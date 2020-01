Den 16 år gamle jenta plasserte tegningen på Ari Behns båre da hun gikk opp for å holde minneord over sin avdøde far.

Tegningen pryder også baksiden av programmet til bisettelsen.

DATTERENS TEGNING: Maud Angelica Behns tegning av faren, Ari Behn, er trykket på baksiden av programmet til bisettelsen. Foto: Tegning av Maud Angelica Behn, program fra Jølstad

– Jeg skulle gi deg denne tegningen som julegave. Mens jeg tegnet den, tenkte jeg på hvor mye jeg elsker deg, og hvor spent jeg var på å se reaksjonen din, sier Maud Angelica Behn, mens hun står ved sin fars båre sammen med mamma prinsesse Märtha Louise.

– Jeg har ikke sett deg på to uker, og jeg savner deg allerede så mye. Vi skulle egentlig feire jul sammen, og jeg gledet meg sånn til å se deg igjen. Men nå vil jeg aldri kunne se det koselige smilet ditt, og de snille øynene dine igjen. Og jeg vil aldri gi deg min beste tegning av deg hittil. Det knuser hjertet mitt.

16-åringen deler farens interesse for kunst, og er en ivrig tegner og maler.

– Jeg gledet meg mest til å gi akkurat deg denne tegningen, mer enn noen andre jeg hadde julegaver til. Fordi du alltid var mest begeistret over kunsten min. Mer enn noen andre jeg vet om.

– Håper du vet hvor stolte vi var av deg

Oslo domkirke er fylt til randen av familie, venner og folk som vil ta farvel med Ari Behn.

– Du sa du var så stolt av oss, men jeg håper du vet hvor stolte vi var av deg også, sier Maud Angelica Behn.

Kunstneren og forfatteren Ari Behn døde 1. juledag, 47 år gammel. Han tok sitt eget liv.

– Vi hadde ingen anelse om at du skulle gå bort så tidlig i livene våre. Vi trodde du ville være her og følge oss ned midtgangen i kirken når vi gifter oss, se hva vi gjør med livene våre, se hva slags personer vi blir, se våre forbedringer i kunst, sminke og ridning og bli bestefar til våre fremtidige barn, sier datteren.

– Men nei, det ble ikke sånn. Vi vet at du var mye trist, men du sa at du ble bedre. Du må ha holdt ting hemmelig, og prøvd å skjule hvor vondt du egentlig hadde det inn i deg for å ikke bekymre oss.

Maud Angelica sier at faren hadde slitt psykisk i mange år.

– Det har vært vanskelig for oss barna. Jeg tenker ofte på at vi burde ha vært der mer for deg, selv om vi vet at vi ikke kan tenke sånn.

– Vi kommer til å savne deg så uendelig mye. Vår kjære, elskede pappa. Du sa alltid at du var så stolt av oss, men jeg håper at du vet hvor stolte vi er av deg også. Du er så utrolig talentfull, god og snill. Vi er stolte av at du gjorde, og er stolt over den personen vi har som pappa.

Foreldrene mintes sin avdøde sønn

Hans foreldre, Marianne Behn og Olav Bjørshol, minnes en kjær sønn.

– Kjære, kjære Ari. Kjæreste Mikis min. I en bokdedikasjon til meg skrev du: «Til min elskede mamma. Takk for livet. Fra din sønn Ari Mikael». Det har berørt meg dypt disse dagene – berørt og varmet, sier moren.

– Våre aller siste samtaler handlet ikke så mye om lidelsen og smerten. De handlet om lyset. Det sterke, allestedsværende lyset. Et lys som er kjærlighet. Livet er i skjæringspunktet mellom lyset og mørket.

Foran den fullsatte kirken viser Marianne Behn til at Ari Behn i livet både hjalp og berørte uendelig mange.

«Arie for Ari»

Også hans søsken, Espen og Anja Bjørshol, skal minnes broren sin.

Foruten minneord, skriftlesing og tale fra Oslo-biskop Kari Veiteberg, blir det flere musikalske innslag.

Sigvart Dagsland, som i mange år var en god venn av Ari Behn og prinsesse Märtha Louise og er fadder for deres yngste datter Emma, skal synge «Alt eg såg».

Behns forlover, Kåre Conradi, er blant tekstleserne.

Når Behns båre er båret ut, følges den av tonene fra klokkespillet som spiller «Arie for Ari», komponert av Ari Behns nære venn Jon Håtun, kjent under artistnavnet Jono el Grande.

