Norge ber Iran og USA besinne seg

– Vi har formidlet både vår klare fordømmelse av angrepet i natt på en leir hvor det også var norske soldater. Vi har samtidig vært veldig klare på at både Iran og USA har et stort ansvar for å roe ned situasjonen, så den ikke kommer ut av kontroll, sier Søreide til NRK.

Onsdag var utenriksministeren blant annet i samtaler med en iransk diplomat for å formidle hva Norge mener om den tilspissa konflikten mellom USA og Iran.

Så langt er det ikke meldt om noen sårede eller drepte etter at Iran i natt avfyrte 22 missiler mot to amerikanske militærbaser i Irak.

Angrepet var et presisjonsangrep og ble varslet på forhånd.

Irans utenriksminister Javad Zarif kaller angrepet for en legitim gjengjeldelse for USAs drap på den iranske generalen Qasem Soleimani.

– Vi ønsker ikke opptrapping eller krig, men vi vil forsvare oss selv mot enhver aggresjon, skriver Zarif.

Tror ikke partene ønsker krig

Det er nå knyttet stor spenning til om USA kommer til å gjengjelde angrepet militært, og dermed trappe opp konflikten.

På en pressekonferanse i kveld sa USAs president Donald Trump at Nato må engasjere seg mer i Midtøsten. Han langet ut mot Iran, men sa også at USA ikke hadde lyst til å bruke sine våpen.

NORDMENN BLIR: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier det foreløpig ikke er aktuelt å flytte norske soldater ut av Irak. Foto: FRED TANNEAU / AFP

– Alle bør være glade for at det ser ut til at begge parter ser ut til å ha tatt til seg budskapet om å roe seg, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

– Det er tegn på at ingen av partene egentlig ønsker full militær konfrontasjon. Det betyr at USA og Iran fortsatt en mulighet til å klyve av voldsspiralen og roe ned situasjonen, og heller fortsette diskusjonen med ord.

Ifølge utenriksministeren er faren fortsatt ikke over, men at det kommer helt an på hva som skjer de neste timene og dagene:

– Jeg vil understreke at så tilspissa som situasjonen er, og så lite som skal til for å antenne en situasjon i en veldig ustabil region, så vil det være feil nå å utelukke at situasjonen kan eskalere, sier Søreide.

Norge blir værende i Irak

Den spente sikkerhetssituasjonen har fått både Danmark, Tyskland, Spania og Nato til å trekke noen av sine styrker ut av Irak.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier til NRK onsdag kveld at det ikke er aktuelt å flytte de norske soldatene ut av Irak nå.

– Norske styrker er i Irak for å bekjempe terrorveldet Isil, på invitasjon av irakiske myndigheter. Oppdraget er gi irakiske myndigheter muligheter til å sikre sin befolkning, sier Bakke-Jensen.

Også de svenske soldatene blir værende i Irak inntil videre.

Forsvaret og norske myndigheter sier de vurderer utviklinga fortløpende med de andre medlemmene av den USA-ledede koalisjonen.

Irak ber koalisjonen dra

Iraks nasjonalforsamling ba i helga koalisjonen om å forlate Irak, men utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) ser ikke på vedtaket som bindende og sier at Norge avventer.

SV og Rødt krever at de norske soldatene hentes hjem og at Søreide og forsvarsministeren redegjør for sine vurderinger i Stortinget.

Søreide vil etter det NTB forstår etterkomme kravet og møte i Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité torsdag.