Frp-ledelsen har i kveld hatt telefonmøte med fylkeslederne. Der forsøkte de å få laget ferdig listen med krav som skal kompensere for at Frp tapte i saken om å hente hjem en 29 år gammel terrosiktet kvinne fra Syria.

Frp har truet med å forlate regjeringen dersom ikke regjeringen innfrir en liste med krav fra Frp.

Flere kilder bekrefter overfor NRK at partileder Siv Jensen er i telefonmøte med fylkeslederne nå i kveld. Planen har vært å få ferdig listen og legge den fram for statsministeren allerede nå i kveld.

Jensen forlot partikontoret like før klokken 19.30. På spørsmål om hvordan det går med kravlisten, svarte hun:

– Nå har jeg hatt et møte med partiledelsen. Jeg er ferdig med det og nå skal jeg dra hjem.

– Hvor lenge kommer du til å jobbe i kveld?

– Jeg kommer til å jobbe til jeg er ferdig.

Etter det NRK får opplyst handler kravene blant annet om innvandring og terrorsikring.

Nestleder og olje- og energiminister Sylvi Listhaug og justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr har nå også forlatt møtet.

Sylvi Listhaug på vei ut fra møtet

Venstre vil si nei

Ifølge Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim vil Frp kun være fornøyd med politiske gjenytelser som kommer i tillegg til regjeringsplattformen.

Men venstreleder Trine Skei Grande sier tvert nei til å innfri eventuelle krav fra Frp som kommer i tillegg til regjeringsplattformen.

– Vi står på den regjeringsplattformen vi har inngått, og vi ser ingen grunn til å endre den, sier Grande til NTB.

Når NRK spør om dette betyr at Venstre er åpen for krav som ikke gjør at regjeringsplattformen må endres, svarer statssekretær Jan-Christian Kolstø (V) i kulturdepartementet:

– Dette er eventualiteter som ikke vi går inn i nå.

Kan ende med at Frp går ut av regjeringen

Kari Kjønnås Kjos er en av Frps mest profilerte politikere på Stortinget. Hun mener det blir mer enn vanskelig for partiet å fortsette i regjering etter at regjeringen, mot Frps uttalte vilje, bestemte seg for å hente hjem en norsk IS-kvinne. Årsaken til beslutningen, er at kvinnens fem år gamle sønn er syk.

IKKE OPTIMIST: Kari Kjønnås Kjos ser ikke hvordan Frp skal kunne fortsette i regjering. Foto: NRK

– Partiet er rystet etter at det ble kjent at regjeringen henter hjem IS-kvinnen. Jeg tror vi kommer til å gå ut av regjering. Jeg kan ikke se en sak som vi kan få gjennomslag i som gjør at vi blir sittende i regjering, sier Kjos til NRK.

En annen sentral Frp-kilde sier til NRK at frustrasjonen fra grasrota i partiet er så sterk at det er vanskelig å se at det er mulig å fortsette i regjering. Ifølge kilden er det vanskelig å se for seg at de øvrige partiene i regjering vil gå så langt som grasrota i Frp vil kreve. Dette synet deles også av andre i partiet NRK har vært i kontakt med.

Tok dissens i regjering, så startet bråket

Beslutningen om å hente hjem den 29 år gamle kvinnen, hennes syke sønn (5) og datteren (3) fra Al Hol-leieren i Syria har satt fyr på Frp fra grasrot til topp.

Frp tok dissens i regjeringen, og nå truer partiet med å trekke seg ut av regjeringen.

Etter et møte med Frps stortingsrepresentanter onsdag, bestemte gruppemøtet at partiet skal utarbeide en liste med krav til statsminister Erna Solberg (H) som partiet må få gjennomslag for hvis de skal bli værende i regjering.

ANALYSEN: Politisk kommentator Magnus Takvam etter at Frps krisemøte var slutt.

– Vi sitter ikke i regjering for enhver pris. I IS-saken har de tre andre partiene beveget seg bort fra Frp.

– Du har visst om dette lenge, men du har ikke sikret deg politiske motytelser før. Betyr det at du egentlig har bestemt deg for at Frp skal sitte i denne regjeringen frem til valget i 2021, selv om du truer med å gå ut?

– Jeg har vært helt klokkeklar overfor de andre partiene i regjering at vi ikke kan slutte oss til dette, og at det kom til å vekke reaksjoner i Frps rekker. Jeg har også på inn- og utpust sagt i et års tid at dette prosjektet må bli tydeligere, hvis ikke har Frp bedre ting å drive med.

Jensen sier til NRK at partiet får svar fra statsministeren om kravene innen utgangen av januar.