besøkte Mulhouse 25. mars. Helsepersonell bærer en koronasyk pasient til et tog som skal frakte ham til et annet område i Frankrike med ledig kapasitet på sykehusene.

Da uken i Mulhouse var over 21. februar, hadde ingen av deltagerne meldt om symptomer.

Åtte dager senere ble det første smittetilfellet knyttet til kirken registrert. Da smittevernsmyndighetene dagen etter begynte å spore smitten, forstod de at det var for sent.

– Vi følte oss oversvømmet. Vi skjønte at vi hadde en tidsinnstilt bombe foran oss, sier Michel Vernay som arbeider med smittevern i området.

Predikanten Mamadou Karambiri under en preken under samlingen til La Porte Ouverte i Mulhouse 18. februar. Karambiri har siden reist tilbake til Burkina Faso og brakt med seg smitte til det afrikanske landet. Foto: Christian Open Door Church / Reuters

Mange deltagere hadde reist fra byen og tatt med smitten til Burkina Faso, til Sør-Amerika, til Korsika, til Sveits og til et fransk atomkraftverk.

Veksten fortsatte. 20. mars hadde Frankrike mer enn 12.612 covid-19-syke. Rundt en fjerdedel av dem var i området rundt Mulhouse.

– Det aller fleste av dem kan spores til kirken, sier Vernay.

11. april, nesten to måneder etter La Porte Ouvert lukket dørene, er fylket Haut-Rhin, der Mulhouse ligger, det hardest rammede av alle Fastlands-Frankrikes 95-fylker.

Haut-Rhin har 570 koronadøde. Bare Paris, med 839 har flere, men hovedstaden har også tre ganger så mange innbyggere.

– Vi ble truffet av en slags atombombe i slutten av februar og vi merket det ikke, sier Christophe Lannelongue som frem til 8. april var sjef for helsevesenet i Øst-Frankrike.

Tusenvis av mennesker danset i New Orleans gater under Mardi Gras 19. februar. Foto: Brett Duke / Brett Duke

Amerikansk karneval

– Massearrangementer er den perfekte muligheten for viruset, fordi folk møter helt fremmede, sier Niki Popper, en matematiker ved Wiens tekniske universitet.

Han har vært med på å utvikle en modell som skal hjelpe myndigheter med bedre å forutsi hvordan pandemien kommer til å utvikle seg.

Poppers modeller tar høyde for det han kaller «lokale epidemi-nettverk», nettopp massetreff der smitten begynner å spre seg eksplosivt.

Store sammenkomster har ikke bare bidratt til spredning i Europa.

I slutten av februar deltok rundt 1,4 millioner turister i det tradisjonelle Mardi Gras-karnevalet i New Orleans i USA: I dag er byen et av stedene som er hardest rammet i USA.

I Australia ble minst 30 mennesker smittet etter å ha deltatt på en fest på populære Bondi Beach ved Sidney. Området rundt stranden er nå et av de hardest rammede i Australia,

Liverpools Roberto Firmino jubler foran Atletico Madrids supportere etter å ha gitt scoret på Anfield 11. mars. De rundt 3000 tilreisende Atletico-tilhengerne kom fra et Madrid der sykdommen allerede raste. Foto: Jon Super / AP

Siste kampen med publikum

Liverpool mot spanske Atlético Madrid var den siste store fotballkampen som ble spilt for fulle tribuner i Europa.

Mens Paris Saint Germain spilte for tomme tribuner mot Borussia Dortmund for tomme tribuner i den ene av mesterligaens åttedelsfinaler den kvelden, var det 54.000 på Anfield denne kvelden.

Blant dem var 3000 Atletico-supportere, fløyet inn fra Madrid. Den spanske hovedstaden var da episenteret for smitten i Spania, mens det i Liverpool bare var registrert seks koronasmittede.

39 år gamle Joel Rookwood var en da som var på kampen. Han er siden blitt syk og skriver i Lancashire Post om hva han opplevde.

– Vi tok hverandre i hendene, vi jublet over mål, vi trøstet hverandre, skriver Rookwood.

Ingen vet hvor mange som ble smittet på Anfield den mars-kvelden. I dag har Nordvest-England blant de høyeste smitteratene i Storbritannia, men det kan være mange smittekilder.

Matthew Ashton begynte 1. april i jobben som sjef for folkehelsen i Liverpool. Han sier rett ut kampen ikke burde ha blitt spilt.

– Det var en gal avgjørelse å la kampen gå. Selv om vi aldri får svaret, kan kampen ha vært en av sammenkomstene som har ført til en økning i Liverpool, sier Ashton til The Guardian.